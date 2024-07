Con trai Son Ye Jin - Hyun Bin sắp được 2 tuổi, không còn nhỏ như em bé trong hình ảnh do trang Facebook có 50 ngàn người theo dõi đăng lên. Trong bức ảnh do khán giả chụp lại được hồi tháng 4 năm nay, quý tử nhà mỹ nhân họ Son đã biết đi, trông khá cao so với những đứa trẻ cùng lứa tuổi (17 tháng tuổi)