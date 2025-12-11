Muốn trẻ hơn tuổi, hãy ăn món có vitamin này

Dựa trên nghiên cứu vừa công bố trên tạp chí Journal of Investigative Dermatology, giáo sư Margreet Vissers (Đại học Otago - New Zealand) và các cộng sự đã chứng minh lượng vitamin C một người tiêu thụ hàng ngày liên quan mật thiết đến quá trình sản sinh collagen và tái tạo da.

Đó là những yếu tố quyết định làn da của bạn có khỏe mạnh và bạn trông có trẻ trung so với tuổi hay không.

Vitamin C hiện diện trong nhiều loại rau, trái cây - Minh họa AI: Thu Anh

Nghiên cứu được thực hiện dựa trên 24 tình nguyện viên. Họ được tăng nồng độ vitamin C trong huyết tương bằng cách ăn 2 quả kiwi giàu vitamin C mỗi ngày.

Kết quả cho thấy khi vitamin C trong da tăng, độ dày của da nhờ quá trình sản xuất collagen cũng như sự đổi mới và tái tạo da đều tăng đáng kể.

"Chúng tôi rất ngạc nhiên trước mối tương quan chặt chẽ giữa nồng độ vitamin C trong huyết tương và trong da - điều này rõ rệt hơn nhiều so với bất kỳ cơ quan nào khác mà chúng tôi đã nghiên cứu” - giáo sư Vissers nói.

Vi chất này từ lâu đã được cho là liên quan đến sức khỏe da, nhưng nhóm nghiên cứu cho biết họ đã tìm thấy bằng chứng trực tiếp đầu tiên về việc vitamin C trong máu có thể thẩm thấu vào tất cả các lớp da và có liên quan đến việc cải thiện chức năng da.

Các kết quả thu được cũng cho thấy việc nạp vitamin C để chăm sóc cho da từ bên trong hiệu quả hơn nhiều so với can thiệp từ bên ngoài, bởi vi chất này có khả năng hòa tan trong nước cao và khó hấp thụ qua lớp da bên ngoài.

Vì vậy, các tác giả khuyên rằng cách tốt nhất để bổ sung vitamin C vẫn là ăn những thực phẩm giàu vitamin C. Ngoài kiwi, vitamin C cũng dồi dào trong các loại trái cây có múi (cam, quýt, bưởi, chanh...), ổi, dâu, nho, xoài, ớt chuông, rau màu xanh lá đậm nhất là bông cải...