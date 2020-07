Muốn ngâm nước trái cây nhưng ngại "vượt lười", chị em cứ ra siêu thị là có ngay cả "lố" đóng hộp bán sẵn!

1. Chanh mật ong đóng hộp



Không chỉ là món giải nhiệt hấp dẫn trong mùa hè, chanh ngâm mật ong còn là thức uống trị ho hiệu quả, hương vị chua chua ngòn ngọt phù hợp với cả người lớn lẫn trẻ nhỏ.

Bạn có thể pha chanh mật ong với đá hoặc thêm nước ấm tùy thích. Trên thị trường hiện tại có rất nhiều hương vị cho chị em lựa chọn như chanh dây mật ong, chanh đào mật ong và chanh muối mật ong.

Chanh dây mật ong Tấn Lộc – Giá tham khảo: 39.000 đồng/chai 630g – Nơi mua: Coopmart, Bachhoaxanh

Chanh dây mật ong Xuân Hồng – Giá tham khảo: 30.000 đồng/hũ 400g – Nơi mua: Beemart

Chanh muối mật ong Tấn Lộc – Giá tham khảo: 31.000 đồng/hũ 620g – Nơi mua: Coopmart, Bachhoaxanh

Chanh đào mật ong Citron Honey Tea (Hàn Quốc) – Giá tham khảo: 84 - 126 nghìn đồng/hũ 1kg. Nơi mua: Lottemart

2. Xí muội mơ đóng hộp



Giữa thời tiết oi ả cực độ như hiện tại thì 1 ly xí muội mơ mặn ngọt, đan xen vị chua nhẹ sẽ là món giải khát không thể phù hợp hơn. Xí muội mơ đóng hộp là loại xí muội nguyên trái, còn hạt, mềm nhưng không bị nhũn. Khi mua về, chị em có thể pha cùng với nước và đá để thưởng thức.

Xí muội mơ Tấn Lộc – Giá tham khảo: 45 – 49 nghìn đồng/hũ 900g. Nơi mua: Coopmart, Bachhoaxanh

3. Đá me đóng hộp



Bên cạnh chanh mật ong, xí muội mơ thì đá me ngào đường cũng là thức uống giải nhiệt quen thuộc của nhiều chị em trong mùa nóng. Phiên bản đá me đóng hộp có dạng đặc sệt, bao gồm thịt quả mẹ và hột me. Sản phẩm mang mùi thơm đặc trưng của me tươi và có hương vị ngòn ngọt, chua nhẹ kích thích vị giác. Tùy vào khẩu vị cá nhân mà chị em có thể pha đá me cùng nước đường kèm đá, hoặc ăn ngay không đường đá nếu như chị em ăn được đồ chua.

Đá me Tấn Lộc – Giá tham khảo: 50.000 đồng/hũ 900g – Nơi mua: Coopmart, Bachhoaxanh.

Đá me Đức Anh – Giá tham khảo: 65.000 đồng/hũ 2kg – Nơi mua: Các trang TMĐT

4. Tắc xí muội (quất xí muội) đóng hộp



Ở miền nam, món tắc (quất) xí muội là thức uống giải nhiệt vô cùng quen thuộc trong… 4 mùa. Một ly tắc xí muội mát lạnh, chua chua ngọt ngọt sẽ giúp chị em thư giãn và nạp lại năng lượng sau 1 ngày làm việc mệt mỏi. Khi pha cùng nước và đá viên, chị em nên cho ít nước để sau khi cho đá vào sẽ tan dần ra. Như vậy ly nước sẽ đậm đà và thơm ngon hơn.

Tắc xí muội phiên bản đóng hộp gồm tắc (quất) dạng sợi mềm, không nhũn và xí muội mềm dầm nát. Sản phẩm có hương vị ngọt, mặn, chua nhẹ hòa hợp và có vị hơi thanh đặc trưng của tắc (quất).

Tắc xí muội Tấn Lộc – Giá tham khảo: 45 – 49 nghìn đồng/hũ 900g – Nơi mua: Coopmart, Bachhoaxanh