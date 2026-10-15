Muốn mặc áo hồng đi làm mà không sến, chị em có thể tham khảo phong cách của Vương hậu Letizia

Ngày 14/10, Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia có chuyến thăm chính thức tới thành phố tự trị Melilla của Tây Ban Nha. Tại Cung điện Hội đồng, hai người gặp gỡ các đại diện chính quyền và xã hội địa phương, đồng thời tham gia những hoạt động mang tính nghi thức.

Với những độc giả yêu thích thời trang hoàng gia, trang phục của Vương hậu Letizia luôn là nguồn tham khảo cho cách ăn mặc chỉn chu trong những dịp trang trọng. Trong đó, áo màu hồng là lựa chọn đáng chú ý nếu chị em muốn tạo điểm nhấn cho diện mạo công sở mà không cần sử dụng những gam màu quá nổi bật.

Áo hồng - lựa chọn giúp trang phục công sở bớt đơn điệu

Hồng pastel, hồng phấn hay hồng đất đều có thể xuất hiện trong tủ đồ đi làm. So với những gam màu trung tính quen thuộc như trắng, đen và be, sắc hồng mang lại cảm giác mềm mại, tươi tắn hơn nhưng vẫn dễ phối đồ nếu lựa chọn đúng kiểu dáng và chất liệu.

Để diện áo hồng đến văn phòng, chị em nên ưu tiên những thiết kế có phom dáng gọn gàng, đường cắt tối giản và chất liệu đứng phom vừa phải. Áo sơ mi hồng, blouse cổ đức hoặc áo có chi tiết cổ nơ nhỏ đều phù hợp với môi trường làm việc cần sự lịch sự. Những thiết kế ít bèo nhún, hạn chế đính kết cầu kỳ cũng dễ mặc trong nhiều hoàn cảnh, từ họp hành đến gặp gỡ đối tác.

Phối áo hồng thế nào để vừa thanh lịch vừa dễ ứng dụng?

Cách đơn giản nhất là kết hợp áo hồng với quần âu đen, trắng kem hoặc be. Quần ống đứng giúp tổng thể gọn gàng, trong khi quần ống rộng tạo cảm giác hiện đại và thoải mái. Nếu yêu thích chân váy, chị em có thể chọn chân váy bút chì hoặc chân váy chữ A có độ dài qua gối để giữ nét chuyên nghiệp.

Một chiếc áo hồng pastel đi cùng quần âu màu kem và giày cao gót mũi nhọn sẽ phù hợp với những ngày cần vẻ ngoài chỉn chu. Trong khi đó, áo hồng đất phối cùng chân váy đen lại tạo cảm giác trưởng thành, dễ ứng dụng với nhiều độ tuổi. Khi trang phục đã có màu sắc làm điểm nhấn, túi xách và trang sức nên được tiết chế để tổng thể hài hòa hơn.

Màu hồng không nhất thiết phải gắn với phong cách điệu đà. Chỉ cần chọn sắc độ phù hợp với làn da, ưu tiên phom dáng tinh giản và phối cùng những món đồ cơ bản, chị em hoàn toàn có thể đưa gam màu này vào tủ đồ công sở hằng ngày.