Thân vương William làm gì thế?

Ngày 13/10, Thân vương William có màn xuất hiện khá khác thường khi tham gia một trận cricket giao hữu trên The Mall, con đường nối Cung điện Buckingham với Quảng trường Trafalgar ở London. Sự kiện được tổ chức nhân dịp giải thưởng Earthshot Prize chuẩn bị đến Mumbai, Ấn Độ vào tháng tới.

Thay vì chỉ đứng bên ngoài theo dõi, Thân vương xứ Wales trực tiếp cầm gậy tham gia trận đấu cùng cựu vận động viên cricket người Anh Sir James Anderson và cựu đội trưởng đội tuyển cricket Ấn Độ Sourav Ganguly. Hình ảnh người thừa kế ngai vàng Anh tập trung vào từng pha bóng giữa không gian công cộng khiến nhiều du khách bất ngờ.

Theo Marie Claire, chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Darren Stanton đánh giá cao cách William tham gia hoạt động. Ông cho rằng vị Thân vương là người thích trực tiếp bắt tay vào việc, thay vì chỉ đứng bên lề quan sát. Trong trận đấu, William tập trung theo dõi bóng, ánh mắt hướng về vị trí cần thiết, cơ mặt căng lên cho thấy anh thực sự chú tâm vào cuộc chơi.

Không giữ khoảng cách với công chúng

Điểm đáng chú ý trong lần xuất hiện này không chỉ là việc William chơi thể thao, mà còn nằm ở cách anh tương tác với những người xung quanh. Sau trận đấu, vị Thân vương dừng lại chụp ảnh selfie với người hâm mộ, bắt tay và trò chuyện cùng du khách đang có mặt gần cung điện. Anh thậm chí còn trao đổi với mọi người về Aston Villa, đội bóng mà mình yêu thích.

Darren Stanton nhận xét William không dựa vào vị thế hoàng tử hay vai trò vị vua tương lai để tạo khoảng cách với người khác. Theo chuyên gia, William muốn tham gia cùng mọi người, chơi thể thao và giao tiếp một cách tự nhiên. Việc anh chủ động cúi người xuống khi trò chuyện cũng giúp tạo cảm giác gần gũi, thể hiện sự tôn trọng người đối diện.

Những cử chỉ ấy có thể không quá đặc biệt trong một cuộc gặp gỡ bình thường, nhưng lại tạo nên hình ảnh khác biệt khi xuất hiện ở một thành viên hoàng gia. Thay vì chỉ thực hiện những nghi thức đã được sắp xếp, William cho thấy anh sẵn sàng tham gia trực tiếp và tận hưởng hoạt động cùng công chúng.

Hình ảnh vị vua tương lai đang được định hình

William và Vương phi Kate vốn được biết đến là những người yêu thể thao và có tinh thần cạnh tranh khi tham gia các hoạt động công chúng. Bởi vậy, việc William hào hứng với một trận đấu cricket không hoàn toàn bất ngờ. Tuy nhiên, cách anh chủ động hòa mình vào đám đông vẫn là chi tiết được giới quan sát hoàng gia chú ý.

Trong những năm gần đây, William nhiều lần thể hiện mong muốn xây dựng hình ảnh hoàng gia gần gũi, dễ tiếp cận hơn. Các chuyến thăm cộng đồng, hoạt động thể thao hay những cuộc trò chuyện không quá nghi thức giúp công chúng nhìn thấy một khía cạnh đời thường của người đang đứng đầu hàng kế vị ngai vàng Anh.

Dĩ nhiên, một lần xuất hiện không thể quyết định William sẽ trở thành vị vua như thế nào. Nhưng theo nhận định của chuyên gia, việc anh không chỉ đứng quan sát mà trực tiếp tham gia, trò chuyện và dành thời gian cho người dân cho thấy cách tiếp cận mà vị Thân vương đang theo đuổi.

Giữa con đường nổi tiếng dẫn tới Cung điện Buckingham, trận cricket ngẫu hứng đã tạo nên một khoảnh khắc khác lạ. Với William, đây vừa là hoạt động quảng bá cho Earthshot Prize, vừa là dịp để gặp gỡ công chúng theo cách tự nhiên hơn, không cần quá nhiều nghi thức hoàng gia.

*Theo Marie Claire