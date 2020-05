"Vitamin C đã khai sáng làn da tôi như thế nào": Tâm sự của 3 BTV làm đẹp khiến mọi cô nàng 30+ muốn tìm ngay một lọ Vit C để cứu vớt làn da

Courtney Higgs, phó tổng biên tập tạp chí làm đẹp



* Vấn đề về da: Da không đều màu, lấm tấm vết thâm, da bắt đầu xuất hiện nếp nhăn.

Tôi đã trải qua một đợt mụn bùng phát khá dữ dội vào giữa những năm 20 tuổi khiến làn tôi bị thâm sạm, không đều màu, vết thâm mãi không dứt. Sang đến tuổi 30, tuy da không còn mụn nhưng sắc tố da vẫn không đều, vết thâm nám xuất hiện lấm tấm trên da. Chế độ chăm sóc hiện tại của tôi xoay quanh việc làm sạch cẩn thận và chống nắng thật kỹ. Tình trạng thâm nám không xuất hiện thêm những vết thâm cũ vẫn khó lòng mà xóa sạch.

Nhưng làn da tôi thực sự thay đổi khi tôi chăm chỉ dùng vitamin C đều đặn mỗi ngày.

Nếu để ý bạn sẽ thấy tôi có một số vết thâm do mụn gây ra, một vài vết nám lấm tấm do làn da thay đổi sắc tố, và sau khi dùng vitamin C thường xuyên da tôi đã sáng hơn hẳn. Làn da tuổi 34 của tôi căng mịn, sáng hơn, những vấn đề trên làn da đang dần được cải thiện.

Tôi thích sử dụng vitamin C vào buổi sáng, và bắt đầu bằng cách vỗ nhẹ serum vào da ngay sau bước rửa mặt buổi sáng. Tôi cảm thấy vitamin C thực sự tạo tiền đề cho công đoạn chống nắng tiếp theo của tôi. Những gì tôi đã nhận thấy là làn da căng mướt, trắng sáng hơn, kem chống nắng cũng có thể phát huy tối da công dụng bảo vệ làn da khi có vitamin C làm tiền đề. Chính vì vậy mà từ giờ trở đi, chắc chắn tôi sẽ không bao giờ bỏ qua bước dùng vitamin C vào buổi sáng.

Natalia Sztyk, chuyên viên thiết kế

* Vấn đề về da: Da nhạy cảm, dễ bị mụn trứng cá, làn da đang mất dần tính đàn hồi và xỉn màu.

Nếu như mọi người chỉ bị mụn trứng cá ở tuổi dậy thì thì tôi chịu trận tới 2 lần, lần đầu là những năm tôi 20 tuổi và lần thứ hai khi bước vào tuổi 30. Và đương nhiên, so với hồi 20 thì khi tôi đã ngoài 30, da tôi không thể phục hồi nguyên trạng như trước, tức là sau khi bị mụn, vết thâm cứ nối tiếp nhau, tuy không quá nhiều nhưng cũng khiến da lấm tấm dấu vết.

Đầu tiên tôi chỉ dùng viatmin C vào buổi sáng trước bước thoa kem chống nắng, sau vài ngày tôi quyết định đẩy nhanh tiến độ bằng cách dùng cả sáng và tối trong chu trình skin care hàng ngày của mình. Và quả thật chỉ sau khoảng vài tuần, làn da tôi đã có sự chuyển biến rõ rệt. Bằng mắt thường cũng thấy da sáng hồng, mịn màng, vết thâm giảm đáng kể. Thậm chí da tôi còn sáng hơn so với làn da tuổi 20 nhiều năm trước.

Judith Jones, BTV thời trang

* Vấn đề về da: Da không đều màu, lỗ chân lông to, da xuất hiện nếp nhăn lão hóa.

Da của tôi có xu hướng khô và kết cấu da không đều màu không đồng đều. Tôi bị bệnh hồng ban nhẹ ở má và quầng thâm dưới mắt, nhìn thì có vẻ da hồng hào nhưng thực tế da đang bị bệnh. Ở tuổi 35, các nếp nhăn trên da xuất hiện ngày càng nhiều.

Phải nói thật là tôi rất lười chăm sóc da, tôi thường giản lược khá nhiều bước vậy nên làn da tôi mới xuất hiện nhiều nếp nhăn như vậy. Nhưng thời gian gần đây, cụ thể từ đợt cách ly ở nhà, tôi bắt đầu thay đổi thói quen skin care của mình. Mặc dù vẫn tối giản vài bước nhưng tôi luôn nhớ dùng vitamin C mỗi ngày. Bạn thấy đấy làn da tôi sáng hồng và căng mịn hẳn, chứ không mệt mỏi như trước. Ngay cả đến phần bọng mắt của tôi cũng được cải thiện đôi chút. Một lời khuyên thật lòng dành cho các nàng ngoài 30, đừng bao giờ bỏ qua vitamin C trong chu trình skin care hàng ngày, nó sẽ cứu vớt làn da lão hóa sạm thâm và lấm tấm tàn nhang của bạn đấy!

