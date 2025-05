Song Joong Ki mở màn giờ phim mới của JtBC

Theo đó, từ tháng 7/2025, nhà đài sẽ dành riêng khung 20h50 mỗi tối thứ Sáu để phát liên tiếp hai bộ phim mới, mở ra chuỗi Friday Series đầy hấp dẫn.

Mở màn chuỗi này là Good Man một bộ phim trinh thám giàu cảm xúc với câu chuyện về Park Seok Cheol (Lee Dong Wook), con cả của một gia đình xã hội đen, nhưng ẩn chứa trái tim nhân hậu. Bên cạnh anh là Kang Mi Young (Lee Sung Kyung), người yêu đầu mang đầy hoài bão âm nhạc. Tiếp nối là My Youth, nơi khán giả sẽ được chứng kiến bước chuyển mình đầy bất ngờ của Song Joong Ki khi từ tay chơi bóng rổ lên thành thợ cắm hoa, đóng cặp với anh là nữ diễn viên Cheon Woo Hee. Bộ phim cuối cùng trong khung thứ Sáu là Love Me với sự góp mặt của Seo Hyun Jin. Cô vào vai một người phụ nữ bình thường, nhưng phải đối diện những thử thách đặc biệt trong chính gia đình mình.

Dàn diễn viên sẽ góp mặt trong các bộ phim sắp lên sóng của JtBC (Ảnh: JtBC)

Sang đến thứ Bảy và Chủ Nhật, hai phim The Tale of Lady Ok và The Art of Negotiation vẫn tiếp tục chinh phục khán giả. Không chỉ dừng lại ở đó, JtBC còn bổ sung Good Boy, một series trinh thám pha hài hành động với sự góp mặt của Park Bo Gum và Kim So Hyun, tạo nên lựa chọn giải trí cân bằng giữa cảm xúc và tiếng cười.

Nhìn về nửa cuối năm, nhà đài hứa hẹn sẽ ra mắt nhiều siêu phẩm mới: Esquire: Lawyers Who Dream of Being Lawyers với Lee Jin Wook và Jung Chae Yeon, A Hundred Memories - tam giác tình yêu thập niên 1980 giữa Kim Da Mi, Shin Ye Eun và gương mặt mới Heo Nam Jun; The Story of Manager Kim là hành trình tìm lại bản thân của Ryu Seung Ryong sau biến cố; Waiting for Gyeongdo là sự kết hợp giữa "bảo chứng rating" Park Seo Joon và tài năng trẻ Won Ji An.

Với chiến lược mở rộng khung giờ cuối tuần này, JtBC mong muốn mang đến cho khán giả nhiều lựa chọn đa dạng về thể loại - từ đen tối, tình cảm, đến trinh thám hài - đặt mục tiêu giữ chân người xem suốt ba ngày nghỉ.