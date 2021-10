Muốn giảm cân, bữa tối cứ ăn món này, sau 1 tháng đảm bảo giảm ít nhất 2kg!

Các bước làm 1. Sơ chế khoai tây

Sơ chế khoai tây 2. Sơ chế các nguyên liệu khác

Chuẩn bị nguyên liệu 1. Khoai tây 700g (khoảng 3 củ)

2. Dưa chuột 1/2 quả

3. Cà rốt 1/4 củ

4. Trứng 2 quả

5. Gia vị: 1 thìa canh bơ lạt, một ít muối, tiêu

6. Sốt trộn: 150g xốt mayonnaise, 15ml mù tạt vàng, 15ml siro đường hoặc mạch nha, 15g đường, một ít muối.

Khoai tây là loại củ chứa nhiều tinh bột và là nguồn dinh dưỡng rất đa dạng. Trong khoai tây có chứa các chất quan trọng như kali, chất xơ, vitamin C, chất chống oxy hóa. Vì vậy, ăn khoai tây rất tốt cho hệ tim mạch, giảm sự tổn thương của tế bào. Đồng thời, vitamin C giúp sản xuất collagen giúp kết nối các mô xương với nhau. Khoai tây cũng giàu chất xơ, giúp tăng cảm giác no giữa các bữa ăn. Vì vậy mà ăn khoai tây còn hỗ trợ giúp giảm cân hoặc duy trì cân nặng.

Cách làm salad khoai tây - món ngon giảm cân

1 Sơ chế khoai tây Khoai tây rửa sạch rồi cắt mỗi củ làm 4 phần. Hấp chín khoai tây.

Bóc bỏ vỏ khoai tây rồi cho khoai vào thố. Nghiền nát khoai khi khoai còn nóng sau đó thêm bơ lạt, muối, hạt tiêu vào trộn đều.



2 Sơ chế các nguyên liệu khác Dưa chuột rửa sạch, thái dưa chuột thành lát. Sau đó thêm chút muối vào trộn đều, ướp dưa chuột khoảng 5 phút.

Sau đó vắt kiệt nước trong dưa chuột. Cà rốt thái nhỏ.



Trứng luộc chín rồi bóc bỏ vỏ. Tách riêng lòng đỏ và lòng trắng trứng. Lòng trắng trứng thái hạt lựu. Lòng đỏ trứng nghiền nát sau đó rây qua rây lọc để thành bột.



3 Trộn salad Cho dưa chuột, cà rốt, lòng trắng trứng và phần gia vị trộn vào trộn đều. Cuối cùng cho lòng đỏ trứng lên trên là xong.

Thành phẩm:



Salad khoai tây là một món ăn ngon và có thể chế biến cho bất kỳ bữa ăn nào trong ngày. Đặc biệt, nếu bạn đang thực hiện chế độ ăn kiêng thì bữa tối chỉ cần một đĩa salad khoai tây thế này là đã ngon miệng lắm rồi. Bạn cũng có thể ăn salad khoai tây kèm với bánh mì cho bữa sáng cũng rất tuyệt.

Lưu ý: Tuy khoai tây là loại thực phẩm quen thuộc nhưng không phải ai cũng biết chọn khoai tây ngon. Vì thế, khi chọn mua khoai tây, bạn nên chú ý một số đặc điểm sau:

- Nhìn và sờ củ khoai tây vẫn còn căng cứng, vỏ mượt và cảm giác tươi. - Chọn những củ khoai tây có hình dáng cân đối để giảm sự hao hụt khi gọt vỏ khoai tây. Tuy nhiên, đối với những món ăn không cần thiết gọt vỏ khoai thì bạn chỉ cần rửa thật sạch vỏ khoai rồi chế biến món ăn. - Tránh chọn những củ khoai có vỏ nhăn nheo hoặc khô héo. Đặc biệt, không chọn những củ khoai tây mọc mầm, bị nấm mốc hay có các vết cắt, vết bầm trên bề mặt.

Chúc bạn thành công với cách làm salad khoai tây này nhé!