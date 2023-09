"Muốn gặp anh" bản Hàn chỉ có đúng một người hợp vai: Mỹ nam 32 tuổi vẫn đóng học sinh quá hợp

Thời gian gọi tên em (A Time Called You) hay chủ yếu được biết đến với cái tên Muốn gặp anh bản Hàn hiện đang là một tựa phim gây ra rất nhiều tranh cãi. Đại đa số khán giả không hài lòng với chất lượng phim, từ diễn xuất của cặp đôi chính đến kịch bản đều không mang được tinh thần của bản gốc.

Nếu nam chính Ahn Hyo Seop bị chê bai thảm hại, từ diễn xuất đơ cúng đến tạo hình thua xa Hứa Quang Hán thì nữ chính Jeon Yeo Been tuy ít gây tranh cãi hơn nhưng cũng không thực sự làm hài lòng khán giả. Hiện tại, cái tên duy nhất khiến người xem cảm thấy dễ chịu là thứ chính Kang Hoon.

Kang Hoon trong Muốn gặp anh bản Hàn

Trong phim Kang Hoon vào vai Jung In Kyu, ở phiên bản gốc là Mạc Tuấn Kiệt. Anh là bạn thân của nam chính Nam Si Heon, từ đầu đã luôn một lòng yêu mến cô bạn Kwon Min Ju trầm mặc. In Kyu cũng là người duy nhất khao khát đưa Min Ju ra khỏi thế giới u ám của cô. Anh không hề ngần ngại trong việc bày tỏ tình cảm của mình, mặt khác cũng nhờ cậu bạn thân làm “ông mai” kết nối cho anh và Min Ju. In Kyu chỉ không ngờ rằng, Min Ju lại thích Si Heon. Cuộc đời của ba người trẻ sau đó ngập tràn những biến cố, vì cuộc du hành thời gian lạ kỳ.

Đây là người duy nhất khiến các fan của bản gốc cảm thấy thỏa đáng, khi ít nhiều Kang Hoon đã truyền tải được tinh thần của nhân vật Mạc Tuấn Kiệt. Từ diễn xuất đến ngoại hình của anh đều không quá xuất sắc nhưng lại khiến người xem cảm thấy dễ chịu. Xem phim, khán giả cảm nhận được tấm chân tình mà In Kyu mãi mãi dành cho Min Ju, kể cả khi Min Ju có đột ngột thay đổi khiến anh cảm thấy trống rỗng, hụt hẫng. Đặc biệt, phân cảnh In Kyu ở cạnh Min Ju khi Min Ju quyết định từ bỏ sự sống khiến người xem cảm động bởi diễn xuất của hai diễn viên ở thực sự xuất sắc.

Thêm vào đó, khán giả cũng dành nhiều lời khen ngợi cho màn "cưa sừng làm nghé" của Kang Hoon. Dù đã 32 tuổi nhưng anh vẫn rất trẻ trung trong diện mạo một nam sinh, thậm chí còn có có phần trẻ hơn cặp đôi chính khi ba người xuất hiện chung trong một khung hình.

Nguồn ảnh: Netflix