Muốn con học chương trình Oxford từ cấp 1, phụ huynh Hà Nội tham khảo loạt trường tư sau: Học phí từ 5 triệu đồng/tháng

- Địa chỉ: 19 Tố Hữu, phường Thanh Xuân

SenTia áp dụng chương trình Oxford từ năm 2019. Hệ Song ngữ Oxford của trường sử dụng nền tảng Chương trình Oxford International Curriculum và OxfordAQA bao gồm các môn English, Maths, Science, Computer Science, Global Skills Project, Wellbeing, Business, Psychology. Sau khi học, học sinh đạt chứng chỉ tiếng Anh quốc tế Cambridge Flyer - PET/Oxford Completion Certificates.

Về thời lượng học tập, học sinh học 44,5% chương trình học thuật Việt Nam, 22,2% chương trình phát triển cá nhân và 33,3% chương trình học thuật Quốc tế.

Năm 2025-2026, học phí khối 1,2,3 của trường 164 triệu đồng/năm, khối 4,5 là 174 triệu đồng/năm.

2. Tiểu học Marie Curie

- Địa chỉ: Cơ sở Mỹ Đình: Phố Trần Văn Lai, KĐT Mỹ Đình - Mễ Trì, phường Từ Liêm

* Cơ sở Kiến Hưng, phường Kiến Hưng

* Cơ sở Việt Hưng: Phố Ngô Huy Quỳnh, KĐT Việt Hưng, phường Việt Hưng

Bên cạnh chương trình chuẩn của Bộ Giáo dục, học sinh tham gia khối lớp này sẽ được học tăng cường các môn học bằng tiếng Anh thuộc Chương trình Quốc tế Oxford. Các môn học bằng tiếng Anh trong chương trình sẽ được giảng dạy với thời lượng 10 - 12 tiết/tuần, trong đó có 8 - 10 tiết do giáo viên bản ngữ giảng dạy. Thời lượng các môn học qua các năm:

Lớp 1: Tiếng Anh, Sức khỏe - Quản lý cảm xúc xã hội (Well-being), Kỹ năng toàn cầu (Global skills).

Lớp 2: Tiếng Anh, Sức khỏe - Quản lý cảm xúc xã hội (Well-being), Kỹ năng toàn cầu (Global skills), Toán Tiếng Anh.

Lớp 3 - 5: Tiếng Anh, Sức khỏe - Quản lý cảm xúc xã hội (Well-being), Kỹ năng toàn cầu (Global skills), Toán Tiếng Anh, Khoa học Tiếng Anh.

Các môn học bằng tiếng Anh trong chương trình sẽ được giảng dạy với thời lượng như sau:

Lớp 1 - 2: 10 tiết/tuần, trong đó có 8 tiết do giáo viên bản ngữ giảng dạy.

Lớp 3 - 5: 12 tiết/tuần, trong đó có 10 tiết do giáo viên bản ngữ giảng dạy.

Về học phí, năm 2025, chương trình song ngữ Oxford của nhà trường là 70 triệu đồng/năm, Tiếng Anh Oxford: 2.400 USD (hơn 61 triệu đồng).

3. The OIS

- Địa chỉ: Lô NT, Khu ĐT Văn Khê, phường Hà Đông

The OIS (Hệ Song ngữ Quốc tế Oxford) thuộc hệ thống Dream House Olympia triển khai Chương trình Quốc tế Oxford kết hợp với Chương trình Phổ thông Việt Nam, tập trung vào 7 môn học bằng tiếng Anh như Toán, Khoa học, Tiếng Anh, Tin học, Quản lý cảm xúc xã hội, Kỹ năng toàn cầu và Giáo dục thể chất. Chương trình được kiểm định bởi các tổ chức uy tín quốc tế như OUP và AQA.

Cấu trúc chương trình: Tích hợp chương trình quốc tế Oxford và chương trình quốc gia Việt Nam, với mục tiêu phát triển toàn diện cho học sinh.

Thời lượng tiếng Anh: 21 tiết/tuần, trong đó có 17 tiết học trực tiếp với giáo viên nước ngoài, giúp học sinh phát huy tối đa khả năng ngôn ngữ.

Học phí năm học 2025-2026 là 136,5 triệu đồng/năm.

4. Tiểu học Lý Thái Tổ

- Địa chỉ: 56 Nguyễn Thị Định, Phường Yên Hòa

Năm 2025, Hệ thống giáo dục Lý Thái Tổ chính thức trở thành đối tác triển khai Chương trình Quốc tế Oxford (Oxford International Curriculum – OIC) tại Việt Nam. Chương trình OIC được xây dựng theo triết lý giáo dục “Learning to learn - Learning to do - Learning to be”, tập trung phát triển toàn diện từ tri thức, kỹ năng đến năng lực cá nhân và phẩm chất công dân toàn cầu cho học sinh. Khi kết hợp linh hoạt với chương trình quốc gia, OIC cho phép nhà trường xây dựng lộ trình học tập cá nhân hóa phù hợp với định hướng nghề nghiệp của từng học sinh.

Phụ huynh tham khảo chương trình tiếng Anh tích hợp chuẩn Oxford của trường tại đây:

Về học phí năm học 2026-2027, phụ huynh tham khảo tại đây:

5. Tiểu học Văn Hiến

- Địa chỉ: 18C Tam Trinh, phường Vĩnh Tuy

Chương trình Quốc tế Oxford (OIC) được kết hợp với chương trình quốc gia Việt Nam. Với các môn học OIC, chương trình tiếng Anh chuyên sâu gồm các bộ môn Tiếng Anh, Math (Toán), Science (Khoa học), Computing (Khoa học máy tính), Wellbeing (Thể chất và Quản lý cảm xúc xã hội), Global Skill Project (Dự án kỹ năng toàn cầu).

Chương trình OIC được giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh, có thời lượng 18 tiết/tuần, trong đó 60% thời lượng học với Giáo viên nước ngoài.

Trường không công khai học phí trên website chính thức của nhà trường. Theo tìm hiểu, học phí của trường dao động từ 9,5 - 10,5 triệu đồng/tháng.

