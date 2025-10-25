Phụ huynh ơi! Không phải công viên đâu, đây là 1 trường tiểu học CÔNG LẬP siêu đẹp, cây xanh phủ kín ở quận Cầu Giấy cũ!

Trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân được thành lập ngày 15/5/ 2024 theo quyết định số 1568/QĐ-UBND của UBND quận Cầu Giấy (cũ). Trường được thành lập với mục tiêu xây dựng trường chuẩn quốc gia mức độ 2, tiến tới xây dựng trường chất lượng cao trong tương lai.

Ngôi trường có diện tích 6216 m2, có địa chỉ tại số 2, ngách 193/15 phố Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, tiếp giáp với trường THCS chất lượng cao Cầu Giấy. Hiện tại trường thuộc phường Yên Hoà sau sáp nhập đơn vị hành chính.

Tiểu học Nguyễn Viết Xuân nhìn từ bên ngoài

Nói thêm về cơ sở vật chất, trường gồm 2 tòa nhà cao 5 tầng, 2 tòa nhà cao 4 tầng và 1 tầng hầm thông 4 tòa, xung quanh trường có đường bao quanh. Tòa nhà A chính giữa là hệ thống các phòng học chức năng chuyên biệt bao gồm: phòng âm nhạc, phòng mỹ thuật, phòng tin học, phòng năng khiếu, phòng ngoại ngữ, phòng nghệ thuạt, phòng kỹ năng, phòng làm việc, phòng nghỉ của giáo viên, thư viện, được trang bị hiện đại, có hệ thống điều hòa, âm thanh, máy chiếu, bảng và các thiết bị phục vụ cho các môn học, các hoạt động ngoại khóa.

Một số hình ảnh về cơ sở vật chất của nhà trường

Tòa nhà B bên nhìn trái cổng trường vào là khu vực dùng để sinh hoạt bán trú và tổ chức các hoạt động Giáo dục thể chất, ngoại khóa cho học hình. Phòng đa năng được xây theo hướng mở ở tầng 4 và 5 đạt tiêu chuẩn quốc tế. Hai phòng ăn ở tầng 2 và tầng 3 với sức chứa từ 1.200 đến 1.400 học sinh với đầy đủ bàn ghế, hệ thống chiếu sáng, điều hòa âm trần, quạt.

Khu vực nhà C, D được tách biệt với khoảng sân cỏ ở giữa là khu vựcc các lớp học. Mỗi dãy có 4 tầng, mỗi tầng có 5 lớp học. Các phòng học được thiết kế đảm bảo thông thoáng, mát mẻ, có ánh sáng tự nhiên. Mỗi lớp học được trang bị đầy đủ máy tính, máy chiếu,bàn ghế, bảng, hệ thống tủ âm tường để đồ cá nhân của học sinh mang lại nhiều tiện ích, tạo điều kiện tốt nhất cho học sinh khi tham gia học tập tại trường.

Toàn trường có 20 khu vệ sinh dành cho học sinh và 4 nhà vệ sinh dành cho giáo viên. Các khu vệ sinh được thiết kế rất rộng, tiện lợi và đẹp.

Khu vực tầng hầm rộng lớn vơi lối xuống và lối lên tách biệt được trang bị hệ thống chiếu sáng đầy đủ có sức chứa hàng nghìn xe máy, và hàng trăm ô tô khi đón phụ huynh đến tham dự các cuộc họp.

Toàn trường được trang bị hệ thống điện năng lượng mặt trời, hệ thống Camera giám sát với hơn 200 mắt cam. Trường có 3 thang máy với sức chứa mỗi thang 14 người. Trường còn trang bị hệ thống INTERNET băng thông rộng, đáp ưng nhu cầu học tập và giảng dạy, làm việc của cán bộ, giáo viên nhân viên nhà trường.

Đáng chú ý, khắp khuôn viên trường được phủ kín cây xanh, tạo nên một không gian học tập vừa nên thơ, vừa tươi mát cho học sinh. Những hình ảnh của nhà trường khi được chia sẻ trên mạng xã hội đã khiến nhiều phụ hiuynh trầm trồ, thích thú, cứ ngỡ như đang lạc vào một công viên, một "xứ sở thần tiên" trong các câu chuyện cổ tích.

Ngôi trường giống như 1 công viên với cây xanh phủ kín

Dù mới thành lập chưa được bao lâu, nhưng với cơ sở vật chất hiện đại, cùng đội ngũ giáo viên tâm huyết, trường Tiểu học Nguyễn Viết Xuân đã trở thành điểm đến học tập lý tưởng mà nhiều phụ huynh trong khu vực nhắm đến cho con.

Trên website và trang Facebook chính thức, nhà trường cũng rất tích cực cập nhật những thông tin, hình ảnh về việc học tập, hoạt động ngoại khoá, hay thông tin thực đơn ăn bán trú hàng tuần của học sinh để phụ huynh tiện theo dõi.

Trước khi sáp nhập đơn vị hành chính, phường Hoàng Liệt được ví là "phường đông dân nhất Thủ đô" với hơn 92.000 người dù diện tích tự nhiên chỉ khoảng 5km2. Năm 2024, quận Hoàng Mai cũ triển khai xây mới 17 trường học. Trong đó, phường Hoàng Liệt xây dựng 4 trường học với tổng kinh phí 1.076 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành và đưa vào sử dụng trong năm 2025.

