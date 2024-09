Muốn biết bưởi ngọt hay không chỉ cần để ý 5 điểm này

Không chỉ có hương vị thơm ngon, bưởi còn giúp cung cấp vitamin C, kali, Lycopene, chất xơ... giúp tăng cường hệ miễn dịch, cải thiện chứng khó tiêu, giảm cân, làm đẹp da...

Bưởi là loại quả có rất nhiều chất dinh dưỡng tốt cho sức khỏe. (Ảnh: Sohu)

Mùa thu là mùa bưởi chín, bạn có thể mua bưởi thường xuyên để ăn trực tiếp, ép lấy nước hoặc làm salat. Tuy nhiên, việc chọn bưởi ngon đối với nhiều người không hề dễ dàng, vì quả bưởi trông rất bóng đẹp nhưng khi bóc ra có thể nhiều cùi, tép khô, ít nước và kém ngon.

Theo những người trồng bưởi, muốn chọn bưởi ngon, bạn cần chú ý 5 yếu tố sau:

Chọn quả to thay vì quả nhỏ

Nguyên tắc đầu tiên khi mua bưởi là nên chọn quả to. Cùng một giống bưởi và điều kiện trồng, quả bưởi to hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn, chín và ngọt thơm hơn so với những quả nhỏ. Quả bưởi nhỏ thường bị cằn, khô, mùi vị cũng dễ bị chua do chưa đủ độ chín.

Cách chọn bưởi ngon: Lưu ý kích thước, quả bưởi to ngon ngọt hơn quả nhỏ. (Ảnh: Sohu)

Mua quả nặng, không mua quả nhẹ

Khi chọn bưởi, chúng ta cũng có thể cầm quả bưởi lên để đo độ nặng nhẹ. Với những quả có bề ngoài tương đồng, quả nào nặng hơn chứng tỏ ít vỏ, múi to, nhiều nước, độ ngọt cao. Bưởi nhẹ thường là có nhiều vỏ, ít nước, mùi vị kém ngon.

Cầm tay để xác định độ nặng nhẹ của bưởi. (Ảnh: Sohu)

Mua quả mềm thay cho quả cứng

Chỉ cần dùng tay ấn, chúng ta cũng xác định được độ chín của quả bưởi. Bưởi cứng, kém đàn hồi thường có vỏ dày, ít múi, dễ khô và chua. Bưởi mềm và đàn hồi có nghĩa là vỏ mỏng, thịt dày, thường nhiều nước và vị ngọt. Vì vậy, để chọn bưởi ngon, nên ưu tiên những quả có độ mềm và đàn hồi tốt.

Bưởi cứng kém đàn hồi thường có lớp vỏ dày, ít thịt. (Ảnh: Sohu)

Nếu là giống bưởi vàng, tránh mua quả xanh

Quả bưởi nếu chín đủ độ sẽ có đặc điểm là vỏ màu vàng sáng, màu sắc quả đồng đều, tự nhiên. Nếu vỏ còn loang xanh hoặc phần vỏ gần cuống vẫn còn xanh nghĩa là chưa đủ chín và bạn không nên chọn.

Tất nhiên, lưu ý này không áp dụng với một số giống bưởi da xanh.

Nên chọn quả vàng đồng đều, tránh các quả còn loang xanh vì có thể chưa chín hẳn. (Ảnh: Sohu)

Mua quả mịn, không mua quả sần sùi

Bên cạnh đặc điểm về màu sắc, bạn dùng tay kiểm tra lớp vỏ của quả bưởi. Nếu thấy vỏ bưởi mịn, có độ ẩm, căng bóng, nghĩa là bưởi còn tươi, không bị khô, xốp. Còn nếu bưởi sần sùi, sờ tay vào cảm giác thô ráp, bề mặt khô thì thường là bưởi để lâu và kém ngon.

Quả bưởi bóng mịn chứng tỏ độ tươi ngon. (Ảnh Sohu)

Lưu ý, khi mua bưởi về, nếu muốn bảo quản lâu thì bạn nên để ở nơi thoáng mát, tránh tiếp xúc với nước. Quả bưởi trong điều kiện nhiệt độ bình thường có thể để khoảng từ 1-2 tháng. Còn nếu bưởi đã gọt, tách múi, bạn cần bọc trong hộp kín, cho vào tủ lạnh để kéo dài thời gian sử dụng.