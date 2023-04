Mừng đại lễ, giảm vô kể: LOTTE Mart tung loạt ưu đãi siêu hấp dẫn hút khách mua sắm

Không ít người đã lên kế hoạch cho những chuyến đi chơi xa cùng bạn bè, nhưng cũng rất nhiều gia đình quyết định ở lại thành phố để dành thời gian hiếm hoi cùng mua sắm và thưởng thức bữa tiệc tại gia cùng nhau.



Thấu hiểu nhu cầu trên, LOTTE Mart đã sớm tung hàng loạt chương trình khuyến mãi cực hấp dẫn, với nhiều sản phẩm giảm giá lên đến 50% để mọi gia đình đều có thể tưng bừng kỷ niệm đại lễ mà vẫn rất tiết kiệm. Theo đó, từ ngày 19/4 – 3/5, khách hàng thành viên khi mua sắm tại LOTTE Mart sẽ được hưởng loạt ưu đãi hấp dẫn như mua sản phẩm giảm sốc.

Với hóa đơn đạt đủ điều kiện, khách hàng thành viên sẽ được mua một sản phẩm giá sốc, áp dụng từ 21/4 – 23/4 và 28/4 – 3/5. Cụ thể, khách hàng có thể mua hộp bánh quy bơ Montego Kokola 681g giá 189.000 đồng/gói giảm còn 79.000 đồng/gói hoặc thùng miến Phú Hương sườn heo 24 gói giá 276.000 đồng/thùng giảm còn 209.000 đồng/thùng.

Mua sắm tiết kiệm tại LOTTE Mart với nhiều chương trình giảm giá và ưu đãi

Với hóa đơn từ 400.000 đồng trở lên, khách hàng thành viên sẽ được tham gia rút thăm trúng thưởng với giải thưởng cao nhất là chiếc tủ lạnh Electrolux 350 lít, voucher thẻ tập tại hệ thống California Fitness & Yoga và voucher giảm thêm 15% khi mua hàng tại website Electrolux cùng rất nhiều phần quà hấp dẫn khác. Bên cạnh đó, khách hàng thông thường có hóa đơn từ 1.000.000 đồng trở lên sẽ được nhận voucher giảm giá hấp dẫn tại các gian hàng và thương hiệu bên ngoài khu vực tự chọn.

Tưng bừng tổ chức tiệc tại gia với trăm deal thực phẩm "ngon, bổ, rẻ"

Chị Thu Hằng (quận Ba Đình, Hà Nội) cho biết, dịp Đại lễ năm nay, gia đình chị chọn ở lại thành phố, mời bạn bè và anh em qua nhà để tổ chức tiệc ăn uống. Gia đình nhỏ của chị dự kiến sẽ dành thời gian ăn uống, mua sắm và giải trí tại Trung tâm Thương mại LOTTE. "LOTTE Mart tung ra chương trình khuyến mại rất lớn dịp Đại lễ cho rất nhiều mặt hàng, chắc chắn là mình không bỏ qua cơ hội mua sắm này rồi!", chị Hằng vui vẻ nói.

Thực phẩm, rau củ, trái cây sạch và tươi ngon là một trong những mặt hàng thế mạnh tại LOTTE Mart

Được biết, LOTTE Mart đang giảm giá mạnh cho rất nhiều mặt hàng thực phẩm như: Ba chỉ bò Mỹ nhập khẩu, thịt heo xay, và rất nhiều loại rau củ giảm giá sâu. Không chỉ người lớn, con trẻ cũng tha hồ thưởng thức các món đồ ăn "khoái khẩu" với giá hấp dẫn như: xúc xích LC 500g giảm 42% còn 52.000 đồng/gói, Pizza mozzarella Dr. Oetker 335G giảm 33% còn 115.000 đồng/ hộp, Pizza bò hầm LC 180g giảm 35% còn 20.500 đồng/hộp.

Các loại đồ uống cũng được giảm kịch sàn để phục vụ cho các buổi tiệc tưng bừng như, bia Saigon Gold Sleek 330ml còn 21.000 đồng/lon, Saigon Special 330ml giảm còn 14.200 đồng/lon, tặng 4 lon bia Saigon Chill khi mua 1 thùng, bia Chimay xanh giảm 34% còn 99.000 đồng/chai.

Nâng cấp ngôi nhà với loạt sản phẩm dùng cho gia đình giá hời

Không chỉ nhu cầu ăn uống, vui chơi mà nhu cầu sắm sửa, trang hoàng nhà cửa cũng tăng cao trong các dịp nghỉ lễ dài ngày. Đại diện của LOTTE Mart cho biết, thống kê cho thấy, doanh số từ các mặt hàng đồ gia dụng, nội thất, chăm sóc gia đình luôn tăng mạnh trong các kỳ nghỉ lễ. Vì thế, nhà bán lẻ Hàn Quốc thường tung ra chương trình giảm giá sâu cho các mặt hàng này để khách hàng "thả ga" sắm sửa, tân trang tổ ấm.

Chị Phương Hằng (Quận Gò Vấp, TP HCM) cho biết, chị thường chờ các chương trình giảm giá đặc biệt vào dịp lễ để mua sắm các đồ dùng quan trọng trong gia đình. "Mua sắm ở LOTTE Mart thì chất lượng sản phẩm luôn đảm bảo nên tôi rất an tâm. Được biết thương hiệu thường xuyên giảm giá lớn vào các dịp nghỉ lễ, nên 30/4 – 1/5 năm nay, tôi quyết định ra siêu thị "đánh một mẻ lớn", sắm thêm các vật dụng cần thiết. Thống kê qua, cả nhà chúng tôi tiết kiệm từ việc giảm giá được gần cả triệu đồng khi mua sắm trong dịp này".

Trong dịp này, các mặt hàng gia dụng với giá trị lớn cũng không nằm ngoài "đại tiệc" giảm giá tại LOTTE Mart. Đơn cử như bộ nồi đáy từ Ecoramic Pasih4 giảm 48% còn 1.249.000 đồng/bộ, chảo từ Rose Gold Lock&Lock giảm 46% còn 249.900 đồng/cái, nồi lẩu điện Supor 5 lít giảm 27% còn 589.900 đồng/cái.

Các mặt hàng trong ngành chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe ưu đãi giá sốc

Ngoài ra, các mặt hàng trong ngành chăm sóc sắc đẹp và sức khỏe ưu đãi giá sốc như dầu gội TRESemme Salon rebond/detox 850G giảm 32% còn 186.900 đồng/chai, tặng 1 khăn; xả vải Comfort chống nhăn hương thanh xuân túi 3L giảm 26% còn 176.500 đồng/ túi, tặng 1kg đường trị giá 30.000 đồng; nước giặt Lix hương bamboo chai 3,6kg giảm 50% còn 95.000 đồng/bình; dầu gội Clear men deep clean/mát lạnh bạc hà 600g giảm 24% còn 135.900 đồng/chai, tặng 1 thố thủy tinh 600ml.



Với "đại tiệc" giảm giá sâu trên rất nhiều ngành hàng, cùng các chương trình bốc thăm trúng thưởng sở hữu quà "khủng", đại diện LOTTE Mart cho biết, đã chuẩn bị đầy đủ hàng hóa cũng như nhân lực để phục vụ tốt nhất nhu cầu mua sắm gia tăng trong những ngày Đại lễ sắp tới./.