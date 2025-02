Mùng 1 Tết đưa mẹ chồng đi gieo quẻ đầu năm, tôi bất ngờ phát hiện ra bí mật tày đình của em chồng

Có nằm mơ tôi cũng không ngờ rằng sẽ có 1 ngày tôi phát hiện ra chuyện động trời bằng cái cách không ai có thể ngờ tới.

Chẳng ai mà nghĩ rằng vào ngày mùng 1 đầu năm, đáng lẽ ra phải là 1 ngày yên bình cùng gia đình thì tôi lại rơi vào tình huống vô cùng khó xử. Như mọi năm, cứ mùng 1 là tôi sẽ cùng mẹ chồng đi lễ chùa để cầu an, cầu may cho cả năm mới, tuy nhiên mọi năm thì cả nhà sẽ cùng nhau đi, còn năm nay thì chỉ có tôi và mẹ chồng áo dài xúng xính xuống phố mà thôi.

Tôi và mẹ chồng khá hợp tính nhau, tuy không phải quá là thân thiết vì tôi vẫn nghĩ cái gì cũng nên chừng mực và nhà chồng là nơi đừng bao giờ quá là thoải mái, đôi khi vô tư quá lại thành dở. Tuy nhiên, nhìn chung thì công cuộc làm dâu của tôi khá là may mắn khi mẹ chồng tôi tuy có khó tính nhưng không phải người hà khắc với con dâu.

Mẹ chồng tôi, một người phụ nữ mạnh mẽ và độc lập, đã là chỗ dựa vững chắc cho cả gia đình kể từ khi bố chồng tôi mất. Em gái chồng tuy đã gần 30 tuổi nhưng mải mê sự nghiệp nên mãi chẳng chịu chồng con gì, mẹ chồng tôi thì sốt ruột lắm rồi nhưng chồng tôi lại bênh em, mỗi lần mẹ giục em gái chuyện chồng con là ông anh trai lại bênh em chằm chặp.

Năm nay, em chồng vướng lịch trực ở công ty nên không về nhà ăn Tết. Chồng tôi thì đêm 30 cũng làm mấy chén với anh em bạn bè nên sáng hôm sau không dám lái xe mà cũng chẳng dậy nổi nên tôi nhận nhiệm vụ đưa mẹ chồng đi lễ đầu năm.

Trong nhà thì neo người, con trai thì say rượu, con gái thì không có nhà, tôi không đưa bà đi thì chẳng lẽ bắt bà ru rú trong nhà cả ngày à? Thế là một phần để cầu nguyện cho một năm mới an lành và may mắn, một phần cũng để bà cảm thấy không cô đơn trong những ngày đầu năm mới nên tôi đánh xe, cùng bà trong không khí tươi mới của ngày đầu năm, hòa mình vào dòng người đang lui tới để cầu bình an.

Trong lúc đó, bà bất ngờ muốn gieo quẻ đầu năm, một phong tục mà bao người tin rằng sẽ mang lại may mắn cho cả năm. Tôi đồng ý và cùng bà đến 1 ngôi chùa ở ngoại thành vì ngày đầu năm các đền chùa ở trong thành phố đông người lui tới. Tôi biết bà thích những nơi vắng vẻ như vậy nên lái xe đưa bà đến nơi này để gieo quẻ, trải nghiệm một nét văn hóa đầy thú vị và hy vọng cho những điều tốt lành sẽ đến.

Nhưng không ngờ, khi chúng tôi đến nơi, tôi và mẹ chồng lại bắt gặp hình ảnh không thể ngờ: Em chồng tôi, đang khoác tay một người đàn ông lớn tuổi, có vẻ rất thân mật và tình cảm. Người đàn ông ấy, tôi nhận ra, là sếp của em, một người có địa vị và tuổi tác đáng tuổi bố chồng tôi.

Dù không muốn tin nhưng quả thật việc em chồng tôi trực Tết chỉ là một lời bịa đặt, có lẽ cả 2 đang nói dối gia đình để hẹn hò với nhau. Và sự thật là em chồng tôi đang cặp kè với người sếp đã có vợ con.

Sự phát hiện đó khiến tôi và mẹ chồng không khỏi sốc và thất vọng. Mẹ chồng tôi, dù luôn là người mạnh mẽ và tự trọng, lúc này ánh mắt bà gần như thất thần. Khi thấy mình bị bắt quả tang tại trận mà người phát hiện ra lại là mẹ và chị dâu của mình, em chồng hoảng loạn đến mức mặt mày tái mét, tay run lên mất kiểm soát.

Chúng tôi không biết phải xử lý tình huống này như thế nào. Phải đối diện và giải quyết như thế nào với hành vi của em chồng, làm sao để bảo vệ hình ảnh và danh dự của gia đình. Và quan trọng hơn, là làm thế nào để mẹ chồng tôi có thể vượt qua cú sốc này và tiếp tục sống với sự tự trọng và niềm tin vào con cái.

Đây không chỉ là vấn đề giữa ba người trong gia đình tôi, mà còn là vấn đề đạo đức và xã hội. Phải biết rằng mẹ chồng tôi, người đã là góa phụ gần chục năm nhưng chưa từng làm bất kỳ điều gì để ai phải lời ra tiếng vào. Bản thân bà là người sinh ra trong gia đình có bố là người trăng hoa nên bà cực kỳ bài xích chuyện mèo mả gà đồng này. Vậy mà bây giờ, chính mắt bà phải chứng kiến đứa con gái bà nuôi nấng chăm bẵm, dạy dỗ kĩ càng đang đi phá hoại hạnh phúc gia đình người khác...

Tôi bỗng nhiên thấy thương mẹ chồng, ngày đầu năm xuân mới đáng lẽ là ngày vui vẻ là thế nay lại trở thành như vậy, tôi không biết mẹ sẽ đối diện với chuyện này như thế nào nữa...