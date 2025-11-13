"Mùng 1 làm điều lành, tháng 10 Âm lịch cả nhà thuận lợi": 3 việc nên làm để rước may

Người xưa vẫn nói: "Đầu xuôi thì đuôi lọt", ngày đầu tháng Âm lịch được xem là thời điểm chuyển năng lượng mới, đặt nền cho may mắn và bình an suốt cả tháng. Tháng 10 Âm – tháng của giao mùa, của những ngày se lạnh và cũng là giai đoạn chuẩn bị cho mùa lễ cuối năm – càng cần được bắt đầu bằng tâm thế tĩnh tại, hướng thiện. Dưới đây là 3 điều nhỏ nhưng mang ý nghĩa lớn, ai cũng nên làm trong ngày mùng 1 để giữ vận khí hanh thông, thu hút bình an và phúc lành cho cả nhà.

1. Thức dậy sớm, đón bình minh và niệm lời cảm ơn

Không phải ngẫu nhiên mà người Việt có thói quen "mùng 1 sớm mai, mùng 2 đầu tháng". Việc dậy sớm trong ngày đầu tiên của tháng không chỉ là nếp sinh hoạt tốt mà còn tượng trưng cho tinh thần khởi đầu tươi mới, đầy năng lượng. Ánh bình minh đầu tháng được coi là nguồn dương khí mạnh nhất, giúp xua đi những điều u ám của tháng cũ.

Hãy mở cửa sổ, để gió và nắng sớm tràn vào nhà, hít sâu, rồi thầm nói lời cảm ơn: "Cảm ơn vì một tháng mới đã đến, cảm ơn vì ta vẫn còn có mặt ở đây". Một lời biết ơn nhỏ nhưng có sức mạnh lớn, nó giúp tâm trí an định, lòng người nhẹ nhõm.

Nếu có thể, bạn hãy pha một tách trà, dâng lên bàn thờ gia tiên như một lời chào tháng mới. Hành động giản dị ấy giúp kết nối với tổ tiên, với niềm tin tâm linh và với chính năng lượng bình an trong ngôi nhà.

2. Làm việc thiện, chia sẻ dù chỉ một điều nhỏ

Đầu tháng là thời điểm tốt nhất để gieo "nhân lành". Nhiều người có thói quen đi chùa, phóng sinh hoặc đơn giản là giúp đỡ ai đó trong ngày mùng 1 không phải để "mua may", mà là để mở lòng.

Bạn có thể chuẩn bị vài phong bì nhỏ biếu người lao công, bảo vệ, hay đơn giản là mời một người khó khăn ly cà phê buổi sáng. Nhiều người chọn phóng sinh vài con cá, thắp hương cầu bình an ở đình chùa gần nhà. Dù hành động nhỏ, nhưng năng lượng thiện lành bạn gieo ra sẽ quay trở lại, giúp tâm an, lòng vui.

Theo quan niệm dân gian, "đầu tháng mở lòng, cuối tháng hưởng lộc", việc khởi đầu tháng mới bằng hành động thiện giúp bản thân dễ gặp quý nhân, công việc trôi chảy, tài lộc dồi dào hơn.

3. Giữ lời nói nhẹ nhàng, không tranh cãi, không tiêu cực

Mùng 1 Âm lịch từ lâu được xem là "ngày vía" của may mắn. Bởi vậy, người Việt có truyền thống tránh những lời xui xẻo, tranh cãi, hay hành động nặng nề trong ngày đầu tháng.

Thay vì than vãn, hãy chọn nói những lời tốt đẹp: Chúc người thân, đồng nghiệp "tháng mới an vui", "mọi việc hanh thông". Hãy mỉm cười nhiều hơn, kiềm lời khi bực bội và giữ thái độ nhẹ nhàng khi gặp điều trái ý.

Cũng nên hạn chế làm việc sát sinh, cãi vã hoặc tiêu tiền cho những việc vô bổ. Ngày đầu tháng nếu giữ được tâm tĩnh, khẩu hòa, bạn sẽ cảm nhận rõ rệt năng lượng tích cực lan tỏa cả tháng.

Không cần nghi lễ cầu kỳ hay sính lễ lớn, điều quan trọng nhất trong ngày đầu tháng chính là thái độ sống. Một người biết ơn, sống thiện lành và nói lời tử tế sẽ tự nhiên thu hút năng lượng may mắn.

Tháng 10 Âm lịch – tháng giao hòa giữa cuối thu và đầu đông cũng là lúc để con người sống chậm lại, nhìn lại hành trình đã qua, chuẩn bị cho một năm trọn vẹn hơn.

Vì thế, hãy bắt đầu tháng mới bằng ba điều giản dị: Thức dậy sớm đón nắng mai, làm một việc thiện, và nói lời nhẹ nhàng. Bình an vốn không ở đâu xa, mà nằm trong chính những điều ta lựa chọn mỗi ngày.