Bước sang tháng Đinh Hợi, tức tháng 10 Âm lịch năm 2025, chúng ta đang đi vào giai đoạn cuối cùng của năm, nơi mọi thứ cần được tổng kết và ổn định. Tháng này có cục diện Thủy Hỏa Ký Tế, nghe thì rất hài hòa, nhưng thực chất là sự hòa trộn giữa cái thực tế và những cơ hội "ảo" như ánh hải đăng trên biển đêm. Tiền bạc và công việc có thể đến từ những lĩnh vực nghệ thuật, kinh tế ảo, nhưng cũng dễ đi kèm với thông tin sai lệch, những lời hứa hẹn không thành.

Đặc biệt, tháng này mang theo năng lượng của sao Dịch Mã, báo hiệu sự dịch chuyển mạnh mẽ: Từ chuyển nhà, chuyển công tác đến thay đổi vị trí. Vì vậy, 12 con giáp không thể chủ quan: Đừng vì một chuyện nhỏ mà nổi nóng, đừng ham vui mà quên mất nguy cơ tai nạn, va chạm, và quan trọng nhất, đừng tin tưởng vào những cơ hội kiếm tiền dễ dàng. Tháng này, lời khuyên tốt nhất là: Dọn dẹp nhà cửa, cắt bỏ những mối quan hệ không cần thiết (đoạn tuyệt ly xả) và giữ một cái đầu lạnh.

3 con giáp có vận trình tài lộc tốt nhất tháng 10 Âm lịch

1. Tuổi Tý

Tuổi Tý sẽ tiếp nối vận may mắn từ tháng trước. Sự nghiệp và công việc vẫn duy trì trạng thái hanh thông, chỉ cần nỗ lực thêm chút nữa là có thể đạt được sự thăng tiến rõ rệt. Tài vận của tuổi Tý trong tháng này rất tốt, tiền bạc dễ dàng tích lũy và thu về lợi nhuận. Tình cảm gia đình yên ấm, thuận lợi cho việc vun đắp tình cảm đôi lứa. Sức khỏe không có gì đáng lo, chỉ cần chú ý ăn uống hợp vệ sinh là ổn.

Lời khuyên: Đây là tháng thuận lợi và bình hòa hiếm có, hãy tận dụng thời gian này để thúc đẩy các mục tiêu cá nhân và tài chính, đừng để sự bình yên làm bạn trì trệ.

2. Tuổi Sửu

Tháng 10 Âm lịch là tháng thấy được tiền tài của tuổi Sửu: Công việc làm ăn có nhiều cơ hội phát triển tốt, xuất hiện nhiều cơ duyên đáng giá. Đây là tháng lợi về tài chính, rất thích hợp cho việc đầu tư hay quản lý tài sản. Người độc thân có khả năng cao gặp được đào hoa.

Lời khuyên: Mặc dù tiền bạc hanh thông, tuổi Sửu cần tuyệt đối tránh thói tham lam và giữ vững tâm lý. Đừng bao giờ so bì, ganh đua với người khác, nếu không sẽ tự làm mất đi phúc khí và cơ hội của mình.

3. Tuổi Mùi

Tuổi Mùi là một trong những con giáp có vận trình tháng này cực kỳ may mắn. Công việc có nhiều cơ hội phát triển tốt, là tháng thuận lợi cho việc tiến thủ và mở rộng. Tài vận cực kỳ cát tường, thích hợp để đầu tư hoặc thử vận may nhỏ. Người độc thân có cơ hội vượng đào hoa, tình cảm gia đình hòa hợp.

Lời khuyên: Vận may đang dồi dào, nhưng tuổi Mùi cần chú ý điều chỉnh tâm lý, tuyệt đối không được kiêu ngạo, coi thường người khác. Sự khiêm tốn sẽ giúp bạn giữ được lộc lâu bền.

Các con giáp có vận trình ổn định, phát triển nhờ nỗ lực trong tháng 10 Âm lịch

4. Tuổi Mão

Vận trình tuổi Mão là tiểu cát (may mắn nhỏ): Công việc tiếp tục được nhiều người giúp đỡ, vận trình thuận lợi như ý. Tài vận ổn định, dễ dàng thu về lợi nhuận đều đặn. Tình cảm hòa hợp, yêu thương mặn nồng. Sức khỏe không có gì đáng lo.

Lời khuyên: Đây là tháng nhỏ cát, chỉ cần làm đúng theo kế hoạch đã định sẽ thu về kết quả tốt đẹp.

5. Tuổi Thìn

Vận trình tuổi Thìn có xu hướng tốt, nhưng đi kèm với sự vất vả và phải đánh đổi nhiều công sức. Cần phải cố gắng, nỗ lực hết mình mới có được tiến triển và thành quả trong công việc. Tài vận bình hòa, tiền bạc kiếm được chủ yếu là chính tài (từ công việc chính). Tình cảm bình ổn, nhưng tuổi Thìn dễ vì quá bận rộn mà lơ là, nên cần dành thời gian để duy trì mối quan hệ.

Lời khuyên: Cần chú ý điều chỉnh giờ giấc sinh hoạt, tránh làm việc quá sức gây suy nhược thần kinh. Nỗ lực sẽ được đền đáp xứng đáng.

6. Tuổi Dậu

Vận trình tổng thể của tuổi Dậu có sự cải thiện, mặc dù áp lực công việc vẫn còn và cần cẩn thận với những người thị phi xung quanh. Tuy nhiên, nhìn chung công việc có xu hướng đi lên. Tài vận trung bình, chỉ thích hợp cho việc kiếm tiền chính đáng, không nên mạo hiểm với các khoản đầu tư rủi ro. Tình cảm cần chú ý kiểm soát cảm xúc cá nhân, tôn trọng và quan tâm đến đối phương.

Lời khuyên: Vận trình đang dần tốt hơn, nhưng vẫn cần nỗ lực, đặc biệt phụ nữ tuổi Dậu nên chú ý các vấn đề sức khỏe phụ khoa và thận.

7. Tuổi Tuất

Vận trình tổng thể của tuổi Tuất có sự tăng tiến, tuy có chút vất vả, phải bỏ ra nhiều công sức hơn trong công việc, nhưng đổi lại sẽ có thu hoạch xứng đáng. Tài vận ở mức trung bình, chính tài sẽ mang lại lợi nhuận, nên thận trọng trong việc tìm kiếm các khoản thu nhập ngoài. Tình cảm hài hòa, là tháng hạnh phúc và yên ấm.

Lời khuyên: Vận trình tiểu cát, chỉ cần chịu khó và nỗ lực là đạt được thành quả. Cần chú ý rèn luyện sức khỏe, duy trì thói quen sinh hoạt lành mạnh.

Các con giáp cần thận trọng, có biến động xấu trong tháng 10 Âm lịch

8. Tuổi Dần

Mặc dù vận trình tháng này của tuổi Dần vẫn tốt, nhưng có dấu hiệu cát ẩn hung (may mắn ẩn chứa rủi ro). Công việc nên làm nhanh, dứt khoát, tránh chần chừ kéo dài dễ "đêm dài lắm mộng". Tài vận vẫn ổn, có thể đầu tư nhưng cần thận trọng.

Lời khuyên: Tháng này may mắn ẩn chứa rủi ro, mọi việc đều cần làm cẩn thận. Chú ý lời ăn tiếng nói để tránh thị phi, cãi vã không đáng có.

9. Tuổi Tỵ

Tuổi Tỵ bước vào tháng xung Thái Tuế (Tỵ Hợi xung), nên vận trình có nhiều biến động bất ngờ: Mặc dù vẫn có quý nhân giúp đỡ, nhưng công việc dễ phát sinh thay đổi, đừng nên chần chừ, trì hoãn. Cần cực kỳ cẩn trọng trong tài chính, những cơ hội làm giàu tưởng chừng tốt đẹp lại dễ ẩn chứa cạm bẫy, lừa đảo. Tình cảm dễ nảy sinh bất đồng, cãi vã.

Lời khuyên: Tháng xung khắc, mọi việc cần thận trọng, đặc biệt chú ý các vấn đề về răng, họng, thận và đau lưng.

10. Tuổi Ngọ

Tuổi Ngọ bị nguyệt lệnh khắc chế, nên công việc sẽ có nhiều áp lực, bận rộn và phải lo toan nhiều. Cần chuẩn bị tâm lý. Tài vận ở mức trung bình, cần chú ý giữ tiền cẩn thận, đề phòng hao tốn tài sản. Tình cảm duy trì ở mức khá, cần chăm sóc và vun đắp nhiều hơn.

Lời khuyên: Áp lực đè nặng, cần học cách tự kiểm soát cảm xúc để tránh suy nhược thần kinh. Đề phòng thị phi và những hiểu lầm không đáng có.

11. Tuổi Thân

Tuổi Thân bị nguyệt lệnh khắc chế, cần tuyệt đối đề phòng thị phi, nên tránh xa những kẻ tiểu nhân trong công việc. Tài vận không vượng, nên ưu tiên giữ tiền, đề phòng tiêu hao quá mức. Tình cảm dễ nảy sinh mâu thuẫn, cần chú ý giữ gìn hôn nhân.

Lời khuyên: Tháng này hung hiểm rình rập, mọi việc nên làm cẩn thận. Cần chú ý sức khỏe thận và đường hô hấp.

12. Tuổi Hợi

Tuổi Hợi gặp tháng Đinh Hợi, là tháng Trực Thái Tuế (trùng với nguyệt lệnh), mặc dù có tiền tài nhưng cần tuyệt đối tập trung vào công việc, tránh lơ là, lơ đễnh kẻo gây ra sai sót, thị phi không đáng có. Cầu tài thuận lợi nhưng cần biết điểm dừng, không nên tham lam thái quá. Tình cảm cần kiểm soát cảm xúc, tránh đắc ý quá mà sinh ra khẩu nghiệp.

Lời khuyên: Tháng này bạn làm chủ vận trình, nên cần đặc biệt cẩn thận, chú trọng sự nghiêm túc và trách nhiệm để tránh rắc rối. Chú ý sức khỏe eo lưng và thận.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)