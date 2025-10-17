Mục tiêu đến năm 2035, 100% con công nhân từ 6 tháng được đến trường

Đây là nội dung của Chương trình “Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non ở địa bàn đô thị, khu công nghiệp giai đoạn 2025 - 2035, định hướng đến năm 2045”, được Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Thành Long ký phê duyệt ngày 14/10.

Mục tiêu của Chương trình đến năm 2035, tại địa bàn có khu công nghiệp, phấn đấu 100% trẻ em từ 6 tháng đến 36 tháng tuổi là con công nhân, người lao động có nhu cầu được đến trường, lớp và được tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng.

Đối với các cơ sở giáo dục mầm non tại địa bàn có khu công nghiệp, chương trình đặt mục tiêu tăng ít nhất 20% số nhóm trẻ trong các cơ sở mầm non và tăng tối thiểu 10% số trường công lập có nhóm trẻ dưới 24 tháng tuổi. Đồng thời, 100% cơ sở mầm non dân lập, tư thục phải đạt tiêu chuẩn trường học an toàn và phòng, chống tai nạn thương tích theo quy định.

Đối với cha mẹ trẻ là công nhân làm việc ở khu công nghiệp, 100% được phổ biến kiến thức, kỹ năng nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục trẻ.

Chương trình đặt mục tiêu đến năm 2035, 100% trẻ em từ 6 đến 36 tháng tuổi là con công nhân được đến trường, tiếp cận dịch vụ giáo dục mầm non chất lượng. (Ảnh minh họa)

Để đạt được các mục tiêu trên, Chương trình đề ra 6 nhóm nhiệm vụ, gồm: Hoàn thiện chính sách; đầu tư cơ sở vật chất; nâng cao chất lượng đội ngũ; mở rộng mạng lưới trường lớp; huy động nguồn lực xã hội và tăng cường quản lý; giám sát trong giáo dục mầm non.

Về giải pháp, ngành giáo dục sẽ xây dựng chính sách đặc thù cho giáo dục mầm non tại các khu công nghiệp và địa bàn có đông lao động. Chính sách tập trung hỗ trợ đội ngũ giáo viên, nhân viên nuôi dạy trẻ là con công nhân, người lao động; chính sách với các cơ sở nhận trẻ từ 6 - 36 tháng tuổi và chính sách đối với trẻ em là con công nhân, người lao động.

Địa phương bố trí quỹ đất xây dựng các cơ sở giáo dục mầm non theo quy hoạch được phê duyệt; ưu tiên sử dụng các trụ sở cơ quan nhà nước dôi dư sau sắp xếp bộ máy hành chính tại địa phương cho giáo dục mầm non.

Đáng chú ý, nghiên cứu áp dụng mô hình hợp tác công - tư (PPP) theo hình thức hợp đồng kinh doanh - quản lý (O&M) trong lĩnh vực giáo dục mầm non, nhằm cung cấp dịch vụ tốt với mức học phí phù hợp với thu nhập của công nhân, người lao động.

Ba nguồn kinh phí được huy động để thực hiện chương trình này là ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và nguồn xã hội hoá.