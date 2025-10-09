Học sinh công lập tại Hà Nội được miễn học phí từ năm học 2025-2026

Nội dung trên được nêu tại Công văn số 5487/UBND-KGVX ngày 8/10/2025 do Phó Chủ tịch UBND Thành phố Vũ Thu Hà ký ban hành, về việc triển khai thực hiện chính sách học phí, miễn giảm, hỗ trợ học phí và các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo năm học 2025–2026.

Theo đó, UBND Thành phố yêu cầu Sở GD&ĐT cùng các đơn vị khẩn trương triển khai các nội dung liên quan đến chính sách học phí và các khoản thu trong trường học, bảo đảm thực hiện đúng quy định và phù hợp thực tế địa phương.

Cụ thể, từ năm học 2025 - 2026, Sở GD&ĐT thực hiện Nghị định số 238 của Chính phủ về việc miễn học phí cho trẻ em mầm non, học sinh phổ thông và người học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở công lập. Ngành giáo dục phối hợp với Sở Tài chính, Sở Tư pháp và các đơn vị liên quan hoàn thiện hồ sơ dự thảo Nghị quyết quy định mức học phí, mức ngân sách Nhà nước hỗ trợ cấp bù cho các trường công lập, đồng thời xác định mức hỗ trợ học phí đối với học sinh, người học tại các cơ sở dân lập, tư thục.

Đối với các khoản thu dịch vụ, hỗ trợ hoạt động giáo dục, thành phố yêu cầu các cơ sở mầm non và phổ thông công lập thực hiện theo Nghị định số 238. Sở GD&ĐT phối hợp với các sở, ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ, trình UBND và HĐND Thành phố ban hành Nghị quyết quy định mức thu phù hợp với điều kiện thực tế của từng địa phương, vùng miền.

Trẻ mầm non và học sinh phổ thông tại các trường công lập được miễn học phí từ năm học 2025 - 2026

Một điểm mới quan trọng trong chỉ đạo năm nay là trẻ em mầm non và học sinh phổ thông không cần nộp đơn xin miễn, giảm hoặc hỗ trợ học phí. Việc xét duyệt và chi trả chính sách sẽ được tự động hoá thông qua khai thác dữ liệu điện tử từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, nhằm giảm bớt thủ tục hành chính, tiết kiệm thời gian và tạo thuận lợi tối đa cho người dân.

Bên cạnh đó, thành phố yêu cầu tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các cơ sở giáo dục, đảm bảo minh bạch và đúng quy định. Các trường tuyệt đối không để xảy ra tình trạng “lạm thu” đầu năm học. Việc vận động, tiếp nhận và sử dụng các khoản tài trợ phải tuân thủ theo Thông tư số 16/2018 và Thông tư số 13/2025 của Bộ GD&ĐT. Các đơn vị giáo dục cần công khai đầy đủ cam kết chất lượng đào tạo, điều kiện đảm bảo chất lượng và các nội dung thu chi tài chính.

Đối với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và Trường Đại học Thủ đô Hà Nội, UBND Thành phố yêu cầu thực hiện nghiêm Nghị định số 238, đặc biệt là việc rà soát mức thu học phí năm học 2025-2026 không vượt quá trần quy định tại Điều 9, Điều 10 của Nghị định.

Việc triển khai chính sách miễn học phí cho học sinh công lập từ năm học 2025-2026 thể hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước nhằm bảo đảm công bằng, tạo cơ hội học tập cho mọi người dân, nhất là trẻ em ở vùng khó khăn. Theo tính toán của Chính phủ, tổng kinh phí thực hiện chính sách dự kiến khoảng 30.000 tỷ đồng.