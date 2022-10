Mưa xối xả trong đêm khiến nhiều đường và nhà ở TP.HCM bị ngập nặng, người dân hì hục tát nước

Tối ngày 24/10, mưa lớn xuất hiện trên diện rộng khiến nhiều nơi ở TP.HCM bị ngập nặng từ ngoài đường đến trong nhà.

Theo ghi nhận, mưa lớn đã gây ngập nhiều tuyến đường trên địa bàn quận Bình Thạnh, Gò Vấp, Tân Bình, Bình Tân, quận 12, TP. Thủ Đức,… Đặc biệt một số đường hẻm cũng bị ngập nặng khiến nước tràn vào nhà.

Con hẻm 69 phường Bình Hưng Hoà trước đây chưa từng ngập nhưng hiện tại do cống thoát nước bị bịt kín nên ngập lênh láng

Tại hẻm 69 đường số 3, phường Bình Hưng Hoà, quận Bình Tân, TP.HCM rất nhiều nhà dân bị nước tràn vào nhà khiến ai cũng vất vả tát nước hàng giờ. Người dân cho biết, trước đây con hẻm không ngập khi mưa lớn nhưng do hiện tại cống thoát nước bị bịt kín nên nước không thể thoát được và tràn vào nhà.

Trong khi đó, nhiều tuyến đường tại khu vực TP. Thủ Đức cũng bị ngập sâu từ 40 – 60cm khiến hàng loạt xe chết máy. Đường Võ Văn Ngân, Tô Ngọc Vân, Đặng Văn Bi,… đều bị ngập một đoạn dài. Đặc biệt đường Võ Văn Ngân nước chảy xiết khiến nhiều xe máy không dám đi qua.

Nước tràn ngập cả trong nhà khiến người dân tát nước hàng giờ mới hết

Theo Đài Khí tượng Thủy văn Khu vực Nam Bộ, do mây đối lưu phát triển nên gây mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to. Trong cơn mưa dông, người dân cần đề phòng sét, gió giật mạnh. Dự báo trong 2-3 ngày tới, Nam Bộ chiều tối có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to.

Nước bẩn tràn vào nhà dân khi mưa do cống bị bịt kín

Nhiều người dân tìm cách khơi thông cống để mong nước rút mới có thể ngủ yên đêm nay

Một số người dân ra hẻm cạy nắp cống để cho nước rút được nhanh hơn

Ngập nặng tại các tuyến đường ven chợ Thủ Đức, TP. Thủ Đức

Giao lộ Võ Văn Ngân - Đặng Văn Bi, TP. Thủ Đức cũng bị ngập lênh láng

Một số người đứng chờ nước rút mới dám về nhà

Nước ngập sâu tại các con hẻm ở TP. Thủ Đức

Mưa lớn kéo dài hơn 1 tiếng đồng hồ đã làm nhiều tuyến đường tê liệt vì ngập

Ngập từ ngoài đường đến trong nhà ở khu vực TP. Thủ Đức