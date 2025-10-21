Mua vàng rồi mất trắng 130 triệu chỉ trong một đêm

Giữa thời buổi mua sắm online "một chạm", chuyện nhờ người quen hay đại lý mua hộ đã trở nên quen thuộc với nhiều người. Chỉ cần vài thao tác chuyển khoản, là món đồ yêu thích từ thương hiệu xa xỉ có thể về tay với mức giá "hời" hơn vài phần trăm. Thế nhưng, đằng sau những món hời đó đôi khi lại là những chiếc bẫy tinh vi mà chỉ cần một giây mất cảnh giác, bạn có thể mất trắng số tiền tiết kiệm cả năm trời. Câu chuyện của Tôn Kỳ – một cô gái sống ở Thượng Hải (Trung Quốc) là ví dụ điển hình.

Tôn Kỳ vốn là fan cứng của vàng Lão Phố , thương hiệu nổi tiếng với những thiết kế trang sức mang phong cách cổ điển. Cô vẫn thường ngắm nghía các mẫu vòng, nhẫn trên mạng xã hội, mơ ngày tự thưởng cho mình một món. Nhưng giá vàng liên tục "leo đỉnh" khiến giấc mơ ấy cứ bị gác lại.

Đến tháng 2 năm nay, khi Lão Phố tung ra đợt khuyến mãi lớn nhất trong năm , Tôn Kỳ như "bắt được vàng". Đúng lúc ấy, một tài khoản lạ nhắn tin cho cô, tự xưng là nhân viên thu mua có thể giúp cô mua hàng giảm tới 16%. Trang cá nhân của người này tràn ngập hình ảnh vàng bạc, hóa đơn mua hàng thật, bình luận thật – tất cả đều khiến Tôn Kỳ tin tưởng.

Chiếc vòng tay kim cang mà cô ao ước có giá 44.000 tệ (hơn 160 triệu đồng) , sau "ưu đãi nội bộ" chỉ còn hơn 37.000 tệ (hơn 130 triệu đồng) . "Tiết kiệm gần 7.000 tệ (hơn 25 triệu đồng), sao lại không thử?" – cô nghĩ, rồi nhanh chóng chuyển tiền để giữ đơn. Tối hôm đó, cô còn nhận được hóa đơn trắng – loại hóa đơn đặc trưng chỉ có nhân viên của Lão Phố mới được cấp, càng củng cố thêm niềm tin rằng mình đã "mua được món hời".

Nhưng chỉ vài ngày sau, khi giới thiệu đại lý đáng tin này cho một người bạn, Tôn Kỳ phát hiện số tài khoản thanh toán không trùng khớp . Cảm giác bất an ập đến, cô cố liên hệ lại nhưng WeChat bị chặn, điện thoại tắt máy, người bán biến mất .

Từ đây, mọi thứ dần sáng tỏ. Kẻ lừa đảo thực chất giả danh đại lý mua hàng , sử dụng ảnh và hóa đơn thật lấy được từ các đại lý thật, rồi quay lại lừa người mua như Tôn Kỳ.

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó. Một người khác tên Lý Lâm , vốn là đại lý thật, cũng bị kéo vào vòng xoáy. Cô từng gửi ảnh sản phẩm và hóa đơn trắng cho một khách hàng đặt cọc 1.500 tệ (hơn 5,5 triệu đồng). Thế nhưng sau khi nhận được ảnh, khách bỗng biến mất. Không lâu sau, Lý Lâm phát hiện hình ảnh món trang sức của mình đã bị kẻ đó dùng để dụ người khác chuyển tiền .

Tôn Kỳ và Lý Lâm vô tình tìm thấy nhau trên mạng và nhận ra cả hai đều là nạn nhân – một người bị lừa tiền, người kia bị lợi dụng thông tin. Cả hai chỉ là hai trong số ít nhất 10 người rơi vào cùng cái bẫy, với tổng thiệt hại hơn 460.000 tệ (khoảng 1,7 tỷ đồng).

"Tôi từng mua qua đại lý hai lần, đều suôn sẻ, nên lần này tôi tin mà không nghi ngờ. Họ nắm đúng tâm lý của những người mê vàng như tôi, luôn muốn mua được giá tốt, sợ lỡ ưu đãi. Cái bẫy được dựng y như thật, đến khi nhận ra thì mọi thứ đã quá muộn", Tôn Kỳ chia sẻ.

S au vụ việc, cô chỉ còn biết tự trách mình tham cái lợi nhỏ mà quên mất cái rủi lớn.

Mua vàng qua mạng không chỉ là chuyện "nhấn một nút là xong". Dù có giảm giá, dù người bán nói năng chuyên nghiệp hay có đủ hóa đơn, chứng từ, cũng đừng vội tin. Với những mặt hàng giá trị cao như vàng, chỉ nên mua trực tiếp tại cửa hàng chính hãng hoặc kênh online có xác thực rõ ràng từ thương hiệu.

Bởi một bức ảnh hóa đơn có thể bị sao chép, một tài khoản mạng có thể giả mạo, nhưng tiền của bạn thì là thật. Đừng vì ham rẻ vài phần trăm mà đánh đổi cả công sức, bởi trong thế giới mua sắm online, "món hời" thật sự là biết dừng lại đúng lúc.

Theo JSTV