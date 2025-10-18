Cảnh báo nóng về địa chỉ bán vàng bạc giả mạo có 168.000 người theo dõi: Người dân chú ý 1 chi tiết

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao Công an tỉnh Hưng Yên vừa phát hiện và cảnh báo về một thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản tinh vi trên không gian mạng: giả mạo fanpage của các công ty, tập đoàn kinh doanh vàng bạc, đá quý uy tín.

Theo đó, các đối tượng lừa đảo thường thu mua lại các trang Facebook có lượng theo dõi và tương tác lớn. Sau đó, chúng đổi tên, hình ảnh nhận diện thành các thương hiệu trang sức có tên tuổi, thậm chí thêm ký hiệu tương tự "tích xanh" để đánh lừa người dùng, khiến họ lầm tưởng đó là trang chính thức.

Khi người dùng Facebook có nhu cầu mua các sản phẩm có giá trị cao như vàng, bạc, đá quý, các đối tượng sẽ yêu cầu đặt cọc trước hoặc thanh toán toàn bộ giá trị đơn hàng . Sau khi nhận tiền, chúng sẽ chiếm đoạt tài sản.

Thủ đoạn tiếp theo là khi khách hàng thắc mắc về đơn hàng chậm trễ, bị lỗi, đối tượng sẽ hướng dẫn liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng qua một đường link dẫn đến tài khoản Facebook khác . Nếu người dùng truy cập vào đường link này, tài khoản Facebook của họ có nguy cơ bị hack và chiếm quyền kiểm soát .

Hình ảnh trang Facebook giả mạo với 168.000 người theo dõi được các đối tượng lừa đảo sử dụng để lừa và chiếm đoạt tài sản của người dân có nhu cầu mua vàng, bán vàng. Nguồn: congan.hungyen.gov.vn

Hình ảnh trang facebook qua các lần đổi tên từ 2022 tới 11/8/2025.

Trước tình hình trên, Công an tỉnh Hưng Yên đã đưa ra khuyến cáo khẩn cấp: Người dân t uyệt đối cảnh giác khi mua bán các sản phẩm giá trị cao trên mạng, đặc biệt là vàng, bạc, đá quý. Tốt nhất nên đến trực tiếp cơ sở để giao dịch. Khi mua sắm online, cần kiểm tra kỹ thông tin về tên cơ sở, chủ doanh nghiệp và tính minh bạch của trang Facebook. Tuyệt đối không truy cập vào các đường link lạ, không an toàn. Nếu phát hiện dấu hiệu lừa đảo hoặc đã trở thành nạn nhân, hãy nhanh chóng trình báo cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ, xử lý kịp thời.

Người dân cần nâng cao cảnh giác, thận trọng trước mọi giao dịch trực tuyến liên quan đến tài sản có giá trị lớn để tránh "sập bẫy" lừa đảo.

Cảnh báo lừa đảo: Mạo danh thương hiệu vàng bạc uy tín, nhiều người mất tiền tỷ

Lợi dụng tâm lý tích trữ và nhu cầu mua vàng tăng cao của người dân gần đây, nhiều đối tượng đã giả mạo thương hiệu của các doanh nghiệp vàng bạc uy tín để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Vụ việc điển hình là trường hợp anh L.H.N (Hà Nội), đã bị lừa gần 400 triệu đồng sau khi giao dịch qua một fanpage giả mạo Bảo Tín Minh Châu vào ngày 13/9. Anh N. đã chọn mẫu và chuyển tiền vào tài khoản được cung cấp trên trang này. Sau khi phát hiện dấu hiệu bất thường, anh đã đến cửa hàng chính thức để xác minh và trình báo công an.

Cùng ngày, chị P.T. Hồng (Hoài Đức, Hà Nội) cũng bị chiếm đoạt 390 triệu đồng sau khi chuyển tiền mua 3 lượng vàng qua một tài khoản giả mạo một công ty bán đồ trang sức. Ngay sau khi thanh toán, fanpage này đã chặn mọi liên hệ.

Theo thông tin từ Bảo Tín Minh Châu, chỉ trong thời gian ngắn đã có ít nhất 10 khách hàng là nạn nhân của chiêu trò này.

Theo nhà vàng, các đối tượng lập fanpage Facebook với tên và hình ảnh nhận diện gần như y hệt trang chính thức, thậm chí tạo cả dấu tích xanh giả để tạo lòng tin. Chúng sao chép toàn bộ nội dung, hình ảnh, đăng các chương trình khuyến mãi, ưu đãi "tặng vàng" giả mạo, sau đó yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin cá nhân hoặc chuyển khoản đặt cọc qua đường link. Đây là chiêu trò cũ nhưng ngày càng tinh vi, dễ khiến người mua vàng mất cảnh giác và bị lừa đảo số tiền lớn.

Nhiều thương hiệu vàng bị giả mạo Fanpage.

Chú ý khi mua bán vàng

Người dân tốt nhất nên đến trực tiếp các cửa hàng, chi nhánh của các công ty vàng bạc lớn, uy tín để giao dịch.

Nếu mua online, chỉ truy cập vào website hoặc ứng dụng chính thức của các công ty vàng bạc, ngân hàng lớn. Tuyệt đối không giao dịch qua các trang Facebook, Zalo, Telegram không rõ nguồn gốc.

Xem "Tính minh bạch của Trang" (Page Transparency) trên Facebook để kiểm tra lịch sử đổi tên. Nếu trang có nhiều lần đổi tên hoặc mới đổi tên gần đây thành thương hiệu vàng, bạc nổi tiếng thì cần cảnh giác.

Cẩn thận với các lời mời "tặng vàng", "ưu đãi siêu khủng", "đầu tư lợi nhuận cao" hoặc "mua vàng góp" từ các kênh không phải là trang chính thức.

Không bấm vào bất kỳ đường link nào được gửi qua tin nhắn với lý do xác nhận đơn hàng, liên hệ chăm sóc khách hàng, hoặc cung cấp thông tin cá nhân/ngân hàng. Đây là thủ đoạn lừa đảo phổ biến để chiếm quyền điều khiển tài khoản (hack) hoặc đánh cắp thông tin.



