Mùa thu về, hãy nấu món canh này: Nguyên liệu đang vào mùa vừa tươi ngon, dễ nấu lại rất hợp với mọi bữa cơm

Củ ấu vốn là loại thực phẩm dân dã không chỉ ngon mà còn giàu dinh dưỡng. Nó có thể chế biến thành món ăn giải nhiệt, tăng cường lá lách và bổ sung khí huyết cho cơ thể. Hàm lượng kali của củ ấu là 436mg, và lượng protein gấp hơn 4 lần so với củ mài, khoai mỡ... Mặc dù đã là đầu thu, tuy nhiên nhiệt độ vẫn khá cao, ăn củ ấu trong thời điểm này có tác dụng giải nhiệt tốt.



Trong Đông y cho rằng củ ấu có tác dụng bồi bổ cơ thể, tăng cường cơ bắp và xương cốt, giải tỏa cơn say. Củ ấu có vị ngọt thanh, tính mát, mang nhiều tác dụng giúp ích khí kiện tỳ, thanh khử, giải độc, trừ phiền chỉ khát và loại bỏ rôm sảy. Củ ấu giàu vitamin C và B6 giúp tăng cường hệ thống miễn dịch. Đồng thời cũng giúp nâng cao sức đề kháng để sẵn sàng chống lại sự tấn công của các virus gây bệnh. Nhờ vào thành phần vitamin C và acid ferulic, củ ấu hỗ trợ đường ruột chống viêm, kháng khuẩn hiệu quả. Những củ ấu đã già còn thích hợp dùng làm các bài thuốc tỳ hư tiết tả, chu kỳ kinh nguyệt không đều, trĩ xuất huyết hay chống suy nhược cơ thể.

Củ ấu thường được thu hoạch khoảng từ tháng 8 đến tháng 10. Về cách ăn củ ấu, bạn có thể luộc lên như một thứ quà quê đơn sơ mà ngọt lành. Hoặc khéo léo hơn bạn có thể đem làm món trộn cùng với rau cải thảo, bắp cải... Và hôm nay, chúng tôi sẽ giới thiệu thêm với bạn 1 cách làm món ngon từ củ ấu: Món canh củ ấu nấu rau cải và đậu nành Nhật.

500g củ ấu, một mớ rau cải chíp, một lượng vừa phải đậu nành Nhật tươi, 250g thịt nạc vai, hành lá xắt nhỏ, muối, 1 thìa canh dầu ăn, nước dùng gà (tuỳ thích).

Cách làm món canh củ ấu nấu rau cải và đậu nành Nhật

Bước 1: Củ ấu bạn mua về đem rửa sạch bùn đất. Sau đó cho củ ấu vào nồi, luộc trong khoảng 10 phút. Khi chọn củ ấu nấu món canh này, bạn nên chọn củ già, có vỏ màu hơi hồng sẽ bở ngon và thơm hơn.

Bước 2: Sau khi luộc chín, vớt củ ấu ra để nguội hoàn toàn rồi bóc vỏ vỏ. Bạn khéo léo trong quá trình bóc vỏ, tránh để củ ấu bị vỡ nát. Đậu nành Nhật nếu bạn mua loại tươi còn nguyên vỏ thì hãy bóc lấy hạt, rửa sạch, để ráo nước. Thịt nạc vai bạn rửa sạch rồi băm nhỏ.

Bước 3: Rau cải chíp bạn rửa sạch, để ráo nước. Sau đó cắt rau cải chíp thành các miếng lớn. Tiếp theo bạn cho rau cải chíp vào chậu, rắc chút muối lên, trộn đều và ướp trong khoảng 10 phút. Sau khi ướp xong, bạn bắt đầu nhào rau và ép rồi vắt bớt nước, đổ ra ngoài. Như vậy là đã hoàn thành phần rau xanh nhào, sẵn sàng nấu canh.

Bước 4: Làm nóng nồi, đổ một ít dầu ăn vào. Tiếp theo bạn cho thịt băm vào xào đến khi thịt đổi màu hơi sém vàng thì cho đậu nành Nhật và củ ấu. Tiếp tục xào các nguyên liệu trong khoảng 20 giây là các nguyên liệu tỏa ra mùi thơm tươi mát. Tiếp theo bạn cho rau đã nhào vào nồi. Nếu thích ăn cay bạn có thể cho thêm chút ớt vào xào chín cùng.

Bước 5: Xào đều các nguyên liệu rồi thêm một lượng nước dùng gà thích hợp vào. Nếu không có nước dùng gà thì bạn cho nước sôi và thêm vào ít nấm tươi như nấm tùng hoặc nấm hương... Sau đó nêm thêm chút muối cho vừa khẩu vị, nấu thêm khoảng 5 phút thì tắt bếp, lấy canh khỏi nồi.

Món ăn này tuy được chế biến với các nguyên liệu rất đơn giản nhưng vô cùng ngon. Rau được nhào bằng tay trước khi nấu, giữ được độ giòn, củ ấu và đậu nành Nhật sau khi đun càng thêm dẻo, thơm. Món canh này dùng với cơm vô cùng hợp.

Chúc các bạn thành công và ngon miệng với món canh củ ấu nấu rau cải và đậu nành Nhật!