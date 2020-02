Mua súng đồ chơi quay lại phòng thu ngân công ty cũ cướp tiền

Tin từ Công an TP Hà Nội cho biết cơ quan CSĐT Công an huyện Đông Anh đã tạm giữ hình sự nghi phạm Hoàng Văn Doanh (SN 1996; trú tại Tân An, Nghĩa Lộ, Yên Bái) để điều tra hành vi "Cướp tài sản".



Nghi phạm Hoàng Văn Doanh khi bị bắt giữ.

Theo điều tra, Doanh từng làm nhân viên của Công ty TH, có trụ sở ở xã Dục Tú (huyện Đông Anh) nên Doanh biết khá rõ nơi cất tiền, tài sản giá trị của công ty. Sau khi nghỉ việc, Doanh lao vào chơi bời dẫn tới túng thiếu về tiền bạc.

Do bí bách, Doanh nảy sinh ý định quay trở lại công ty cũ để cướp tài sản nên Doanh sang tỉnh Bắc Ninh mua một khẩu súng đồ chơi ở chợ Từ Sơn để làm vũ khí đi cướp.

Chiều 2-2, Doanh đến công ty cũ. Tại đây, khi thấy chị H. đang ngồi tại phòng thu ngân, Doanh dùng súng đe dọa, bắt chị mở tủ, đưa tiền. Nhân lúc Doanh sơ hở, chị H. đã chạy thoát ra ngoài và hô hoán. Thấy vậy, Doanh vội vàng vớ lấy một cọc tiền rồi bỏ chạy thì bị lực lượng chức năng cùng người dân bắt giữ.

Hiện, Công an huyện Đông Anh đang củng cố hồ sơ, xử lý theo quy định.