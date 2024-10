Mua sắm trên Temu? Rẻ, nhưng hãy ghi nhớ những mẹo này để không mất tiền oan!

* Bài viết là lời chia sẻ của chị Jessica Fierro, được đăng tải trên trang cnet.

Là một nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) - Temu cam kết cung cấp đa dạng sản phẩm chất lượng, từ quần áo, giày dép, mỹ phẩm đến đồ gia dụng cho tới công nghệ, đi kèm mức giá cạnh tranh. Người tiêu dùng dễ dàng mua một đôi giày thời thượng, chất lượng với giá 300.000 đồng hay một chiếc vòng cổ thời trang chỉ với giá 30.000 đồng... Với slogan "mua sắm như một tỷ phú", bất cứ thứ gì bạn cần và muốn, sàn Temu đều đảm bảo bạn có khả năng chi trả cho chúng.

Điều đó đồng nghĩa với việc Temu cung cấp rất nhiều bản sao của các sản phẩm công nghệ đắt tiền hơn. Nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi chúng so sánh với các sản phẩm đắt tiền hơn như thế nào chưa? Tôi chắc chắn câu trả lời sẽ là "đã từng", đặc biệt là trong nền kinh tế này. Vì vậy tôi đã đặt hàng Temu để kiểm tra mọi thứ.

Tôi đã mua 1 sản phẩm và dành một tuần để thử nghiệm chúng thay cho một số thiết bị công nghệ hàng ngày của mình bao gồm: Tai nghe nhét tai giá 11 đô la (chưa tới 280.000 đồng) thay vì mua Apple AirPods Pro 2 giá 250 đô la (khoảng hơn 6 triệu đồng).

Chiếc tai nghe nhét tai giá 11 đô la (chưa tới 280.000 đồng) này tôi mua từ Temu trông giống hệt chiếc Apple AirPods của tôi. (Ảnh: James Martin/CNET)



Sau một tuần trải nghiệm, tôi có thể đưa ra một số đánh giá như sau:

Trải nghiệm tai nghe: Âm thanh bị bóp méo, không có ưu điểm gì

Lúc đầu, tôi rất ấn tượng với phần vỏ ngoài của chiếc tai nghe này. Chúng trông khá giống với hàng thật. Tôi đã rất hy vọng khi thấy chiếc tai nghe không tên có giá 11 đô la (chưa tới 280.000 đồng) này được quảng cáo là có thể chuyển đổi giữa các chế độ kiểm soát tiếng ồn.

Nhưng kết quả là... không!

Đầu tiên là sự khác biệt về mặt vật lý. Vỏ hộp đựng tai nghe không tên sạc bằng cáp Lightning, trong khi vỏ hộp Apple của tôi sạc bằng USB-C. Vỏ hộp không tên sáng màu đỏ khi đang sạc và một đèn trắng chiếu qua trong giây lát sau khi bạn tháo nó ra khỏi bộ sạc. Chấm nhỏ trên vỏ hộp AirPods của tôi là thứ duy nhất sáng lên khi đang sạc. Vỏ hộp Apple của tôi có một vòng bên hông để đeo dây đeo; loa ở phía dưới và thông tin sản phẩm ở mặt sau. Trong khi vỏ hộp không tên không có bất kỳ thứ nào trong số đó.

Đối với bản thân tai nghe, cặp tai nghe giá 11 đô la (chưa tới 280.000 đồng) không cho biết tai nghe nào sẽ đi vào tai trái hay tai phải của bạn. Loa ngoài có vị trí hơi khác nhau giữa hai cặp tai nghe. Đôi khi tai nghe giá rẻ cũng nhấp nháy màu đỏ và tôi không biết tại sao. Lúc đầu tôi nghĩ có thể là do pin yếu, nhưng chúng vẫn nhấp nháy màu đỏ khi đã được sạc đầy. Tuy nhiên, nhìn chung, hai cặp tai nghe trông rất giống nhau về mặt hình thức, khó có thể phân biệt bằng mắt thường.

Nhưng nếu bạn thử sử dụng chúng trong hơn 1 phút, bạn sẽ có thể dễ dàng phân biệt chúng. Giống như chiếc AirPods được cho là có thể điều khiển việc nghe của mình bằng cách nhấn vào thân tai nghe. Nhưng nếu làm điều này với chiếc tai nghe mua từ Temu thì không phải lúc nào cũng hiệu quả. Nhấn vào tai nghe để phát hoặc tạm dừng thì có hiệu quả, cũng như nhấn đúp để bỏ qua, nhưng nhấn ba lần để quay lại thì không. Nó chỉ giúp làm tăng âm lượng.

Khi tôi lấy chúng ra khỏi hộp và đeo vào tai, chiếc tai nghe rẻ tiền này cũng liên tục báo "đã kết nối" bất kể âm lượng trên iPhone của tôi đã được chỉnh xuống mức thấp như thế nào.

Sau khi sạc đầy, chiếc tai nghe nhét tai mua từ Temu sẽ dùng được trong khoảng tối đa 2 giờ 10 phút rồi tắt đột ngột sau một lời cảnh báo "Tắt nguồn". Trong khi AirPods chính hãng có thể nghe được tối đa khoảng 6 tiếng.

Tôi cũng không thể tìm ra cách bật chế độ khử tiếng ồn. Chúng tôi thấy rằng đầu silicon trên tai nghe nhét tai có khả năng cách âm, nhưng chúng tôi không nghĩ rằng có chế độ khử tiếng ồn chạy bằng pin thực sự trên những chiếc tai nghe nhét tai này.

Ảnh sản phẩm của James Martin (Nguồn: CNET).

Tôi cũng muốn tai nghe giá rẻ này tự động tắt bất cứ thứ gì tôi đang nghe khi tôi tháo một chiếc ra, rồi tự động bật lại khi tôi đeo lại tai nghe vào, giống như AirPods. Nhưng không!

Về cách mic hoạt động để nhận cuộc gọi, giọng sẽ nghe khá rè. Bạn bè và gia đình tôi nói rằng họ không nghe được mọi lời tôi nói khi tôi nói chuyện điện thoại với họ, và tôi vô tình cúp máy khi đang nói chuyện điện thoại với mẹ vì tôi chạm nhầm vào phần tai nghe khi tháo tai nghe ra để chuyển sang loa ngoài để có âm thanh tốt hơn.

Tai nghe nhét tai giá rẻ cũng không êm bằng AirPods và chúng cũng không vừa với tai tôi. Chúng không khít và không có cảm giác dễ chịu chút nào.

Chúng nhẹ đến mức tôi cảm thấy như thể nếu tôi làm rơi một chiếc, nó có thể hỏng vĩnh viễn. Đó là một điểm khác biệt nữa - nếu bạn làm hỏng một chiếc tai nghe giá 5 đô la, sẽ không có Apple Care nào giúp bạn và chắc chắn là không có chế độ bảo hành. Vâng, chúng chỉ có giá 11 đô la (chưa tới 280.000 đồng), vì vậy bạn có thể vứt chúng đi và mua cái mới. Nhưng điều đó lại nảy sinh những vấn đề về sự lãng phí và tiêu thụ quá mức. Chưa hết, khi tôi tìm kiếm lại, chúng đã bị ngừng sản xuất, điều này cho thấy các sản phẩm ra đời và biến mất nhanh như thế nào trên Temu.

Khi mua sắm trên Temu, bạn sẽ hiếm khi thấy phần chất lượng được đề cập. Thay vào đó sẽ nói về các tính năng (thậm chí có thể không tồn tại) và mức giá cực thấp.

Tôi tò mò không biết pin có liên quan gì đến trọng lượng của chiếc tai nghe nhét tai mua từ Temu không, vì vậy tôi đã gửi chúng đến CNET Labs để xem bên trong có gì so với AirPods. Hóa ra pin trong tai nghe nhét tai AirPods có mật độ gấp đôi so với pin trong chiếc tai nghe bản sao này. Điều này có nghĩa là chúng có thể tạo ra âm thanh to hơn, không có âm sắc mỏng, mỏng manh. Còn chiếc AirPods có âm thanh rất đầy đủ, mang tới trải nghiệm âm thanh tốt hơn rất nhiều.

Tôi hoàn toàn không khuyên dùng những bản sao tai nghe nhét tai này. Chúng không chỉ tệ mà còn là hàng nhái rất rõ ràng, giống như một vụ mua bán phi đạo đức. Apple khuyên bạn nên mua AirPods từ các đại lý được ủy quyền nếu bạn muốn mua hàng thật. Nhưng nếu nếu bạn không muốn chi 250 đô la để mua 1 chiếc AirPods thì vẫn còn rất nhiều lựa chọn thay thế giá rẻ hợp pháp tốt hơn.

Lưu ý khi mua đồ trên Temu

Tôi có lẽ sẽ không mua hàng từ Temu nữa, vì có quá nhiều nhược điểm trong các sản phẩm tôi đã mua. Nhưng Temu có nhiều đối thủ cạnh tranh, bao gồm Amazon, Shein, Wish và AliExpress, cũng cung cấp các lựa chọn thay thế giá rẻ cho hàng nghìn sản phẩm, bao gồm công nghệ, quần áo và đồ dùng nhà bếp.

Nếu bạn mua sắm trực tuyến, bạn cần phải thông minh, bất kể bạn đặt hàng từ đâu. Hãy đảm bảo rằng, món đồ hàng nhái bạn mua là một lựa chọn thay thế tiết kiệm thực sự chứ không phải là thứ không hiệu quả.

Hàng nhái có mặt trên nhiều thị trường khác nhau, bao gồm cả thị trường mà tôi thường dùng nhất: Amazon. Vì vậy, tôi sẽ bắt đầu cẩn thận hơn khi đặt hàng trên trang web đó. Sau đây là một số mẹo dễ dàng bạn có thể thực hiện nếu bạn cũng đang cố gắng tránh mua phải hàng nhái hoặc thậm chí là hàng giả.

1. Tìm dấu kiểm màu xanh trên Temu

Nếu tôi mua lại từ Temu, tôi sẽ chọn những sản phẩm có thương hiệu hơn là những sản phẩm không có tên tuổi.

Một cách dễ dàng để biết một thứ gì đó có phải là thương hiệu khi bạn đang lướt qua hàng ngàn mặt hàng trên Temu là tìm kiếm các sản phẩm có dấu kiểm màu xanh. Vì vậy, nếu bạn muốn thử đặt hàng Temu nhưng bị choáng ngợp bởi tất cả các tùy chọn, hãy tập trung vào các dấu kiểm màu xanh đó để thu hẹp phạm vi lựa chọn.

2. Đọc kĩ các đánh giá

Hãy xem các đánh giá và nghi ngờ một sản phẩm nếu nó nhận được nhiều đánh giá không tốt. Đó là dấu hiệu cho thấy sản phẩm đó có thể không tốt và có thể là hàng nhái hoặc hàng giả.

Nhưng cũng hãy cảnh giác nếu bạn thấy các phần đánh giá hoàn toàn tích cực. Nếu tất cả những gì bạn thấy là đánh giá 5 sao và phản hồi tích cực, thì đó là dấu hiệu khá tốt cho thấy bản thân các đánh giá đó có thể là giả mạo.

Tôi cũng nghi ngờ nếu một sản phẩm có rất ít hoặc không có đánh giá nào, và nếu không có ảnh của khách hàng trong phần này.

3. Hãy nghi ngờ thời gian vận chuyển dài

Thời gian vận chuyển và giao hàng dài cũng là một dấu hiệu cảnh báo. Các sản phẩm có thương hiệu thường không mất nhiều tháng, thậm chí nhiều tuần để đến nơi. Thêm vào đó, ai muốn chờ lâu như vậy chứ? Tôi chắc rằng bạn rất háo hức nhận được đơn hàng của mình.

4. Tìm nhãn "doanh nghiệp nhỏ" trên Amazon

Tôi muốn tìm hiểu thêm về tác động của các sản phẩm nhái đối với những người sáng tạo ra sản phẩm gốc. Vì vậy, tôi đã nói chuyện với Juliette Fassett, người đã phát minh ra giá đỡ máy tính bảng Flippy. Mặc dù được bảo vệ bằng sáng chế, Flippy bị cáo buộc là đã bị nhái và bán thông qua nhiều nhà bán lẻ lớn trên khắp Hoa Kỳ.

Trước khi biết về câu chuyện của Fassett, nếu tôi đang tìm kiếm một giá đỡ máy tính bảng, tôi có thể đã mua phải hàng nhái mà thậm chí không nhận ra rằng tôi đang ủng hộ sản phẩm đang phá hủy doanh nghiệp của cô ấy. Nhưng nếu bạn xem xét kỹ các danh sách, có một manh mối cho thấy một sản phẩm là sản phẩm gốc và một sản phẩm là hàng nhái: Danh sách Flippy có nhãn "doanh nghiệp nhỏ", trong khi bản sao - Ontel Pillow Pad, thì không.

Vì vậy, nếu bạn đang tìm kiếm trên Amazon, hãy tìm nhãn "doanh nghiệp nhỏ" này và chọn danh sách đó thay vì phiên bản rẻ hơn một chút.

5. Nếu một thỏa thuận có vẻ quá tốt để có thể là sự thật, thì có lẽ nó là sự thật

Nói về giá cả, khi tôi ở trên Amazon, tôi thường chỉ chọn bất kỳ sản phẩm nào có giá rẻ nhất trong danh mục sản phẩm mà tôi đang xem. Nhưng sau khi biết về câu chuyện của Fassett, việc mua sản phẩm rẻ hơn sẽ không còn là ưu tiên của tôi nữa. Đúng, còn nhiều sản phẩm nhái có mức giá rẻ hơn, nhưng nó cũng có thể là hàng nhái. Và với tôi, tiết kiệm tiền bạc là chính đáng nhưng nó chỉ đi kèm với điều kiện không làm tổn hại đến một doanh nghiệp nhỏ - uy tín, có tâm.

Hãy tin vào trực giác của bạn. Nếu một giao dịch có vẻ quá tốt để là sự thật, thì có lẽ là vậy. Bạn có thể tiết kiệm được một vài đô la, nhưng bạn cũng có thể mua phải hàng nhái làm suy yếu trực tiếp doanh nghiệp nhỏ đã tạo ra sản phẩm gốc.