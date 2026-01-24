Mưa rét 9ºC, người Hà Nội vẫn xuống phố mừng U23 Việt Nam thắng Hàn Quốc Thành Vĩnh - Viên Minh/VTC News, 08:02 24/01/2026 Chia sẻ Thích0 Rạng sáng 24/1, giữa mưa rét 9ºC, hàng nghìn người dân Hà Nội vẫn mang cờ đỏ sao vàng xuống phố, ăn mừng chiến thắng nghẹt thở của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc. Hơn 3h sáng, cờ đỏ sao vàng nhuộm kín phố Hà Nội mừng U23 Việt Nam vào bán kết Điều hiếm thấy từ Fanpage Thông tin Chính phủ trong đêm U23 Việt Nam làm nên lịch sử trước UAE U23 Việt Nam và hành trình đầy cảm xúc tại VCK U23 châu Á: Bước phiêu lưu đầu tiên của những "chiến binh sao vàng" dưới triều đại mới, lời chia tay chưa bao giờ ngọt ngào đến vậy! Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc 7-6 trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu với vị trí hạng ba chung cuộc. Dù không phải trận chung kết, chiến thắng trước đối thủ hàng đầu châu lục vẫn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ. Ngay sau loạt luân lưu, không khí ăn mừng đã nhanh chóng lan rộng khắp cả nước, đặc biệt tại Hà Nội. Ghi nhận của PV Báo Điện tử VTC News vào khoảng 2h30 cùng ngày, hàng nghìn người dân vẫn đổ ra đường hòa cùng niềm vui chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Trên nhiều tuyến phố lớn như Nguyễn Trãi, Cầu Giấy, Kim Mã, Xã Đàn…, dòng người mang cờ đỏ sao vàng nối dài thành từng đoàn, hò reo và vẫy cờ không ngớt, tạo nên không khí sôi động. Tiếng hô “Việt Nam chiến thắng” vang lên trên các trục đường trung tâm, kéo dài trong nhiều giờ sau trận tranh hạng ba U23 Châu Á. Tại khu vực hầm chui Kim Liên, lượng người tập trung đông gây ùn ứ cục bộ. Dòng xe nối dài ở hai đầu hầm khi nhiều người dừng lại, mang cờ Tổ quốc và hò reo mừng chiến thắng của U23 Việt Nam. Rạng sáng, nhiệt độ Hà Nội giảm mạnh xuống khoảng 9ºC, kèm mưa nhỏ khiến không khí thêm giá rét. Tuy nhiên, điều này dường như không làm giảm sự hào hứng của người hâm mộ. “U23 Việt Nam thi đấu rất kiên cường, đặc biệt ở loạt luân lưu. Chiến thắng trước Hàn Quốc mang lại cảm xúc rất khác, nên tôi xuống phố chung vui cùng mọi người”, anh Minh (Thanh Xuân) chia sẻ. “Không phải vô địch nhưng đây là chiến thắng rất đáng nhớ. Trời lạnh, song ra đường thấy đông người, cờ đỏ sao vàng rợp phố khiến tôi cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều”, Thảo Trang (20 tuổi, Cầu Giấy) chia sẻ. Người hâm mộ 'đi bão' xuyên đêm ăn mừng chiến thắng kịch tính của U23 Việt Nam trước U23 Hàn Quốc. Kết thúc giải đấu năm nay, thầy trò HLV Kim Sang-sik đứng thứ ba chung cuộc. Trong lịch sử giải đấu, đại diện Đông Nam Á duy nhất có thành tích cao hơn là U23 Việt Nam năm 2018 với ngôi á quân. Theo VTC News Copy link 01/24/2026 07:17 (GMT +7) Link bài gốc Lấy link https://vtcnews.vn/mua-ret-9-c-nguoi-ha-noi-van-xuong-pho-mung-u23-viet-nam-thang-han-quoc-ar999929.html Kiên cường đến phút cuối, U23 Việt Nam quật ngã U23 Hàn Quốc trên chấm 11m, ngẩng cao đầu giành Huy chương Đồng châu Á Chia sẻ Thích0 tin nóng mỗi ngày đi bão mừng chiến thắng đội tuyển U23 Việt Nam VCK U23 Châu á