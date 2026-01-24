Rạng sáng 24/1, U23 Việt Nam thắng U23 Hàn Quốc 7-6 trên chấm luân lưu sau khi hòa 2-2 trong 120 phút thi đấu. Kết quả này giúp thầy trò HLV Kim Sang Sik khép lại giải đấu với vị trí hạng ba chung cuộc. Dù không phải trận chung kết, chiến thắng trước đối thủ hàng đầu châu lục vẫn mang lại nhiều cảm xúc cho người hâm mộ.