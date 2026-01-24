Kiên cường đến phút cuối, U23 Việt Nam quật ngã U23 Hàn Quốc trên chấm 11m, ngẩng cao đầu giành Huy chương Đồng châu Á

CẬP NHẬT DIỄN BIẾN

Kết thúc trận đấu: U23 Việt Nam giành chiến thắng 2-2 (7-6) U23 Hàn Quốc. Thầy trò HLV Kim Sang-sik giành vị trí thứ 3 tại VCK U23 châu Á 2026.

Trận đấu bước vào loạt sút 11m.

Hết hiệp phụ thứ 2: U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc

Phút 110: U23 Việt Nam lùi sâu phòng ngự.

Trận đấu bước vào hiệp phụ thứ 2. Tỉ số lúc này vẫn là U23 Việt Nam 2-2 U23 Hàn Quốc.

Phút 100: U23 Hàn Quốc tấn công liên tục về phía khung thành U23 Việt Nam.

Phút 94: Thanh Nhàn thay Đức Anh gặp chấn thương.

Phút 91: Hiệp phụ thứ nhất bắt đầu

Trận đấu bước vào hiệp phụ thứ nhấtt.

Phút 90+7: U23 Hàn Quốc gỡ hòa 2-2 ở phút cuối cùng sau một tình huống lộn xộn trước khung thành U23 Việt Nam.

Phút 87: Đình Bắc phải nhận thẻ đỏ trực tiếp sau tình huống đạp thẳng vào chân đối phương.

Phút 70: U23 Việt Nam 2-1 U23 Hàn Quốc. Tiền đạo Đình Bắc ghi siêu phẩm từ pha đá phạt ngoài vòng 16m50, bóng xuyên qua hàng rào đối phương vào lưới.

Phút 68: U23 Hàn Quốc có bàn gỡ hoà 1-1 từ cú sút ngoài vòng cấm.

Phút 63: Minh Phúc vào sân thay cho Lê Văn Hà.

Phút 60: Khuất Văn Khang được tung vào sân thay cho Phi Hoàng.

Phút 59: Nguy hiểm!!! U23 Hàn Quốc suýt chút nữa có bàn thắng sau cú đánh đầu nhưng bóng đi chệch cầu môn.

Phút 54: U23 Hàn Quốc có một số pha hãm thành nguy hiểm, rất may hàng phòng ngự của U23 Việt Nam vẫn chơi tập trung và không để đối phương ghi bàn.

Hiệp 2 bắt đầu

Hiệp 1 kết thúc. U23 Việt Nam tạm dẫn trước U23 Hàn Quốc với tỉ số 1-0.

Phút 42: U23 Việt Nam đang tự tin chơi bóng trước Hàn Quốc sau khi có bàn mở tỉ số.

Phút 35: Trọng tài xác định Đình Bắc không phạm lỗi với cầu thủ đối phương sau khi tham khảo VAR. Không có penalty cho U23 Hàn Quốc. Tỉ số vẫn là 1-0 cho U23 Việt Nam.

Phút 30: Vào! 1-0 cho U23 Việt Nam.

Quốc Việt chuyền dài cho Đình Bắc, Đình Bắc đi bóng trả ngược lại cho chính Quốc Việt giúp cầu thủ này ghi bàn đẳng cấp.

Phút 20: Trận đấu đã trôi qua 20 phút nhưng chưa có tình huống nào thực sự nguy hiểm.

Phút 12: U23 Hàn Quốc kiểm soát bóng tốt hơn Việt Nam. Lê Văn Thuận và Quốc Cường đang bị đối thủ theo kèm rất sát mỗi khi có bóng.

Phút 7: Hai đội nhập cuộc thận trọng, trận đấu diễn ra khá chậm.

Trận đấu bắt đầu.

Đội hình ra sân U23 Việt Nam hôm nay:

Vào lúc 22h00 hôm nay 23/1, U23 Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại giải U23 châu Á tranh vị trí hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Lịch thi đấu U23 Việt Nam (Ảnh: VFF)

Thông tin trước trận đấu

U23 Việt Nam đã có một hành trình đầy cảm hứng tại vòng chung kết năm nay khi duy trì mạch toàn thắng từ vòng bảng đến tứ kết. Tuy nhiên, trận thua 0-3 trước U23 Trung Quốc ở bán kết buộc thầy trò HLV Kim Sang-sik phải bước vào trận tranh hạng 3 với U23 Hàn Quốc.

Trong những buổi tập vừa qua, chiến lược gia người Hàn Quốc đã dành nhiều thời gian để động viên các học trò, đồng thời nhấn mạnh yêu cầu về sự tập trung tuyệt đối trong suốt 90 phút.

Thử thách lớn nhất của U23 Việt Nam ở trận đấu tối nay nằm ở lực lượng. Việc thiếu vắng bộ đôi trung vệ trụ cột Hiểu Minh và Lý Đức để lại khoảng trống mênh mông nơi hàng phòng ngự.

Nhiều khả năng, U23 Việt Nam sẽ vận hành lối chơi thực dụng, ưu tiên sự an toàn bên phần sân nhà trước khi nghĩ đến những đợt phản công. Niềm hy vọng ghi bàn sẽ được đặt lên vai sự cơ động của Đình Bắc, Lê Phát cùng khả năng điều tiết nhịp độ từ hàng tiền vệ.

Phía bên kiaU23 Hàn Quốc vẫn luôn được đánh giá là ứng cử viên hàng đầu nhờ thể hình vượt trội và nền tảng kỹ thuật hiện đại. Tuy nhiên, đội bóng xứ Kim Chi tại giải đấu năm nay lại cho thấy một bộ mặt khá thất thường.

Thống kê cho thấy sau 5 trận đấu, họ ghi được 6 bàn nhưng cũng để lọt lưới đúng 6 lần. Hiệu suất này phản ánh một hàng công chưa sắc sảo trong khâu dứt điểm và một hàng thủ đôi khi vẫn bộc lộ những sai số. Đây chính là điểm yếu mà U23 Việt Nam có thể khai thác nếu chơi đúng phong độ.