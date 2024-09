Đông Anh đón trận mưa lớn nhất từ đầu mùa với lượng mưa lên tới 234mm, tính đến 6h sáng nay và vẫn tiếp tục sau đó. Thanh Xuân ghi nhận lượng mưa lên tới 154mm, Thanh Trì 114mm.

Các quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Nam Từ Liêm, Hà Đông đều mưa lớn trên 100mm. Các khu vực khác của Hà Nội mưa phổ biến từ 50-100mm.

Đây là một trận mưa có cường độ rất lớn, trong thời gian ngắn, kết hợp với dông sét nhiều, làm phức tạp hơn tình hình ngập lụt vốn nghiêm trọng và kéo dài ở nhiều khu vực ven sông, ngoài đê các huyện ngoại thành Hà Nội.

Tình hình ngập lụt ở Hà Nội thêm diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của mưa lớn.

Lúc 6h sáng nay, lũ trên sông Tích tại Kim Quan, Vĩnh Phúc vẫn trên báo động 3, lũ trên sông Đáy tại Ba Thá ở mức báo động 2, lũ trên sông Cà Lồ trên báo động 2 là 35cm, lũ trên sông Bùi trên báo động 3 tới 59cm.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định, khu vực ven sông Bùi ở huyện Chương Mỹ phải mất thêm 8-10 ngày nữa mới có thể rút nước, khu vực ven sông Tích cũng cần 5-7 ngày để hết ngập lụt, hạ lưu sông Cà- Lồ, sông Nhuệ mất thêm 2-3 ngày.

Nhiều tuyến phố của Hà Nội có thể ngập sâu trong sáng nay do mưa lớn kéo dài, khả năng thoát nước chậm.

Ngoài ra, tại khu vực nội thành, trong sáng nay, mưa lớn vẫn tiếp tục với lượng mưa 20-40mm, có nơi trên 50mm nên ngập lụt diện rộng sẽ xảy ra trên nhiều tuyến phố, một số khu vực có thể ngập sâu 25-30cm, thậm chí sâu hơn.

Dự báo do ảnh hưởng của rìa phía bắc dải hội tụ nhiệt đới có trục qua Trung Bộ kết hợp với rìa tây nam áp cao lục địa tăng cường yếu, từ hôm nay đến đêm mai (17/9), Hà Nội tiếp tục có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to đến rất to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh.