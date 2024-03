Mưa phùn, rét buốt tại miền Bắc kéo dài đến bao giờ?

Miền Bắc bước vào đợt nồm ẩm dài ngày

Những ngày qua, do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường yếu và lệch Đông, nên thời tiết tại các tỉnh miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn. Đặc biệt, tuy cường độ không khí lạnh không quá mạnh nhưng do kết hợp với hội tụ gió trên cao đã gây ra tình trạng mưa nhỏ rải rác khiến cảm giác rét buốt thêm rõ rệt, nền nhiệt dao động từ 18-20 độ.

Dù trưa chiều có hửng nắng, tuy nhiên nền nhiệt tại Hà Nội và các tỉnh miền Bắc những ngày qua vẫn ở ngưỡng rét, nhiều nơi rét đậm.

Ngày 10/3, không khí lạnh tiếp tục được tăng cường xuống, nền nhiệt cũng ở ngưỡng thấp hơn so với một ngày trước, cao nhất từ 17-19 độ, thấp nhất phổ biến 15-18 độ C, có nơi dưới 12 độ, cảm giác giá rét tăng so với những ngày trước đó.

Khu vực Hà Nội: Ngày 10/3 tiếp tục duy trì hình thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù về đêm và sáng, trưa chiều hửng mây trời nắng. Nhiệt độ thấp nhất 16-18 độ C, cao nhất 19-21 độ C, trời rét.

Cơ quan khí tượng dự báo, mưa phùn kéo dài ở khu vực Tây Bắc Bộ đến khoảng ngày 11/3. Từ 12/3 giảm mưa, nền nhiệt tăng dần, trời chỉ còn rét về đêm và sáng.

Mỗi năm, khi đến thời điểm giao giữa mùa đông và mùa xuân, tình trạng thời tiết mưa nhỏ, mưa phùn kết hợp với sương mù trở thành vấn đề khiến người dân các tỉnh miền Bắc ngán ngẩm. Không chỉ ảnh hưởng đến cuộc sống sinh hoạt như gây ra tình trạng nồm ẩm, gián tiếp ảnh hưởng đến chất lượng không khí mà còn ảnh hưởng rất lớn đến sức khỏe của người dân.

Khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội, mưa nhỏ, mưa phùn kéo dài đến khoảng ngày 17/3. Từ nay đến trời 11/3 trời rét, sau đó rét về đêm và sáng.

Ngoài những tác động đến thời tiết, những hình thái này cũng là một trong những yếu tố ảnh hưởng đến mức độ ô nhiễm trong những ngày gần đây tại Hà Nội và nhiều tỉnh miền Bắc.

Theo đó, chất lượng không khí Hà Nội và một số tỉnh miền Bắc những ngày qua không tốt, luôn ở mức màu đỏ (không lành mạnh), thậm chí màu tím (nguy hiểm), tình trạng ô nhiễm không khí ở mức cao.

Trong đó, Thủ đô Hà Nội có 3 ngày liên tiếp nằm trong nhóm đầu về ô nhiễm bụi mịn.

Đặc biệt tại thời điểm giao mùa như hiện tại, độ ẩm không khí cao, thời tiết lặng gió, sương mù nhiều làm cho bụi mịn lơ lửng ở tầng thấp gây ô nhiễm nặng.

Để bảo vệ sức khỏe, người dân nên theo dõi thường xuyên các trang web hoặc các app có chỉ số AQI để biết khu vực mình ở, mức độ ô nhiễm không khí.

Không khí ô nhiễm, người dân cần hạn chế đi ra ngoài đường. Khi ra đường phải bịt khẩu trang loại chống được bụi mịn PM 2.5, trong nhà đóng cửa, ra ngoài đường về cũng phải rửa mắt rửa, rửa mũi để hạn chế các bệnh về đường hô hấp.

Người dân Hà Nội nên hạn chế tập thể dục ngoài trời trong những ngày này do chất lượng không khí ở mức xấu.

Nắng nóng Nam Bộ kéo dài

Theo Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, những ngày hôm qua nắng nóng tiếp tục xuất hiện cục bộ cả miền Đông và miền Tây Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất dao động từ 35 đến trên 35 độ C, cao nhất ở Biên Hòa (Đồng Nai): 35,5 độ C, Long Khánh (Đồng Nai): 35,3 độ C, Châu Đốc (An Giang): 35,3 độ C.

Dự báo trong những tới, nắng nóng tiếp tục xuất hiện và có xu hướng gia tăng trên một số nơi trên khu vực miền Đông và miền Tây Nam Bộ với nhiệt độ cao nhất dao động từ 35-36 độ C. Thời gian nắng nóng trong ngày khoảng từ 12-16h.

Tại TPHCM, những ngày qua, nắng nóng tạm thời hạ nhiệt với cường độ gián đoạn. Tuy nhiên trong những ngày cuối tuần nắng nóng tiếp tục quay trở lại với nhiệt độ cao nhất từ 35-36 độ C.



Trời nắng nóng kết hợp với chỉ số tia cực tím (UV) ở mức cao tác động tới sức khỏe người dân khi tham gia các hoạt động ngoài trời trong thời gian kéo dài. Cùng với đó, độ ẩm trong không khí giảm thấp, thời tiết hanh khô, đề phòng xảy ra cháy nổ.