Mua ốc về nhậu, người đàn ông bất ngờ đổi đời nhờ nhặt được vật lạ màu cam

Theo đó, ông Amorn Prakongkwan (54 tuổi) ở Thái Lan đã phát hiện ra một viên ngọc trai Melo quý hiếm trị giá 12.000 bảng Anh (hơn 360 triệu đồng).

Ông Amorn Prakongkwan đã mua 7 con ốc giác nặng khoảng 2 kg từ một người bán hàng rong để nhậu lai rai với bạn. Sau khi làm sạch, ông Amorn phát hiện có một vật thể hình tròn màu cam bí ẩn ở trong nồi. Ban đầu, người đàn ông này ném nó vào sọt rác vì cho rằng nó là thứ vô giá trị. Tuy nhiên, sau đó ông đã tìm lại vật màu cam này vì chợt nghĩ nó có thể là một viên ngọc ốc.

Vật lạ màu cam được người đàn ông ở Thái Lan tìm thấy chính là ngọc thật và nó rất có giá trị. Ảnh: Newsflare

Bạn của ông Amorn Prakongkwan cũng bỏ luôn chầu nhậu để giúp đỡ tìm hiểu và khẳng định vật màu cam này chính là ngọc ốc thật.

Việc ông Amorn Prakongkwan tình cờ tìm thấy ngọc quý sau khi mua ốc giác đã nhanh chóng đến tai nhiều nhà sưu tập trang sức.

Viện Đá quý và Trang sức Thái Lan cũng đưa ra xác nhận rằng, viên ngọc ốc với trọng lượng 10,33 carat trên chính là hàng thật. Viên ngọc ốc này được định giá là 12.000 bảng Anh (hơn 360 triệu đồng), nhưng ông Armorn hy vọng sẽ bán được nó với giá khoảng 23.500 bảng Anh.

Ông Armorn vui mừng chia sẻ: "Tôi thường xuyên mua và ăn nhiều ốc giác, nhưng tôi chưa bao giờ phát hiện ra viên ngọc trai nào ở trong đó cho đến tận bây giờ. Tôi sẽ giữ viên ngọc như là một lá bùa may mắn. Nhưng nếu ai đó đề nghị mua với giá tốt thì tôi có thể sẽ bán và sẽ dành tiền này để mua một chiếc ô tô mới".

Ngọc được tìm thấy trong cơ thể ốc giác rất hiếm. Ảnh: a-z-animals

Vì sao ngọc ốc giác quý hiếm?

Ngọc ốc giác rất hiếm và thường được bán với giá cao. Ảnh: ViralPress

Ngọc Melo hay ngọc ốc giác được hình thành trong cơ thể của ốc giác. Loại ngọc này được coi là cực kỳ hiếm vì chỉ có một tỷ lệ nhỏ động vật thân mềm tạo ra chúng. Ốc giác là loài ốc khá lớn và có thể được tìm thấy ở các vùng biển quanh Thái Lan, Myanmar, Campuchia, Việt Nam...

Ngọc Melo là loại ngọc phi xà cừ. Quá trình tạo ra loại ngọc này cũng tương tự như ngọc trai, đó là kết thạch đá vôi tự nhiên khi có vật lạ xâm nhập vào trong ốc biển. Không giống như ngọc trai thông thường với màu trắng, ngọc Melo có các màu chủ yếu từ cam nhạt đến nâu. Số lượng của loại ngọc này cũng rất ít và quý hiếm vì chưa thể nuôi cấy như ngọc trai.

Theo các chuyên gia, tuổi của ốc giác càng lớn thì ngọc càng to, vân sẽ càng đẹp và đậm màu. Độ cứng của ngọc Melo chỉ đạt 19 – 21, trong khi độ cứng của kim cương là 100. Do khá mềm như vậy nên loại ngọc này rất dễ bị trầy xước, bào mòn hoặc bị vỡ. Chính vì vậy, người sở hữu ngọc Melo cần phải giữ gìn cẩn thận hơn so với hầu hết các loại ngọc trai khác.

Giá trị của viên ngọc mà ông Armorn tìm thấy ở trên thị trường có thể lên tới hàng nghìn USD cho mỗi carat, tùy thuộc vào chất lượng của ngọc.

Ngọc ốc giác được thiết kế thành đồ trang sức còn được bán với giá rất cao. Ảnh: Globalgemology

Hiện nay, viên ngọc ốc giác lớn nhất trên thế giới từng được biết đến là viên nặng 397,52 carat, tương đương với khoảng 3/4 kích thước của quả bóng golf.

Vì sự quý hiếm của ngọc ốc giác nên không có tiêu chuẩn chính thức nào được đặt ra để định giá. Thay vào đó, loại ngọc này được định giá dựa trên chất lượng, hình thức, trọng lượng carat và cơ sở cá nhân. Khi được thiết kế thành đồ trang sức, ngọc ốc giác sẽ có giá bán rất cao.

Trên thực tế, nhà đấu giá nổi tiếng Christies từng bán đấu giá ngọc ốc giác. Theo đó, những viên ngọc chất lượng cao thường có giá trên 75.000 USD. Trong khi đó, một số viên ngọc trai được gắn trên trang sức lại có giá hơn 250.000 USD.

Bài viết tham khảo nguồn: Newsflare, Pearlwise, Globalgemology