Mua nồi lẩu 250k được chục miếng thịt gió thổi thì bay, chàng trai ấm ức nào ngờ khách quen ngơ ngác: Có đi nhầm quán không?

Thời buổi thực phẩm lên giá, đi ăn ngoài hàng quán nếu không bị thu thêm tiền thì suất ăn cũng vơi đi đáng kể. Tuy nhiên, không ít người bức xúc vì bỏ ra cũng chẳng ít tiền mà nhận về lèo tèo vài miếng rau thịt.

Như trường hợp của chàng trai có tên Facebook A.T là một ví dụ điển hình. Cụ thể, thanh niên này đã đăng tải vài bức ảnh chụp lại đồ nhúng lẩu trị giá 250k lên group triệu thành viên nọ và thu hút nhiều sự chú ý.

A.T viết: "Hôm nay đi ngang qua quốc lộ 1K (Thủ Đức - TP.HCM) thấy quán lẩu bò G.T đông đông nên quay đầu xe lại để mua về nhà ăn thử.

Mình không biết có bạn nào đã từng ăn ở đây chưa cho mình xin chút cảm nhận về nồi lẩu ở đây với.

Lẩu mình mua lúc tính tiền giá 250.000 đồng. Về nhà mở bịch đổ ra mới thấy nể tài đao pháp của đầu bếp nơi đây. Miếng nào miếng nấy mỏng dính như tờ giấy vậy. Chắc đầu bếp lúc trước học được đao pháp hủ tíu gõ. Đĩa đồ ăn mình nhìn thì được khoảng 10 miếng bánh sữa, 10 miếng gàu bò, 10 cục gân.

Mình sẽ up kèm hình ảnh sống động bên dưới để mọi người tự đánh giá vậy."

Mua lẩu giá 250k nhưng đồ nhúng mà A.T nhận được lại chỉ khoảng chục miếng bánh sữa, chục miếng gàu bò, thêm chục cục gân.

Nhưng bực hơn cả, miếng nào miếng nấy mỏng bay như tờ giấy. Một số còn bảo miếng thịt mỏng thế này "gắp ba ngày không lên", "gió thổi thì bay", "chống chỉ định ăn lẩu bật quạt vì sẽ... bay thịt".

Quán mà A.T lựa chọn là một quán khá nổi tiếng, luôn đông khách. Tuy nhiên, với mức giá 250k một suất lẩu, anh chàng này lại chỉ nhận được rất ít thịt, gân, thêm 4 túi rau và 1 bịch nước dùng.

Không rõ chất lượng thế nào, nhưng nhìn vào lượng đồ nhúng ít ỏi như thế, A.T không khỏi ấm ức. Chưa kể, thịt thì thái mỏng bay như tờ giấy.

Rau nhúng và nước dùng của suất lẩu 250k.

Bài đăng của A.T ngay sau khi đăng tải đã thu hút rất nhiều sự quan tâm của dân mạng. Bởi lẽ, quán lẩu bò G.T vốn đã rất nổi tiếng với nhiều người ở khu Dĩ An (Bình Dương) và Thủ Đức (TP.HCM). Thậm chí, không ít người ở xa vẫn lặn lội cả chục cây số cũng nghe danh và lặn lội tới quán ăn gia truyền này để thưởng thức. Mặc dù mức giá không phải rẻ so với mặt bằng chung, tuy nhiên lẩu ở đây được đánh giá cao, nước dùng đậm đà, thịt ngon, đặc biệt nước chấm là mắm nêm rất ấn tượng.

Một số dân mạng hài hước bình luận về tài đao pháp của đầu bếp khi có thể thái miếng thịt mỏng tới như vậy. Một số khác lại hoài nghi, có phải quán đã đưa nhầm suất bún bò thay vì lẩu bò hay không, bởi lượng nước dùng lẫn đồ nhúng đều ít tới... đáng sợ!

Ảnh của khách chụp chứng minh miếng thịt của quán lẩu G.T không hề... gió thổi thì bay như A.T gặp phải.

Tuy nhiên, không ít người đã ghé quán lẩu G.T này thì cho rằng họ từng ăn ở đây rất nhiều lần và chưa bao giờ gặp trường hợp tương tự. Có khách khen, có khách phàn nàn chất lượng đồ ăn cũng như dịch vụ, nhưng tuyệt nhiên không ai bị đồ nhúng ít tới vậy. Do đó, họ ngơ ngác hỏi có khi nào chàng trai A.T đi nhầm quán hay không?

Nhiều người quen thì cũng ra sức bênh vực quán ruột. Xin trích một số bình luận của những "khách ruột" của lẩu bò G.T: "Mình ăn 10 lần trên 10 bên G.T, em thấy miếng thịt dày mà? Đi 4 đứa ăn nồi 250k vẫn no căng bụng", "Mình ăn ở đây nồi lẩu 250k 4 người no phè phỡn, có vấn đề gì đâu nhỉ", "Mình cũng mua về rồi, ít hơn so với ở quán á nhưng không tới mức như bạn, chắc bạn xui á"...

Nhiều khách quen của quán đều đưa ra lời khen. (Ảnh chụp màn hình)

Hàng ngàn bình luận tranh cãi của cư dân mạng thì có thể rút ra rằng: Chủ thớt đen thôi, đỏ quên đi. Và lời khuyên dành cho những ai thích hương vị lẩu bò G.T đó là hãy ăn tại quán, vừa có không khí lại chất lượng (và có thể nhiều) hơn.