Mùa này đừng mua tùy tiện, 5 loại rau ít dinh dưỡng lại hại sức khỏe, ngay cả người bán cũng không dám ăn

Một số loại rau mùa đông dù bên ngoài đẹp mắt nhưng thực tế “vàng bên ngoài, xơ bên trong”, ăn nhiều không những không bổ mà còn có thể hại sức khỏe. Thậm chí, những người bán rau chuyên nghiệp còn khuyên gia đình họ không nên ăn những loại này.

Dưới đây là 5 loại rau mùa đông nên tránh mua , để bảo vệ sức khỏe cả nhà:

1. Khoai tây mọc mầm hoặc vỏ chuyển xanh

Khoai tây để lâu hoặc tiếp xúc ánh sáng dễ mọc mầm, vỏ chuyển xanh, lúc này sẽ sản sinh nhiều độc tố solanin (còn gọi là glycoalcaloid). Solanin là chất độc thần kinh, ăn phải có thể gây buồn nôn, nôn, đau bụng, chóng mặt. Mầm khoai là nơi tập trung nhiều độc tố nhất.

Vì vậy, khoai tây mọc mầm hoặc vỏ xanh nặng nên bị bỏ đi.

2. Dưa chuột bị đông lạnh hoặc lõi cứng, thối

Dưa chuột là loại rau ưa ấm, rất dễ bị đông lạnh. Trong quá trình vận chuyển và bảo quản mùa đông, nếu bị lạnh, bề mặt dưa sẽ xuất hiện đốm nước và nhanh hỏng. Dưa mùa đông thường từ nhà kính, dễ bị “bụng to” hoặc “lõi cứng”. Dưa bị hỏng, lõi cứng không những mất ngon mà còn sinh vi khuẩn; ăn nhiều cũng không có giá trị dinh dưỡng.

Do đó, hãy chọn dưa chuột đều, màu tươi, cứng tay; tránh dưa mềm nhũn, cong queo, lõi cứng.

3. Gừng có mùi hăng, khó chịu

Một số gừng được tẩm lưu huỳnh để giữ màu vàng bóng, trông tươi ngon hơn. Loại gừng này thường có mùi hăng, chua hoặc mùi lưu huỳnh. Lưu huỳnh và sản phẩm từ quá trình tẩm gừng có thể gây kích ứng đường tiêu hóa và hô hấp, lâu dài ảnh hưởng sức khỏe. Gừng thối tự nhiên còn sinh ra safrole, chất có thể gây hại gan.

Vì thế, chỉ chọn gừng có mùi cay nồng tự nhiên, vỏ khô, chắc tay. Gừng mềm, ướt hoặc bong vỏ không nên mua.

4. Ngó sen trắng bất thường, có mùi lạ

Ngó sen tự nhiên thường có màu hơi vàng hoặc nâu, còn dính một ít bùn. Một số người bán dùng hóa chất như axit citric công nghiệp để làm trắng, trông bắt mắt. Hóa chất còn sót lại trong ngó sen có thể gây kích ứng dạ dày, lâu dài dẫn đến ngộ độc mạn tính.

Ngó sen tự nhiên, còn bùn, màu sắc nhẹ nhàng, thân ngắn, mùi thơm tự nhiên là tốt nhất. Ngó sen trắng tinh, có mùi hóa chất tuyệt đối tránh.

5. Cà chua quá to, ruột rỗng

Mùa đông, cà chua ít chín tự nhiên, hầu hết được kích thích bằng hormone hoặc chất làm to quả. Những quả này thường to bất thường, cứng, ruột rỗng, hạt xanh, ít nước. Giá trị dinh dưỡng thấp, ăn cứng, chua, chứa hormone thực vật chưa phân giải, lâu dài không tốt cho sức khỏe.

Chọn cà chua phải chọn quả đều, màu tự nhiên, mềm vừa, mùi thơm đặc trưng; tránh quả đỏ quá, cứng như đá.





Nguồn và ảnh: QQ