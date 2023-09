Mưa lũ ở miền Trung: Hàng nghìn nhà dân ngập sâu

Nhiều địa phương bị cô lập

Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Nghệ An, tỉnh có 25 hồ, đập đầy nước, hơn 150 hồ có dung tích trên 70% dung tích thiết kế. Nhiều nhà máy thủy điện thông báo xả lũ .

Có 31 điểm ngập nước buộc phải chặn đường trên các quốc lộ và tỉnh lộ, nhiều điểm bị sạt lở nặng. 1.178 ngôi nhà bị ngập; 1.081 ha hoa màu bị hư hỏng; 116 ha ao, hồ bị ngập, hàng trăm con gia súc bị cuốn trôi…

Mưa lũ gây ngập hàng nghìn nhà dân ở Nghệ An

Tại huyện Kỳ Sơn, ông Thò Bá Rê - Phó Chủ tịch UBND huyện Kỳ Sơn cho biết, khoảng 8h sáng cùng ngày, nước từ thượng nguồn đổ về khe Huồi Giảng khiến mực nước dâng cao cuốn theo lượng lớn đất, đá. Khi chảy qua cầu dân sinh nối thị trấn và bản Hòa Sơn (xã Tà Cạ) bị tắc nghẽn khiến nước chảy tràn qua tuyến đường trung tâm thị trấn Mường Xén.

Nhiều nhà dân bị nước chảy tràn vào. Huyện Kỳ Sơn đã chỉ đạo các lực lượng điều động máy móc đến hiện trường khơi thông dòng chảy, hỗ trợ nhà dân kê cao tài sản phòng tránh thiệt hại. Kế hoạch phá cây cầu dân sinh để tránh tắc nghẽn dòng chảy cũng đã được đưa ra.

Ngày 27/9, ông Nguyễn Trọng Hoàn - Chánh Văn phòng Sở GD&ĐT Nghệ An cho biết, mưa lũ khiến nhiều trường học bị ngập sâu, để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh, các địa phương đã cho học sinh nghỉ học. Các huyện có số trường nghỉ học nhiều như Quế Phong, Quỳ Châu, Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Các huyện còn lại như Anh Sơn, Con Cuông, Kỳ Sơn, việc nghỉ học diễn ra cục bộ tại những địa bàn bị chia cắt. Tại huyện Quế Phong, nhiều ngày qua, mưa lớn kéo dài gây sạt lở đất ở một số tuyến đường, ảnh hưởng giao thông đi lại. Một điểm sạt lở lớn tại khu vực Dốc Chuối trên quốc lộ 16 (đoạn qua xã Châu Thôn, Quế Phong) khiến giao thông bị chia cắt hoàn toàn. Các lực lượng đang lên phương án xử lý điểm sạt lở.



Tại huyện Quỳ Châu, đêm 26/9, nước ở thượng nguồn đổ về khiến mực nước sông Hiếu dâng cao làm ngập lụt nhiều xã, bản trên địa bàn. Ngay trong đêm, lực lượng chức năng huyện Quỳ Châu đã hỗ trợ bà con di dời tài sản đến nơi an toàn.

Ông Đào Minh Đức - Phó Chủ tịch UBND thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu cho biết: “Mưa lớn khiến nhà dân bị nước lũ dâng cao chạm nóc nhà. Toàn bộ thị trấn đang bị cô lập do sạt lở đất và nước ngập”.

Quốc lộ 48A qua thị trấn Tân Lạc bị ngập nặng, gây ách tắc. Một số điểm ở dốc Bù Bài trên quốc lộ bị sạt lở. Bên cạnh đó, tất cả các cầu tràn trên địa bàn bị ngập, gây chia cắt.

Tại xã Châu Thắng và Châu Tiến, các trường mầm non, Tiểu học, trụ sở UBND xã đều bị ngập. Tại xã Châu Bình, một trận sạt lở đất xảy ra tại bản Kẻ Can vào khoảng 1- 2h sáng 27/9 khiến 3 nhà dân bị vùi lấp, rất may hơn 10 người trong 3 nhà này đã thoát nạn. Các lực lượng chức năng vẫn đang hỗ trợ bà con di dời đồ đạc ra khỏi những nơi bị ngập.

Mưa lũ gây ngập lụt nhiều nơi ở Nghệ An. Ảnh: PV

Thủy điện xả lũ, giao thông tê liệt

Tại Hà Tĩnh, mưa lớn trong đêm 26/9 làm hàng trăm khối đất đá bị sạt lở, đổ xuống Km82+780 quốc lộ 8A, đoạn qua huyện Hương Sơn, khiến đường lên Cửa khẩu Cầu Treo bị tắc nghẽn.

Ông Võ Trường Giang, Trưởng Văn phòng Quản lý đường bộ II.3 - Khu Quản lý đường bộ II cho biết, ngành chức năng đã phối hợp đặt biển cảnh báo từ xa, phân luồng giao thông và khắc phục sự cố. Đến 11h ngày 27/9, khối lượng đất đá này mới được giải phóng, quốc lộ được thông tuyến trở lại.

Tại huyện Hương Khê, mưa lũ cùng với Thủy điện Hố Hô xả lũ đã làm ngập 11 cây cầu, nhà dân và sạt lở đường tại xã Hương Trạch, Hương Đô, Hương Lâm. Ngoài ra, nhiều diện tích hoa màu bị đổ gãy, đặc biệt gần 100ha bưởi Phúc Trạch bị ngập úng.

Ngày 27/9, lượng mưa giảm, nước tại các khu vực sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố đã xuống. Nhiều người dân và chính quyền các địa phương tổ chức dọn dẹp lại nhà cửa, trường lớp để đón học sinh trở lại.