Mưa lũ lịch sử: Hàng chục ngàn người dân ở rốn lũ Đông Hoà vẫn còn chờ ứng cứu

Theo thông tin từ VNExpress, sáng 22/11, Chủ tịch UBND tỉnh Đăk Lăk Tạ Anh Tuấn, cho biết đến tối hôm trước, mưa lũ đã làm 27 người chết và 8 người mất tích. Chính quyền cùng lực lượng quân đội, công an vẫn đang cứu trợ người dân, nhất là tại những khu vực còn ngập sâu.

Đến tối 21/11, tại khu vực phía đông tỉnh, mực nước trên các lưu vực sông tiếp tục giảm. Nhiều huyện như Sông Hinh, Tuy An, Sông Cầu (khu vực Phú Yên cũ) đã bắt đầu rút nước. Tuy nhiên, vẫn còn 6/34 xã phường ngập sâu. Lực lượng chức năng được yêu cầu tập trung hỗ trợ tại các xã dọc lưu vực sông Ba và sông Bàn Thạch, gồm Phú Hòa 1, Phú Hòa 2, phường Đông Hòa, xã Hòa Xuân, xã Hòa Thịnh và Hòa Mỹ.

Chia sẻ với báo Tuổi trẻ Online, ông Lê Văn Thìn - Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa - cho biết phần lớn diện tích phường ngập sâu trong nước, không thể tiếp cận ở nhiều vị trí dù biết có người cầu cứu.

Bí thư Đảng ủy phường Đông Hòa xót xa cho biết thiệt hại về người và tài sản ở phường là rất lớn - Ảnh: TRUNG TÂN/ báo Tuổi trẻ Online

"Ngay cả quốc lộ 1, nơi cao nhất, cũng ngập nhiều đoạn khiến xe cộ kẹt dài. Hàng chục ngàn người dân đang mắc kẹt, chưa thể tiếp cận vì sóng lớn, nước xiết. Phương tiện đường bộ không vào được, mà ca nô cũng cực kỳ khó di chuyển", ông Lê Văn Thìn nói.

Theo ông Thìn, thiệt hại do trận lũ kinh hoàng này là "vô cùng lớn". Đến thời điểm này, phường đã ghi nhận ít nhất 7 người chết, còn số mất tích vẫn chưa thể thống kê.

Đảng ủy, UBND phường Đông Hòa chuẩn bị nhu yếu phẩm, nơi tá túc cho bà con gặp nạn do mưa lũ - Ảnh: TRUNG TÂN/ Báo Tuổi trẻ Online

Theo ông Thìn, mưa lũ khiến toàn bộ địa bàn vẫn ngập sâu, chia cắt hoàn toàn. Nước đã rút khoảng 1,5m so với đỉnh điểm, nhưng nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận.

Đến nay trên tổng số 48.000 dân của phường thì mới cứu hộ và sơ tán được về khoảng 100 người, con số quá nhỏ nhưng công tác cứu hộ vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Cùng với đó, báo Dân Việt cũng cho hay, nước lũ cũng cuốn trôi và làm hư hỏng ca nô của Công an phường khi chở Chủ tịch UBND phường đi cứu hộ. Hệ thống điện mất toàn bộ, sóng viễn thông liên tục gián đoạn. Nhiều nhà cấp 4 ngập đến mái, phương tiện giao thông bị nhấn chìm, thiệt hại nặng nề về tài sản, vật nuôi và hạ tầng.

Nhiều khu vực tại tỉnh Đắk Lắk còn ngập nghiêm trọng. Ảnh: C.N

Phường Đông Hòa kiến nghị hỗ trợ khẩn cấp thêm 6 ca nô, thực phẩm và nước uống cho khoảng 23.000 người đang mắc kẹt, đồng thời sớm khôi phục điện và viễn thông để phục vụ công tác cứu trợ.