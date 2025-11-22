Cháu mang cơm cho bà sau lũ nhưng không thấy, mò mẫm tìm thì phát hiện chuyện đau lòng

Những ngày qua, người dân ở nhiều vùng trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã phải chống chọi với cơn lũ dữ dằn, gây thiệt hại lớn về người vài tài sản. Đau đớn nhất là nhiều gia đình đã mất đi người thân yêu của mình.

Tại thôn Hội Phú, xã Tuy An Đông, tỉnh Đắk Lắk (trước đây thuộc huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên). lũ vừa rút bớt, để lại cảnh tượng tiêu điều. Người thân cùng bà con lối xóm tất bật dọn dẹp nhà cửa, giúp lo mai táng cho cụ bà Lâm Thị Trọng (89 tuổi). Cụ bà neo đơn là nạn nhân của trận lũ vừa qua.

Người thân, bà con lối xóm tổ chức lễ tang cho bà Trọng. (Ảnh: Tuổi Trẻ Online)

Nguồn tin trên báo Tuổi Trẻ Online cho biết, bà Trọng không có chồng, không có con, sống một mình trong căn nhà được nhà nước hỗ trợ xây dựng cách đây chưa lâu. Xã Tuy An Đông vốn là rốn lũ nên khi xây dựng ngôi nhà cho bà Trọng, người dân cùng chính quyền địa phương đã nâng nền nhà cao hơn đỉnh lũ lịch sử năm 2009. Thế nhưng, trận lũ này vẫn nhấn chìm ngôi nhà của bà.

Ông Lâm Văn Bình (64 tuổi, cháu ruột bà Trọng) kể, ngày 19/11, nước lũ dâng lên, người dân trong thôn tất tả dọn đồ "chạy lũ". Theo ông Bình, bản thân ông và hàng xóm đều nghĩ nhà bà Trọng cao nên yên tâm. Thế nhưng không ngờ, nước lũ cứ thế dâng lên, ngoài sức tưởng tượng.

Nhà ông Bình cách nhà bà Trọng 300m, nhưng vì dòng nước quá hung tợn nên người cháu không có cách nào sang nhà cô nắm tình hình. Điện thoại hết pin, ông chẳng gọi được hàng xóm qua xem bà Trọng ra sao. Người đàn ông vừa chạy lũ, vừa thấp thỏm lo cho cô khi thấy nước lũ cứ cuồn cuộn.

Lũ lụt nghiêm trọng tại Đắk Lắk những ngày qua. (Ảnh: Giáo dục & Thời đại)

Đã có 19 người tử vong do mưa lũ ở Đắk Lắk. (Ảnh: Báo Đắk Lắk)

Đến sáng ngày 20/11, lũ rút nhẹ, ông Bình liền nói con trai - anh Lâm Tuấn Kiệt (36 tuổi đem cơm cho bà Trọng. Tuy nhiên sang đến nơi, gọi mãi chẳng thấy bà đâu. Khi anh Kiệt mò mầm thì phát hiện cụ bà đã chết lẫn trong bùn, nằm co ro dưới nền nhà. Theo anh Kiệt, lúc đó khoảng 8 giờ sáng ngày 20/11, nước lũ đã rút ra khỏi nhà song ngoài đường vẫn còn ngập.

Chiều ngày 21/11, cụ bà đã được đưa về nơi an nghỉ cuối cùng. Sự ra đi của cụ khiến ai nấy nhói lòng, xói thương cho số phận người phụ nữ thiệt thòi, qua đời trong cô đơn, lạnh lẽo.

Nguồn tin trên báo Tiền Phong cho biết, ngày 21/11, UBND tỉnh Đắk Lắk ban hành quyết định công bố tình huống khẩn cấp về thiên tai tại 40 xã, phường sau đợt mưa lũ đặc biệt lớn.

Tính đến hiện tại, toàn tỉnh đã có 19 người chết, 6 người mất tích; hơn 85.000 ngôi nhà bị ngập; trên 13.000 căn bị tốc mái, hư hỏng, trong đó hơn 400 căn sập hoàn toàn; khoảng 12.800 hộ dân bị cô lập và hơn 15.300 lượt hộ phải di dời khẩn cấp.

Ngoài ra, mưa lũ cũng gây thiệt hại nặng nề cho sản xuất: 120.000ha cây trồng bị ảnh hưởng, gần 1.000ha nuôi trồng thủy sản thiệt hại; hàng chục nghìn lồng bè bị cuốn trôi; khoảng 500 tàu cá hư hỏng; hơn 3 triệu gia súc, gia cầm chết hoặc bị nước cuốn trôi.