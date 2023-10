Mưa lũ kinh hoàng đổ về trong đêm, người dân miền Trung bất lực trong biển nước

Thiệt hại nặng nề do mưa lớn

Các tỉnh miền Trung đang trải qua đợt mưa rất lớn, tổng lượng mưa tính từ 20h ngày 29/10 đến sáng ngày 31/10 tại nhiều nơi đã vượt 300mm như Hương Thuỷ (Hà Tĩnh) 542mm, Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) 291.6mm, Hòa Ninh (Đà Nẵng) 239.6mm, Trung Sơn (Quảng Trị) 243mm,... Trong đợt mưa này, Hà Tĩnh là tâm mưa và là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Do ảnh hưởng mưa lớn kéo dài, nước từ thượng nguồn đổ về mạnh đã gây ngập lụt, chia cắt cục bộ tại nhiều địa phương của các huyện Hương Khê, Vũ Quang,... Đặc biệt, mưa lớn đã khiến 3 người chết và mất tích, nhiều tuyến đường, khu vực dân cư bị ảnh hưởng nghiêm trọng...



Xã Hương Thuỷ, huyện Hương Khê ghi nhận lượng mưa cao nhất lên đến 542mm.

Nhà dân, trường học chìm trong biển nước lũ....

Theo Đài Khí tượng thủy văn Hà Tĩnh, từ 3h ngày 30/10 đến 3h ngày 31/10, khu vực Hà Tĩnh đã có mưa to đến rất to. Lượng mưa đo được tại trạm Hương Thủy 479 mm, Phúc Đồng 435 mm, Chu Lễ 430 mm, La Khê 426 mm (Hương Khê); Hương Quang 240 mm, Hương Thọ 191 mm (Vũ Quang)…

Những hộ dân trong khu vực nguy hiểm được di dời đến nơi an toàn ngay trong đêm.

Tuy nhiên, do nước lũ đổ về quá nhanh khiến người dân không kịp trở tay.

Hàng trăm nhà dân nước ngập vào nhà...

Người dân sơ tán đến nơi an toàn

Tại xã Hòa Hải, huyện Hương Khê, lượng mưa lớn nhiều ngày qua đã khiến đập Tắt bị vỡ, hàng chục ha hoa màu của người dân bị cuốn trôi.

Mưa lớn tiếp tục diễn biến phức tạp

Trong sáng ngày 31/10 ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Lượng mưa tính từ 19h ngày 30/10 đến 08h ngày 31/10 có nơi trên 100mm như: Thạch Sơn (Hà Tĩnh) 154.8mm, Quảng Phúc (Quảng Bình) 189mm, Lộc Trì (Thừa Thiên Huế) 291.6mm, Hòa Ninh (Đà Nẵng) 239.6mm, An Phú (Tam Kỳ) 160.8mm, Nguyễn Văn Cừ (Bình Định) 159.8mm, Sơn Long (Phú Yên) 228.2mm, Xuân Lộc (Phú Yên) 145.2mm,…

Trong ngày 31/10, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Quảng Trị có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 40-80mm, có nơi trên 150mm. Từ đêm 31/10 mưa có xu hướng giảm dần tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, tuy nhiên mưa mở rộng khu vực Trung và Nam Trung Bộ.

Theo đó, từ đêm 31/10 đến sáng ngày 02/11, ở khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Bình Định sẽ có mưa to, có nơi mưa rất to với tổng lượng mưa phổ biến từ 100-200mm, có nơi trên 350mm. Khu vực Phú Yên, Kon Tum và Gia Lai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to với lượng mưa phổ biến 50-100mm, có nơi trên 150mm.