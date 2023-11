Sáng 13/11, Đài khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Nam cho biết, trong 24 giờ qua, các địa phương trên địa bàn tỉnh có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to. Đặc biệt, cảnh báo từ ngày 15 đến ngày 17/11 các địa phương tiếp tục có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, tổng lượng mưa phổ biến từ 200-300mm, có nơi trên 400mm.