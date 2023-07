Mưa lớn kèm dông lốc làm nhiều cây xanh, trụ điện ở TP Đồng Xoài gãy đổ

Mưa lớn kéo dài gây ngập lụt nặng tại nhiều địa phương của huyện Bù Đăng (Bình Phước). Ảnh: TTXVN phát

Theo đó, cơn mưa lớn kéo theo dông lốc mạnh xảy ra vào khoảng 18 giờ ngày 28/7 và kéo dài gần 3 giờ đã khiến nhiều cây xanh gãy, đổ bật gốc tại một số tuyến đường như: Nguyễn Chí Thanh (phường Tân Phú), Hùng Vương, An Dương Vương (phường Tân Bình)… Cây xanh trong vườn do ảnh hưởng của dông lốc cũng gãy, đổ vào nhà dân tại phường Tân Thiện, rất may không thiệt hại về người.

Mưa kèm theo dông lốc bất ngờ khiến nhiều người đang tham gia giao thông không kịp trở tay. Nhiều mái che, lều bạt của người dân bị cuốn bay, pano, trụ điện trên tuyến quốc lộ 14 cũng bị cơn dông quật ngã.

Ngay sau khi mưa giảm, các lực lượng chức năng đã khẩn trương xử lý sự cố về điện và hỗ trợ các hộ dân bị ảnh hưởng. Việc xử lý cây xanh gãy đổ sẽ được tập trung giải quyết trên tất cả các tuyến đường khi thời tiết thuận lợi, đảm bảo an toàn cho người dân trong lưu thông.