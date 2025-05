Ngày 11/5, thông tin từ Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương cho biết, trận mưa lớn hôm qua (10/5) đã gây ngập nhiều tuyến đường, khu vực trên địa bàn. 1 người mất tích nghi do nước cuốn trôi. Nạn nhân là ông Võ Văn Phơi (sinh năm 1989, quê Long An).

Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (chủ đầu tư Dự án Nạo vét, gia cố suối Cái đoạn từ cầu Thợ Ụt đến sông Đồng Nai), sáng 10/5, tại công trường thi công tại Gói thầu số 2A thuộc phường Phú Chánh (TP Tân Uyên), ông Võ Văn Phơi (công nhân) và 2 ông Đỗ Văn Thắng, Nguyễn Tấn Triệu ra công trường để xem xét tình hình tại cuối đường Phú Chánh 17.

Trưa cùng ngày, chưa thấy ông Võ Văn Phơi quay về, Ban chỉ huy công trường không liên lạc được, nghi ông bị nước cuốn trôi . Ngay sau khi phát hiện sự việc, Ban Quản lý dự án, Ban chỉ huy công trường đã huy động lực lượng tìm kiếm và báo cáo phường Phú Chánh hỗ trợ lực lượng tìm kiếm. Tuy nhiên, đến tối cùng ngày, lực lượng tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy nạn nhân.

Ngoài ra, mưa lớn gây thiệt hại nặng nề về tài sản. 4,48 ha ao cá truyền thống của 3 hộ dân phường Phú Chánh (TP. Tân Uyên) bị ngập, ước thiệt hại khoảng 125 triệu đồng. Khoảng 105 ha đất sản xuất nông nghiệp bị ngập, chưa xác định được thiệt hại.

Mưa làm sập 210m tường rào Công ty TNHH Supor Việt Nam và 2 hộ dân, gãy đổ 3 trụ điện trên tuyến đường cầu đường 76 (phường Mỹ Phước, TP. Bến Cát). Đoạn đường từ ĐH-604 đến ĐH-605 bị sạt lở, sụt lún cống và mặt đường 1 đoạn dài hơn 10m, sâu 3-4m tại TP Bến Cát.

Một số tuyến đường ngập sâu gây ra ùn tắc giao thông. Nước tràn vào nhà dân, cơ quan chức năng phải huy động lực lượng hỗ trợ di dời tài sản của 53 hộ dân tại TP Dĩ An và TP Tân Uyên. Một trụ đèn giao thông trên tuyến quốc lộ 13 (TP Thuận An) và nhiều cây xanh trên địa bàn TP Bến Cát và, TP Tân Uyên bị gãy đổ.

TP Dĩ An là nơi chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của trận mưa với 52 nhà dân bị ngập nặng gây hư hại nhiều tài sản.

Theo một số hộ dân bị ảnh hưởng tại TP Dĩ An , trước đây dù mưa lớn song người dân chưa từng chịu ảnh hưởng nặng nề như trận mưa hôm 10/5. Nguyên nhân chính là do công trình thi công đường tại nút giao Tân Vạn. Do bị ngăn dòng chảy dẫn tới nước không thể thoát được, gây ngập nhà dân.

Đại diện Ban chỉ đạo Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương cho biết, đã đề nghị các địa phương liên quan sớm khắc phục sự cố do thiên tai gây ra, đảm bảo an toàn về người và tài sản cho người dân. Đồng thời tìm nguyên nhân các điểm ngập để có hướng khắc phục.

Dự báo đợt mưa diện rộng tiếp tục kéo dài trong vài ngày tới. Để phòng, tránh hiệu quả với tình hình thời tiết cực đoan, dông lốc, sét đánh, mưa đá, Văn phòng thường trực Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Bình Dương đề nghị Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện, thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm túc các chỉ đạo. Chuẩn bị sẵn sàng lực lượng, vật tư, phương tiện để chủ động ứng phó, khắc phục kịp thời khi xảy ra thiên tai và kịp thời hỗ trợ người dân khắc phục thiệt hại, sớm ổn định cuộc sống.