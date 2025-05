Điểm tin thời tiết nổi bật trong chiều tối và đêm 10/5, ngày 11/5/2025

Sau những ngày nắng nóng và nắng nóng gay gắt với nhiệt độ cao nhất có nơi chạm ngưỡng 40°C, thời tiết Bắc Bộ và Trung Bộ xu hướng dịu hơn khi không khí lạnh bắt đầu tràn về và ảnh hưởng tới miền Bắc gây mưa ở nhiều địa phương.

Hiện nay, không khí lạnh ảnh hưởng yếu vùng núi phía Bắc và khu vực Đông Bắc. Khoảng chiều tối và đêm nay 10/5, không khí lạnh tăng cường mạnh hơn, ảnh hưởng đến các nơi khác ở Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và hầu hết các nơi ở Tây Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở Trung Trung Bộ. Trong đất liền gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển gió đông bắc cấp 3-4, giật cấp 6.

Từ đêm cùng ngày, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ trời chuyển mát, vùng núi Bắc Bộ có nơi trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến 19-22°C, vùng núi cao Bắc Bộ có nơi dưới 18°C.

Từ nay đến ngày mai 11/5, nhiều nơi trên cả nước hứng mưa to. (Ảnh minh hoạ: Ngô Nhung)

Hà Nội cũng chuyển mát từ đêm từ đêm nay, nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này dao động 21-23°C.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho biết, hôm nay, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to. Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày có nơi trên 50mm như: Dào San (Lai Châu) 186,5mm, Hoàng Khai (Tuyên Quang) 65mm, Chiến Phố (Hà Giang) 57,4mm.

Nam Bộ mưa vừa và dông, cục bộ có nơi mưa to đến rất to. Lượng mưa từ 7h đến 15h ngày 10/5 có nơi trên 80mm như: Mỹ Lâm (Kiên Giang) 95,2mm, Thái Bình Trung (Long An) 88,4mm, Hội An (An Giang) 83,6mm, An Long (Đồng Tháp) 82,4mm…

Chiều tối và đêm cùng ngày, tác động của không khí lạnh nén rãnh áp thấp, vùng núi phía Bắc Bắc Bộ có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và dông, lượng mưa phổ biến 15-35mm, có nơi trên 100mm. Các khu vực khác ở Bắc Bộ mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa dao động 30-60mm, có nơi trên 150mm.

Từ chiều tối 10/5 đến sáng 11/5, Thanh Hoá đến Quảng Bình mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông, lượng mưa khoảng 40-80mm, có nơi trên 150mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo nguy cơ xảy ra mưa cục bộ cường suất lớn với lượng mưa trên 80mm chỉ trong 3 giờ.

Ngoài ra, chiều tối và đêm 10/5, Trung Trung Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ có nơi mưa to, lượng mưa được dự báo từ 10-30mm, có nơi trên 60mm.

Tại Tây Nguyên và Nam Bộ, chiều tối và tối 11/5 có thể xảy ra mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to và dông với lượng mưa 15-35mm, có nơi trên 60mm.

Từ chiều 11/5, mưa lớn ở Bắc Bộ và Thanh Hóa đến Quảng Bình xu hướng giảm dần

Trong những giờ tới, nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều địa phương.

Tỉnh/Thành phố Huyện Quảng Trị Cam Lộ, Đa Krông, Gio Linh, Hướng Hóa TP Huế A Lưới, Phú Lộc, Phong Điền, quận Phú Xuân, quận Thuận Hoá, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà Quảng Nam Bắc Trà My, Đông Giang, Hiệp Đức, Nam Giang, Nam Trà My, Nông Sơn, Núi Thành, Phước Sơn, Tây Giang, Tiên Phước Quảng Ngãi Ba Tơ, Sơn Hà, Sơn Tây, Trà Bồng Kon Tum Đắk Glei, Đắk Hà, Kon Plông, Kon Rẫy, Tu Mơ Rông Lâm Đồng Đam Rông, Đơn Dương, Đức Trọng, Lạc Dương, Lâm Hà, TP Đà Lạt Thái Nguyên Đại Từ, Định Hóa, Đồng Hỷ, Phú Lương, Võ Nhai Lạng Sơn Bắc Sơn, Bình Gia, Cao Lộc, Chi Lăng, Hữu Lũng, TP Lạng Sơn, Tràng Định, Văn Lãng, Văn Quan

Dự báo thời tiết các vùng trên cả nước trong chiều tối và đêm 10/5, ngày 11/5/2025

Hà Nội đêm mưa vừa, mưa to và dông, có nơi mưa rất to, ngày mưa vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-22°C. Nhiệt độ cao nhất 25-27°C.

Phía Tây Bắc Bộ đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to. Ngày mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, có nơi dưới 20°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C, khu Tây Bắc 28-31°C.

Phía Đông Bắc Bộ đêm mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to; vùng núi phía Bắc có mưa, mưa vừa và rải rác có dông, cục bộ có nơi mưa to. Ngày mưa vài nơi. Gió chuyển hướng đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4, giật cấp 6. Trong mưa dông nguy cơ xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 19-22°C, vùng núi cao có nơi dưới 18°C. Nhiệt độ cao nhất 25-28°C.

Thanh Hóa đến Huế đêm và sáng mưa vừa, mưa to và dông, cục bộ có nơi mưa rất to, sau mưa vài nơi. Phía Nam mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to. Phía Bắc gió chuyển hướng bắc đến tây bắc cấp 2-3, phía Nam gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C, phía Nam có nơi trên 23°C. Nhiệt độ cao nhất 26-29°C.

Đà Nẵng đến Bình Thuận tối nay và chiều tối mai 10/5 mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng. Gió nam đến tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông dự báo xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 31-34°C, có nơi trên 35°C.

Tây Nguyên có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ có mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Gió tây nam cấp 2-3. Trong mưa dông cảnh báo lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 20-23°C. Nhiệt độ cao nhất 27-30°C, có nơi trên 30°C.

Nam Bộ có mưa, mưa vừa và rải rác dông, cục bộ mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và tối. Trong mưa dông khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 24-27°C. Nhiệt độ cao nhất 29-32°C, có nơi trên 32°C.