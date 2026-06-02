Không chỉ là loại rau quen thuộc trong nhiều món ăn miền Trung và Tây Nguyên, lá é còn được nhiều người yêu thích nhờ hương thơm đặc trưng cùng hàng loạt lợi ích cho sức khỏe. Nhắc đến những loại rau thơm đặc trưng của mùa hè, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến húng quế, tía tô hay rau răm. Thế nhưng những năm gần đây, lá é đang ngày càng được nhiều gia đình tìm mua nhờ hương vị độc đáo và những lợi ích dinh dưỡng đáng chú ý.

Lá é thuộc họ hoa môi, cùng họ với húng quế. Loại cây này được trồng phổ biến tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ. Lá có màu xanh nhạt, mùi thơm dịu, vị hơi cay nhẹ, thường được dùng ăn sống, nấu lẩu hoặc pha trà.

Không chỉ góp phần làm món ăn thêm hấp dẫn, lá é còn chứa nhiều hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe, đặc biệt phù hợp trong những ngày nắng nóng.

Vì sao lá é được nhiều người săn đón vào mùa hè?

Mùa hè là thời điểm cơ thể dễ mất nước, mệt mỏi, chán ăn và gặp các vấn đề về tiêu hóa. Những loại rau thơm giàu tinh dầu như lá é thường được nhiều người lựa chọn để cân bằng khẩu vị và hỗ trợ sức khỏe.

Theo các nghiên cứu về thành phần thực vật, lá é chứa tinh dầu tự nhiên với các hoạt chất chống oxy hóa, flavonoid và nhiều hợp chất phenolic. Đây là những chất được biết đến với khả năng bảo vệ tế bào trước tác động của gốc tự do.

Ngoài ra, lá é còn cung cấp một lượng nhỏ vitamin A, vitamin C, canxi, kali và chất xơ.

Từng chia sẻ trên báo Sức khỏe & Đời sống, TS.BS Trương Hồng Sơn - Viện trưởng Viện Y học Ứng dụng Việt Nam cho biết các loại rau thơm và gia vị tự nhiên không chỉ giúp tăng hương vị món ăn mà còn bổ sung nhiều hợp chất chống oxy hóa có lợi cho sức khỏe. Việc sử dụng đa dạng các loại rau thơm trong bữa ăn hằng ngày là một phần của chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Hỗ trợ giảm viêm nhờ các hợp chất chống oxy hóa

Một trong những lý do khiến lá é được đánh giá cao là hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên. Các hợp chất này giúp trung hòa gốc tự do - nguyên nhân có liên quan đến quá trình lão hóa và nhiều bệnh lý mạn tính.

Dù không thể xem lá é như một loại "thuốc chống viêm", việc bổ sung thường xuyên trong chế độ ăn lành mạnh có thể góp phần hỗ trợ cơ thể chống lại tình trạng stress oxy hóa.

Đây cũng là lý do nhiều chuyên gia dinh dưỡng khuyến khích tăng cường rau xanh, rau thơm và thực phẩm nguồn gốc thực vật trong khẩu phần ăn mỗi ngày.

Hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả hơn

Không ít người cảm thấy đầy bụng, chậm tiêu hoặc ăn uống kém ngon miệng vào mùa hè. Trong khi đó, lá é từ lâu đã được sử dụng như một loại rau gia vị giúp kích thích vị giác.

Lượng chất xơ cùng tinh dầu tự nhiên trong lá é có thể hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa, giúp thức ăn được xử lý thuận lợi hơn.

Đặc biệt, khi ăn kèm các món nhiều đạm như thịt nướng, lẩu hoặc hải sản, lá é giúp món ăn trở nên thanh nhẹ và dễ ăn hơn. Nhiều người còn sử dụng lá é pha trà hoặc nấu nước uống sau bữa ăn để tạo cảm giác dễ chịu cho dạ dày.

Giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng hơn trong thời tiết nóng ẩm

Theo quan niệm dân gian, các loại rau thơm như lá é thường được sử dụng trong những ngày oi bức để tạo cảm giác thanh mát, giảm cảm giác nặng nề sau bữa ăn.

Dù khái niệm "loại bỏ độ ẩm" không phải thuật ngữ y khoa hiện đại, nhưng thực tế cho thấy những món ăn thanh đạm kết hợp nhiều rau xanh thường giúp cơ thể cảm thấy nhẹ nhàng và dễ chịu hơn trong thời tiết nóng ẩm.

Đó cũng là lý do lá é thường xuất hiện trong các món canh, lẩu hoặc các món ăn mùa hè tại nhiều địa phương.

Hỗ trợ tăng cường sức đề kháng

Hệ miễn dịch khỏe mạnh phụ thuộc vào nhiều yếu tố như giấc ngủ, vận động, dinh dưỡng và lối sống.

Lá é không phải thực phẩm có thể "tăng miễn dịch thần tốc", nhưng nhờ chứa vitamin C cùng nhiều hoạt chất thực vật có lợi, loại rau này có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe tổng thể khi được sử dụng thường xuyên trong chế độ ăn cân bằng.

Đặc biệt, việc bổ sung đa dạng rau xanh và rau thơm là khuyến nghị được nhiều tổ chức y tế trên thế giới đưa ra nhằm giúp cơ thể nhận đủ vitamin và khoáng chất cần thiết.

Những món ngon từ lá é rất đáng thử trong mùa hè

Lá é là loại rau khá dễ chế biến và phù hợp với nhiều khẩu vị khác nhau.

- Lẩu gà lá é: Đây có lẽ là món ăn nổi tiếng nhất gắn liền với loại rau này. Vị ngọt của thịt gà kết hợp cùng hương thơm đặc trưng của lá é tạo nên món ăn hấp dẫn, đặc biệt trong những buổi tụ họp gia đình.

- Trà lá é: Lá é tươi hoặc phơi khô có thể dùng để pha trà. Thức uống này có hương thơm nhẹ, dễ uống và phù hợp trong những ngày nắng nóng.

- Ăn kèm các món nướng: Lá é có thể ăn sống cùng thịt nướng, cá nướng hoặc cuốn bánh tráng, giúp món ăn bớt ngấy và tăng hương vị.

- Canh lá é: Tại nhiều địa phương, lá é còn được nấu cùng cá hoặc tôm để tạo nên món canh thanh mát, dễ ăn trong mùa hè.

Ăn lá é thế nào để tốt cho sức khỏe?

Dù là loại rau có nhiều lợi ích, lá é vẫn nên được sử dụng với lượng vừa phải. Trước khi chế biến, cần rửa sạch dưới vòi nước để loại bỏ bụi bẩn và vi sinh vật bám trên bề mặt lá.

Những người có tiền sử dị ứng với các loại rau thơm hoặc tinh dầu thực vật nên thử với lượng nhỏ trước khi sử dụng thường xuyên.

Ngoài ra, lá é không thể thay thế rau xanh hay các nhóm thực phẩm khác trong khẩu phần ăn. Điều quan trọng nhất vẫn là duy trì chế độ dinh dưỡng đa dạng và cân bằng.

Không phải ngẫu nhiên mà lá é ngày càng được nhiều người yêu thích mỗi khi hè về. Với hương thơm đặc trưng, dễ chế biến và chứa nhiều hợp chất có lợi cho sức khỏe, đây là loại rau đáng để bổ sung vào thực đơn hằng ngày.

Tuy nhiên, cũng giống như bất kỳ thực phẩm nào khác, giá trị của lá é chỉ được phát huy tối đa khi sử dụng đúng cách và kết hợp cùng một chế độ ăn uống khoa học. Mùa hè này, nếu bắt gặp những bó lá é xanh mướt ngoài chợ, bạn có thể cân nhắc mang về để làm mới bữa cơm gia đình bằng một nguyên liệu vừa dân dã vừa giàu giá trị dinh dưỡng.