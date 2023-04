Mùa hè ăn rau dền cực tốt nhưng tuyệt đối không ăn theo kiểu này

Rau dền là nguồn dinh dưỡng tốt, thường xuất hiện trong bữa ăn của nhiều gia đình. Tuy nhiên, rau dền kỵ gì?

Lợi ích của rau dền với sức khỏe

Rau dền có nhiều chất dinh dưỡng, gồm các loại protit, lipit, gluxit, nhiều vitamin và chất khoáng. Hàm lượng chất sắt, canxi cao nhất trong các loại rau tươi.

Giảm cholesterol: Rau dền có khả năng làm giảm cholesterol. Ngoài ra, tocotrienols, một loại vitamin E trong rau dền cũng giúp làm giảm cholesterol xấu và ngăn ngừa bệnh tim mạch vành.

Ngăn chặn huyết áp cao : Rau dền chứa nhiều kali và magiê, giúp duy trì sự cân bằng điện giải trong cơ thể. Do có, rau dền giúp cơ thể kiểm soát và phòng ngừa cao huyết áp, đột quỵ.

Ngăn ngừa ung thư: Đặc tính chống ung thư là do các hợp chất chống oxy hóa như vitamin E, C, sắt, magiê, phốt pho hay lysine có trong rau dền. Chúng giúp chống lại các gốc tự do có hại và ngăn chặn sự hình thành của các tế bào ác tính gây ra ung thư.

Rau dền kỵ gì?

Không ăn quá nhiều rau dền mỗi bữa: Các chuyên gia cho biết, dù đây là loại rau có nhiều công dụng chữa bệnh, không độc nhưng không phải ai ăn nhiều cũng tốt. Nguyên nhân, rau dền có tính hàn, thanh nhiệt, người đang bị tiêu chảy tốt nhất không nên dùng.

Phụ nữ có thai: Cơ thể dễ bị nhiễm lạnh cũng được khuyến cáo không nên ăn rau dền để an toàn cho sức khỏe của cả mẹ và con.

Không kết hợp ăn rau dền cùng tiết canh hay quả lê: Theo chuyên gia đông y, ăn rau dền đỏ, không nên kết hợp cùng tiết canh vì sẽ gây tiêu chảy, không ăn chung với thịt ba ba vì rất dễ sinh độc tính, gây nên ngộ độc thực phẩm.

Ngoài ra, không nên ăn quả lê cùng rau dền, thậm chí là dùng quả lê để tráng miệng ngay sau khi ăn loại rau này. Điều này có thể khiến bạn dễ bị nôn mửa, rối loạn tiêu hóa.

Các chuyên gia khuyến cáo, nếu ăn không hết, bạn cũng đừng tiếc mà để qua đêm hay hâm nóng rau dền lại nhiều lần để ăn. Các loại canh rau để qua đêm sẽ sản sinh hàm lượng nitrat khá nhiều, nếu nấu xong để quá lâu, vi khuẩn bị phân hủy, lượng nitrat sẽ tạo thành nitrite – chất gây ung thư.

Trên đây là những thông tin giải đáp "rau dền kỵ gì?". Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích đối với bạn.