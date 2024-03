Mùa hè 2024: Nắng nóng đến sớm, cường độ gay gắt hơn, nguy cơ thiếu hụt nguồn nước nghiêm trọng

Tình hình thời tiết cuối tháng 3

Các tỉnh miền Bắc vừa chịu ảnh hưởng của đợt không khí lạnh tăng cường yếu vào ngày 19/3, chấm dứt đợt mưa phùn, nồm ẩm kéo dài gây ra nỗi "ám ảnh" cho người dân các tỉnh Đông Bắc Bộ. Ngay sau đợt không khí lạnh, thời tiết miền Bắc chuyển biến thuận lợi hơn.

Khu vực Đông Bắc Bộ trong đó có Thủ đô Hà Nội duy trì hình thái mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác về đêm và sáng, trưa chiều hửng nắng với nền nhiệt thấp nhất 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ, cao nhất 24-27 độ, có nơi trên 27 độ.

Ảnh minh họa.

Cơ quan khí tượndg dự báo, những hình thái thời tiết sẽ tiếp tục duy trì tại các tỉnh miền Bắc trong những ngày tới. Cụ thể:

Phía Đông Bắc Bộ: Từ đêm 24/3 và sáng 25/3 có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù rải rác, trưa chiều hửng nắng.

Từ ngày 26-29/3 có mưa rải rác, riêng vùng núi từ ngày 28-29/3 có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.



Phía Tây Bắc Bộ: Từ ngày 25-26/3 và từ ngày 30/3-1/4, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều trời nắng, riêng khu Tây Bắc có nơi nắng nóng. Từ khoảng ngày 28-29/3 có khả năng có khả năng có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Đêm và sáng trời lạnh.

Nhận định xa, từ nay đến cuối tháng 3, không khí lạnh vẫn sẽ tiếp tục hoạt động nhưng yếu dần về cường độ. Rét đậm, rét hại chỉ xuất hiện cục bộ ở vùng núi phía Bắc. .

Ngoài ra, hiện tượng mưa nhỏ, mưa phùn ở khu vực Bắc Bộ tiếp tục xuất hiện nhiều hơn.

Từ tháng 4/2024, không khí lạnh hoạt động yếu và ít có khả năng xuất hiện rét đậm, rét hại; mưa nhỏ mưa phùn cũng giảm dần và chỉ xảy ra ít ngày ở vùng ven biển phía Đông Bắc Bộ.

Từ nay đến cuối tháng 3, thời tiết các tỉnh Bắc Bộ về cơ bản khá thuận lợi. Ảnh minh họa.

Nắng nóng đến sớm

Mới đây, Trung tâm Dự báo khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra nhận định về hình thái thời tiết trong những tháng tiếp theo.

Cơ quan khí tượng cho biết, El Nino sẽ suy yếu dần và chuyển sang trạng thái trung tính trong khoảng thời gian từ tháng 4-6/2024 với xác suất 75-80%.

Trong nửa cuối tháng 3, không khí lạnh hoạt động với cường độ yếu và lệch Đông, cùng với đó vùng áp thấp phía Tây xu hướng phát triển dần, nắng nóng xuất hiện ở khu vực phía Tây Bắc Bộ, vùng núi phía Tây thuộc Bắc Trung Bộ.

Sau đó nắng nóng sẽ gia tăng về cường độ và mở rộng dần sang các nơi khác của khu vực Bắc Bộ, khu vực Bắc Trung Bộ và Trung Trung Bộ vào tháng 4-6/2024.

Từ tháng 3, nhiều nơi khu vực Bắc Bộ đã xuất hiện nắng nóng. Ảnh minh họa.

Thông tin thêm về tình hình nắng nóng trong mùa hè năm nay, tại Hội nghị tổng kết công tác dự báo, cảnh báo thiên tai khí tượng thủy văn năm 2023 và nhận định xu thế thiên tai năm 2024 được tổ chức vào ngày 21/3 vừa qua, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm dự báo khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết:

Mùa hè năm nay dự báo nắng nóng xuất hiện sớm hơn, số ngày nắng nóng khả năng nhiều hơn và mức độ gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.

Trong đó, cao điểm nắng nóng tại Tây Bắc Bộ rơi vào tháng 5, tháng 6; Đông Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hoá đến Thừa Thiên Huế tập trung vào tháng 6 và tháng 7.

Đà Nẵng - Khánh Hòa cao điểm vào tháng 7 và Nam Bộ cao điểm tháng 3-4.

Cơ quan khí tượng cảnh báo, hiện tượng nắng nóng gia tăng sẽ ảnh hưởng đến sinh hoạt cũng như mọi hoạt động ngoài trời. Đặc biệt sang tháng 5 - 6/2024, mức độ nắng nóng có thể gia tăng gay gắt hơn.

Cũng dưới tác động của hiện tượng El Nino, nắng nóng ở Nam Bộ và tình trạng hạn mặn ở Đồng bằng sông Cửu Long được dự báo sẽ còn kéo dài. Nắng nóng tại khu vực Nam Bộ tiếp tục duy trì trên khu vực miền Đông và sẽ mở rộng dần sang khu vực miền Tây từ nửa cuối tháng 3 đến nửa đầu tháng 5.



Trong khi đó, Trung Bộ và Tây Nguyên cũng chuẩn bị bước vào đợt cao điểm mùa khô trong vòng 1 - 2 tháng tới. Ở khu vực Trung Bộ khả năng xuất hiện khô hạn kéo dài trong thời kỳ từ 4-6/2024.



Từ tháng 4-5/2024, trên phạm vi toàn quốc NĐTB phổ biến cao hơn so với TBNN khoảng 1,0-2,00C, có nơi cao hơn. Tháng 6/2024 cao hơn từ 0,5-1,50C so với TBNN cùng thời kỳ

Mùa mưa tại Bắc Bộ có khả năng xuất hiện phù hợp với quy luật khí hậu. Mùa mưa tại Tây Nguyên và Nam Bộ xuất hiện muộn, thời kỳ từ tháng 6/2024 gió mùa Tây Nam có xu hướng hoạt động mạnh hơn so với trung bình.



Trước mắt, với dự báo diễn biến của El Nino như hiện tại, cơ quan KTTV Việt Nam vẫn tiếp tục có các cảnh báo nguy cơ thiếu hụt nguồn nước vào các tháng nửa đầu năm ở khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ; nắng nóng tại khu vực Nam Bộ, khu vực Tây Bắc Bắc Bộ và Trung Bộ có khả năng đến sớm và xuất hiện nhiều hơn, gay gắt hơn so với trung bình nhiều năm.