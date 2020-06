Mua gel tăng kích thước để "sung sướng" khi lâm trận, các quý ông coi chừng gặp họa

Ngày 29/6, bác sĩ Võ Duy Tâm, Trung tâm Sức khoẻ Nam giới Men's Health (TP.HCM) cho biết, thời gian gần đây Trung tâm đã tiếp nhận một số trường hợp nam giới gặp vấn đề ở "của quý" vì sử dụng các gel tăng kích thước cậu nhỏ được bán trôi nổi trên mạng.

Lãnh hậu quả vì gel tăng kích thước dương vật

Trường hợp của anh N.H.V. (30 tuổi, quê tại Bình Định) là một ví dụ cụ thể. Lập gia đình được hơn 1 năm, cuộc sống tình cảm vợ chồng khá ổn nhưng anh vẫn luôn mặc cảm với chính bản thân mình về chuyện dương vật có kích thước khiêm tốn.

Bởi thế, anh thường hay tìm kiế trên mạng xã hội và đặc biệt quan tâm đến các loại thuốc được quảng cáo là có thể làm tăng kích thước "cậu nhỏ".

Nhiều trường hợp gặp biến chứng dương vật vì các loại gel trôi nổi.

Một lần, anh đánh liều mua một sản phẩm không rõ nhãn mác về dùng thử. Những ngày đầu khi bôi thuốc trực tiếp lên "cậu nhỏ", người đàn ông thấy cảm giác nóng nóng, dương vật đỏ lên nên vui vẻ nghĩ rằng "thuốc đã thấm".

Tuy nhiên chẳng những cậu nhỏ không "lớn" ra thêm chút nào mà tầm 1 tuần sau, anh V. thường xuyên cảm giác ngứa ngáy, nổi mụn đỏ rải rác ở bao quy đầu.

Dù ngừng bôi thuốc nhưng các triệu chứng đó vẫn còn. Thế nhưng, anh V. vẫn ngại đi khám vì không dám nói ra sự thật.

Cuối cùng đến khi cảm giác ngứa trở thành đau, bỏng rát, rải rác một số chỗ loét da, chảy dịch, anh mới tìm đến cầu cứu bác sĩ nam khoa.

Gel tăng kích thước dương vật hiện bán tràn lan trên mạng.

BS Võ Duy Tâm, người tiếp nhận điều trị trường hợp trên cho biết, sau khi hiểu rõ bệnh cảnh và khám lâm sàng, bệnh nhân được nhận định bị cùng lúc viêm quy đầu và bao quy đầu bội nhiễm vi trùng liên quan đến yếu tố dùng gel bôi trực tiếp trên cậu nhỏ.

Bác sĩ đã yêu cầu bệnh nhân ngưng bôi thuốc, dùng kháng sinh phù hợp, kháng viêm và thuốc giảm ngứa. Sau 1 tuần điều trị, anh V. thở phào khi "cậu nhỏ" đã trở lại bình thường.

Kích thước dương vật sẽ không thay đổi khi trưởng thành

Theo bác sĩ Tâm, hiện nay tồn tại khá nhiều thuốc dạng gel bôi được quảng cáo tràn lan trên mạng xã hội, trên quảng cáo của các website.

Các loại thuốc này được cho rằng có khả năng giúp tăng kích thước cậu nhỏ, không những thế còn giúp điều trị luôn cả rối loạn cương, xuất tinh sớm.

Việc sử dụng thuốc của nam giới xuất phát từ nhu cầu có phần chính đáng để có được chất lượng quan hệ như mong đợi, qua đó tăng sự tự tin và sung mãn khi giao hợp.

Nhưng chính sự nhẹ dạ cả tin và một phần thiếu sự hiểu biết cơ bản đã mang đến cho phái mạnh những hiểm hoạ khó lường.

Bác sĩ khuyên nam giới cần tỉnh táo trước các hiểm hoạ từ các loại gel tăng kích thước cậu nhỏ trôi nổi trên mạng.

"Một loại thuốc "thần kỳ" và đa công dụng như thế mà hoàn toàn chưa được đưa vào trong các hướng dẫn điều trị các bệnh lý về tình dục, vốn không dễ để điều trị thì phải đặt nghi vấn liệu các loại thuốc này có thật sự giống như lời quảng cáo?

Đa số các thuốc/gel bôi trôi nổi trên mạng hiện nay đều chứa các thành phần gây giãn mạch ngoại biên.

Do đó khi bôi thuốc, cảm giác như cậu nhỏ đỏ lên và nóng dần, tạo cảm giác thuốc có tác dụng cho người bệnh.

Tuy nhiên, ngoại trừ cảm giác đó, các thuốc này chỉ có thể gây hại mà không tạo ra thêm sự khác biệt nào, chỉ tiền mất tật mang.

Nguy cơ kích ứng da qui đầu và bao qui đầu vốn rất nhạy cảm; dị ứng thuốc tại chỗ; tạo điều kiện cho vi nấm, vi trùng tấn công, gây bội nhiễm, lở loét da; tiếp tục tiến triển có thể dẫn đến hoại tử và mất da" - bác sĩ phân tích.



Gel tăng kích thước cậu nhỏ không phải là thần dược.

Bác sĩ Tâm cũng nói thêm, kích thước dương vật ở người nam giới trưởng thành thường sẽ không thể thay đổi. Kích thước này được quy định bởi bộ gen của mỗi người.

Đây cũng chính là kích thước của thế hang dương vật – hai cấu trúc bao xơ dạng túi chứa máu để giúp cậu nhỏ cương cứng.

Đã là bao xơ tức là gần như trơ với các yếu tố tác động.

Do vậy, có có thể hi vọng bất kỳ thuốc bôi ngoài da nào có thể làm bao xơ này to ra thêm.

Bác sĩ khuyên nam giới thật sự tỉnh táo trước các hiểm hoạ từ các loại gel tăng kích thước cậu nhỏ trôi nổi trên mạng.

Khi tồn tại những mặc cảm bản thân về của quý, hãy mạnh dạn tìm đến các cơ sở y tế có chuyên khoa Nam học uy tín, có kinh nghiệm để được tư vấn, giải toả và điều trị phù hợp (nếu có vấn đề).