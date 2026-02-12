Mới đây, Cục Thuế phối hợp với Tập đoàn MISA tổ chức chương trình tập huấn "Cầm tay chỉ việc giúp hộ kinh doanh ghi chép sổ sách - kê khai - nộp thuế thành công" theo hình thức trực tuyến với mục tiêu đảm bảo xử lý 100% vướng mắc của hộ kinh doanh.

Tại sự kiện, một độc giả gửi câu hỏi tới chương trình rằng: "Hộ kinh doanh bán gà cùng thắp hương ngày rằm, mùng 1 và Tất niên, nguồn gà từ người chăn nuôi. Vậy hộ kinh doanh có cần phải ghi chép, kê khai nữa hay không?"

Liên quan đến vấn đề này, bà Nguyễn Thị Lan Anh - Trưởng Ban Pháp chế Cục Thuế cho biết, chính sách thuế hiện nay đã được rà soát theo hướng hỗ trợ tối đa, đơn giản hóa sổ sách kế toán cho hộ kinh doanh.

Đối với những ngành hàng không có chứng từ đầu vào, cá nhân, hộ kinh doanh phải lập bảng kê. Cụ thể, trong trường hợp của người hỏi, cá nhân, hộ kinh doanh phải có bảng kê với hàng hóa thu mua của người nông dân.

"Đối với những ngành hàng không có chứng từ đầu vào, cá nhân, hộ kinh doanh phải lập bảng kê. Bảng kê này chính là căn cứ xác định chi phí hợp lý, hợp lệ để đưa vào tính thuế", đại diện Cục Thuế cho hay.

Bổ sung thêm về vấn đề này, bà Đinh Thị Huyền - Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn thuế Savitax cho biết, việc ghi chép và kê khai này không chỉ giúp hộ kinh doanh tuân thủ đúng quy định pháp luật mà còn là cơ sở để cá nhân, hộ kinh doanh chứng minh được nguồn gốc hàng hóa hợp lệ, bảo đảm an toàn thực phẩm.

Các trường hợp được phép lập bảng kê

Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 9 Nghị định 320/2025/NĐ-CP, Bảng kê mua hàng hóa chỉ áp dụng với những trường hợp đặc thù người bán không xuất được hoá đơn. Do đó không phải cứ mua hàng hóa không có hoá đơn thì được phép lập bảng kê mua hàng hóa.

Cụ thể, các trường hợp được lập bảng kê mua hàng hóa 2026 bao gồm:

- Mua sản phẩm là nông, lâm, thủy sản của người sản xuất, đánh bắt trực tiếp bán ra;

- Mua sản phẩm thủ công làm bằng đay, cói, tre, nứa, lá, song, mây, rơm, vỏ dừa, sọ dừa hoặc nguyên liệu tận dụng từ sản phẩm nông nghiệp của người sản xuất thủ công trực tiếp bán ra; mua phế liệu của người trực tiếp thu nhặt;

- Mua đồ dùng, tài sản của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp bán ra;

- Mua hàng hóa, dịch vụ của cá nhân, hộ kinh doanh (không bao gồm các trường hợp nêu trên) có mức doanh thu dưới 500 triệu/năm.

Trường hợp lập bảng kê mua hàng hóa trên 05 triệu phải thanh toán không dùng tiền mặt. Theo đó, đối với các trường hợp mua hàng hóa phải lập bảng kê thu mua như các sản phẩm là nông, thủy sản người sản xuất trực tiếp bán ra,…mà có giá trị mua hàng hóa, dịch vụ trong ngày của từng hộ, cá nhân từ 5 triệu đồng trở lên phải thanh toán không dùng tiền mặt.