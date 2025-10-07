Mua được gần 2 cây vàng, có 80 triệu tiết kiệm: Tâm sự của cô gái 20 tuổi khiến nhiều người rén ngang

Không phải khoe nhà lầu xe hơi hay những chức vụ nghe là thấy oách, tâm sự của cô gái 20 tuổi này vẫn khiến nhiều người thốt lên: “Trời ơi đúng là tuổi trẻ tài cao”. Còn là sinh viên, chưa tốt nghiệp, chưa đi làm full-time nhưng cách chi tiêu, tiết kiệm cũng như thành quả tích sản của cô thậm chí còn “đỉnh” hơn cả người đã đi làm 5-7 năm.

Nhìn bức ảnh cô chia sẻ, không ít anh chị phải thừa nhận: “Mình thua đứt em nó”.

Bức ảnh khiến nhiều người giật mình

Có thể thấy mỗi tháng, cô đi làm thêm và kiếm được khoảng 13-14 triệu đồng, một con số không hề nhỏ với sinh viên. Cộng thêm 3 triệu tiền bố mẹ cho thì ngân sách hàng tháng khoảng 16-17 triệu đồng. Dẫu vậy, cô chỉ tiêu tối đa 3,5 triệu đồng. Phần còn lại mua vàng, gửi tiết kiệm hết.

“Em đang là sinh viên năm 3, chưa có nhiều kinh nghiệm quản lý tài chính nên nhờ anh chị tư vấn giúp ạ. Ngoài các khoản chi cố định hàng tháng thì em cũng thích đi chơi, 1 năm em đi vài chuyến hết khoảng 12-15 triệu. Em cũng không biết mình có đang hưởng thụ, nuông chiều bản thân quá không, không đi chơi thì thấy thèm với cảm giác đánh rơi tuổi trẻ, nhưng đi thì cũng thấy hơi hoang phí.

Giờ em muốn cắt giảm bớt, mỗi tháng tiêu tầm 3 triệu thôi nhưng thử mấy tháng rồi vẫn không làm được. Em vẫn gom tiền mấy tháng đi mua vàng 1 lần với gửi tiết kiệm thàng tháng. Về khoản 30 triệu em cho vay thì em có tính lãi, nhưng họ cũng trả đủ em tiền gốc rồi nên em cũng không lo lắm” - Cô viết.

Trong phần bình luận của bài đăng, nhiều người phải trầm trồ thán phục cách cô sinh viên năm 3 này kiếm tiền, chi tiêu và tiết kiệm. Bên cạnh đó, tất cả đều đồng tình khuyên cô không nên cắt giảm chi tiêu, càng không cần hoài nghi mong muốn vui chơi, đi du lịch của bản thân. Không có gì là hoang phí ở đây, bằng chính chính là khoản tiết kiệm cũng như số vàng mà cô đang có.

Ảnh minh họa

“Em còn trẻ, cũng biết tiết kiệm và tiết kiệm thành công rồi thì cứ cho phép mình tận hưởng cuộc sống chứ. Tháng tiêu có 3,5 triệu quay đầu thì cũng không cần cố giảm làm gì, nếu được thì cố làm thêm, tăng thu nhập nhưng nhớ mới năm 3 thì việc học vẫn là ưu tiên hàng đầu” - Một người khuyên.

“Sao mới 20 tuổi còn chưa đi làm full-time mà đã đỉnh thế này được nhỉ… Người đi làm gần 3 năm như mình đọc xong thấy áp lực ngang” - Một người bày tỏ.

“Trời ơi em ơi mới 20 tuổi mà thế này là quá ổn rồi, không có gì cần thay đổi cả, giờ chỉ cần giữ nguyên và cố gắng học hành, phát triển bản thân nữa là chắc chắn yên tâm. U40 đọc bài này xong thấy rơi vào trầm tư quá, các em giờ giỏi thật” - Một người cảm thán.

“Giỏi hơn nhiều anh chị ở đây rồi, đi làm thêm mà kiếm 13-14 triệu/tháng thì cũng ngang người đi làm có kinh nghiệm tầm 1 năm. Giờ tập trung học với phát triển bản thân thôi em, áp lực chuyện chi tiêu quá làm gì” - Một người đồng quan điểm.

Nên làm sao để cân bằng giữa việc tiết kiệm và tận hưởng cuộc sống?

Nghe câu hỏi này, có thể nhiều người sẽ rơi vào trạng nghi ngờ, vì cho rằng "tiết kiệm" và "tận hưởng cuộc sống" là 2 thái cực đối nghịch nhau. Tuy nhiên, nghĩ vậy là sai! Tiết kiệm không có nghĩa là sống khổ, lúc nào cũng chỉ chăm chăm cắt giảm chi tiêu và không thể rong chơi hay trải nghiệm.

Trên thực tế, vừa tiết kiệm, vừa tận hưởng cuộc sống mới là lối tư duy đúng đắn, để tránh kiệt sức vì ngân sách co hẹp, rồi lại thành ra vung tay quá trán. Vậy phải làm sao để tìm được điểm cân bằng này?

Ảnh minh họa

Đầu tiên, hãy phân bổ thu nhập một cách hợp lý để không phải nhịn ăn, nhịn mặc và cũng không phải lo lắng hôm nay tiêu quá lố, mai không còn đồng nào. Cách hiệu quả nhất là dành một phần cố định trong thu nhập để tiết kiệm, một phần cố định để đầu tư/tích sản và một phần để phục vụ các nhu cầu trong cuộc sống.

Tiếp theo, hãy chi tiêu có chọn lọc cho trải nghiệm thật sự thay vì chạy theo những thú vui nhất thời . Tận hưởng cuộc sống không có nghĩa là phải mua túi hiệu, dùng điện thoại đời mới nhất hay ăn ở những nhà hàng sang trọng. Đôi khi, đó chỉ là một chuyến đi ngắn ngày, một buổi tụ tập cùng bạn bè hay đơn giản hơn là mua một món đồ mình thích từ lâu. Khi biết đặt tiền vào những thứ mang lại giá trị cảm xúc lâu dài, bạn sẽ thấy mình vừa tận hưởng được cuộc sống, vừa không phá vỡ kế hoạch tài chính.

Cuối cùng, đừng quên tái đầu tư cho bản thân. Nhiều người chỉ nghĩ đến tiết kiệm như việc cất tiền trong ngân hàng, hoặc mua vàng mà quên mất việc đầu tư vào chính mình hay cụ thể hơn là đầu tư để cải thiện kỹ năng, nghiệp vụ làm việc. Lợi ích có thể không thấy ngay trong ngày 1 ngày 2, nhưng về lâu dài sẽ giúp bạn tăng thu nhập cao, tăng cả sự tự tin và những cơ hội mà nếu không đầu tư vào bản thân, để mình trì trệ thì sẽ không bao giờ có được.