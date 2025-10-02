23 tuổi tiết kiệm được 104 triệu, cô gái nói 1 câu: Nghe là thấy ngay cái “trình”!

“Vì sao chưa tiết kiệm được tiền?”.

Với câu hỏi này, hẳn không ít người sẽ đưa ra 1 đáp án chung: Thu nhập chưa cao. Đương nhiên, muốn tiết kiệm được thì thu phải hơn chi, nhưng thực tế, “đổ tại” cho thu nhập chưa bao giờ là lý do hợp tình, hợp lý cho khoản tiết kiệm tròn trĩnh bằng 0.

Bởi nếu không thể kiểm soát chi tiêu và tiết kiệm khi thu nhập thấp, đến lúc thu nhập khá hơn, chúng ta rất dễ rơi vào bẫy “lạm phát lối sống”: Mức chi tiêu tăng theo mức thu nhập. Kết cục là khoản tiết kiệm vẫn chẳng có gì thay đổi.

Ngược lại, nếu chịu tích góp ngay từ khi mới kiếm ra tiền - bất kể thu nhập có ra sao, thành quả sau 1 vài năm có thể sẽ rất đáng tự hào. Tâm sự của cô gái 23 tuổi trong câu chuyện dưới đây là một trường hợp như vậy.

“Mình phải quản lý được số tiền mình kiếm được, thế mới là giỏi”

Đặt mục tiêu tiết kiệm được 100 triệu ở tuổi 23, đến nay, cô đã vượt chỉ tiêu khi có 6 khoản tiền gửi tiết kiệm, tổng giá trị 104 triệu đồng. Nhìn thành quả này, cô phải tự khen mình 1 cái!

“Cái cảm giác cố gắng hoàn thành mục tiêu nó đã gì đâu. Mục tiêu mình là phải tiết kiệm được 100 triệu trước tuổi 23, cũng không phải vì mục đích gì lớn, chỉ đơn giản chỉ là mình muốn có ít tiền phòng thân, và học cách chi tiêu sao cho đừng lố tay quá. Đối với mình thì không phải cứ kiếm được nhiều tiền là giỏi, mà mình phải quản lý được số tiền mình kiếm được, thế mới gọi là là giỏi. Nói chung, mình cũng tự thấy khâm phục sự quyết tâm của bản thân” - Cô viết.

Bức ảnh 6 khoản tiết kiệm trị giá 104 triệu đồng do cô chia sẻ

Trong phần bình luận của bài đăng, ngoài những lời động viên, khen ngợi, tất cả đều đồng tình: Không phải ai cũng có tư duy tiết kiệm được như cô gái này. Suy cho cùng, kiếm được bao nhiêu không quan trọng bằng giữ lại được bao nhiêu. Sớm hiểu ra điều đó và đưa bản thân vào kỷ luật chi tiêu, tiết kiệm là đang tự xây dựng được một thói quen tốt, là nền tảng vững chắc cho sau này.

“23 tuổi mà đã nghĩ được như vậy và tiết kiệm được hơn trăm triệu thì là quá giỏi rồi. Giờ cố gắng học thêm, làm thêm để cải thiện thu nhập nữa là em sẽ sớm ổn định thôi” - Một người chia sẻ.

“Phải đến tận năm 30 tuổi chị mới thấm thía điều em nói, và cũng mới bắt đầu có khoản tiết kiệm đầu tiên nên là rất nể. Tiết kiệm sớm thì tương lai mình đỡ chông chênh, chứ tuổi trẻ tiêu pha hết mình như chị thì đến giờ cũng thấy khá hối hận rồi” - Một người bày tỏ.

“Đọc bài của em xong tự nhiên chị nghĩ lại mình ngày xưa. Hồi 22 tuổi chị cũng tiết kiệm được 100 triệu, nhưng mà mất gần 1 nửa vì đầu tư sai. Nếu em chưa có nhiều kiến thức đầu tư thì cứ chia tiền thành nhiều khoản tiết kiệm, còn 1 ít mang đi mua vàng, thế là an toàn nhất” - Một người khuyên.

Vì sao không nên đợi thu nhập cao mới bắt đầu tiết kiệm?

Trong quản trị tài chính cá nhân, một trong những sai lầm phổ biến nhất là suy nghĩ chỉ khi thu nhập cao mới nên bắt đầu tiết kiệm. Đây là quan niệm không chỉ thiếu thực tế mà còn có thể khiến chúng ta i bỏ lỡ những năm tháng “vàng” để xây dựng nền tảng tài chính vững chắc, vì tiết kiệm không chỉ phụ thuộc vào mức thu nhập, mà còn nằm ở thói quen và kỷ luật tài chính.

Ảnh minh họa

Ví dụ thế này: Người có thu nhập 10 triệu/tháng và biết dành ra 1-2 triệu để tích lũy, sẽ ổn định hơn nhiều so với người kiếm 30-40 triệu nhưng tiêu hết sạch, không có khoản dự phòng nào. Số tiền tiết kiệm ban đầu có thể nhỏ, nhưng chính thói quen tích góp từ sớm mới là giá trị cốt lõi giúp ổn định sức khỏe tài chính.

Bên cạnh đó, việc chờ đến khi thu nhập cao mới tiết kiệm còn tiềm ẩn một ngộ nhận về hành vi tài chính. Khi thu nhập tăng, nhu cầu và kỳ vọng về mức sống cũng thường tăng theo. Người đang kiếm 10 triệu có thể nghĩ rằng khi đạt 20 triệu sẽ bắt đầu tiết kiệm, nhưng thực tế khi đó lại xuất hiện những khoản chi tiêu mới: Nâng cấp chỗ ở, vui chơi hưởng thụ, mua sắm cho bản thân,... dẫn đến vòng luẩn quẩn “có bao nhiêu tiêu bấy nhiêu”. Nếu không rèn luyện kỷ luật tiết kiệm từ sớm, việc kiếm nhiều hơn không đồng nghĩa với việc có thể giữ lại được nhiều hơn. Đây cũng là lý do nhiều người dù thu nhập ở mức cao vẫn rơi vào cảnh thiếu hụt tài chính, thậm chí nợ nần.

Cuối cùng, việc tiết kiệm sớm còn là biện pháp bảo vệ bản thân trước những rủi ro không lường trước trong cuộc sống. Chúng ta đều có thể gặp phải những biến cố như mất việc, bệnh tật, hay đột ngột có việc cần 1 khoản tiền lớn để trang trải. Nếu không tiết kiệm, không có quỹ dự phòng, mọi biến cố đều dễ trở thành khủng hoảng tài chính. Ngược lại, một khoản tiết kiệm dù nhỏ nhưng được tích lũy đều đặn sẽ mang lại sự an tâm, giúp mỗi người đứng vững khi hoàn cảnh bất ngờ thay đổi. Bởi suy cho cùng, chúng ta có thể đợi thu nhập cao, nhưng cuộc sống thường sẽ không đợi chúng ta sẵn sàng rồi mới cho chúng ta bài học.