Theo báo cáo nhanh của các địa phương Nhật Bản đang chịu ảnh hưởng của đợt khí áp mùa đông lần thứ hai, bắt đầu từ đầu tuần này, lượng tuyết đổ xuống liên tục tăng cao chưa từng có.

Tuyết rơi dày ở Nhật Bản. Ảnh: Jiji Press.

Cụ thể, tính đến thời điểm 16h chiều nay (19/2) theo giờ địa phương, lượng tuyết tại tỉnh Aomori đã lên tới 487cm, Niigata là 355cm, các khu vực còn lại đều ở mức rất dày, dao động từ 268cm~300cm. Tuyết lớn không chỉ gây khó khăn cho cư dân các địa phương, mà còn mang lại nhiều thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản.

Theo thống kê chưa đầy đủ, trong 48 giờ qua, tại các địa phương, đã có thêm 6 người thiệt mạng do bị tuyết vùi, nâng số người thiệt mạng do tuyết tại Nhật Bản tính từ đầu mùa đông này lên tới 21 người. Thời tiết khắc nghiệt cũng khiến nhiều tuyến giao thông trọng yếu, bao gồm cả đường bộ, đường sắt và hàng không bị tê liệt. Chỉ riêng trong ngày hôm nay, đã có 12 tuyến xe khách liên tỉnh ngừng hoạt động, 6 tuyến quốc lộ chính bị tuyết cô lập, 12 chuyến bay bị hủy bỏ. Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản tiếp tục kêu gọi cư dân các địa phương tăng cường các biện pháp tự bảo vệ an toàn cá nhân.

Trong cuộc họp báo khẩn cấp vừa diễn ra tại Tokyo, đại diện cơ quan này nhấn mạnh: “Từ trước khi xảy ra đợt tuyết lớn này, Cơ quan khí tượng thủy văn đã phối hợp với Bộ Giao thông đưa ra cảnh báo khẩn cấp về tuyết, bão tuyết, cuồng phong, nhiệt độ thấp… Chúng tôi tiếp tục kêu gọi mọi người không ra khỏi nhà nếu như không có việc cấp bách, các hãng giao thông – vận tải cần áp dụng các biện pháp khẩn cấp. Chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với các địa phương, cơ quan để tiến hành các bước cần thiết”.

Cơ quan khí tượng thủy văn Nhật Bản cũng dự báo, đợt tuyết này sẽ kéo dài đến giữa tuần sau với nhiều hiện tượng nguy hiểm, đặc biệt là nhiệt độ xuống thấp kỷ lục, đồng thời yêu cầu cư dân các địa phương chuẩn bị thực phẩm, nước uống, đèn pin, radio, pin dự phòng các loại, chăn và quần áo ấm…, để đề phòng thời tiết có những diễn biến cực đoan hơn trong vài ngày tới.