Mùa đông năm nay đến sớm nhưng có lạnh hơn mọi năm?

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Hưởng - Trưởng phòng Dự báo Khí hậu, Trung tâm Dự báo KTTV quốc gia cho biết, xu hướng thời tiết từ 11/12/2021 đến 10/1/2022 cho thấy nhiệt độ trung bình ở Bắc Bộ, các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có xu hướng cao hơn từ 1-1,5 độ C, các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận cao hơn từ 0,5-1,0 độ C. Các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ nhiệt độ ở mức cao hơn từ 0-0,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Ảnh minh họa

Theo ông Hưởng không khí lạnh trong thời gian qua có cường độ chưa thực sự mạnh là nguyên nhân từ đầu mùa đông đến nay, Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chưa hứng chịu đợt rét nào nhiệt độ thực sự giảm sâu.

“Thống kê ở các tỉnh Đồng bằng và Trung du Bắc Bộ, rét đậm, rét hại thường xảy ra sau dịp lễ Noel (25/12) và diễn ra trong tháng 1 và tháng 2 nên hiện tại Hà Nội và các tỉnh Bắc Bộ chưa ghi nhận rét đậm là hiện tượng bình thường”, ông Hưởng chia sẻ.

Ngoài ra, hiện tượng phát xạ nhiệt độ vào ban đêm nên nhiệt độ vào đêm và sáng hạ xuống khá thấp nhưng ban ngày lại có nắng nên nhiệt độ trung bình ngày chưa đạt đến mức độ rét đậm, rét hại ở khu vực Bắc Bộ.

“Tuy chưa xảy ra rét đậm ở khu vực Bắc Bộ nhưng rét đậm, rét hại đã xuất hiện trên diện rộng ở các tỉnh vùng núi phía Bắc từ 2-8/12, một số nơi vùng núi cao đã xuất hiện sương muối như tại Fansipan (Lào Cai)”, ông Hưởng chia sẻ.

Theo ông Hưởng, mùa đông năm nay đến sớm và lạnh hơn mọi năm. Điều này tương đối chính xác và phù hợp với thực tế bởi lẽ tháng 11 năm ngoái nền nhiệt độ trung bình cao hơn rõ rệt so với trung bình nhiều năm từ 1-2 độ C, tuy nhiên năm nay không khí lạnh hoạt động sớm và mạnh hơn, do vậy nền nhiệt độ trung bình tháng 11/2021 thấp hơn 0,5-1 độ C. Đến 10 ngày đầu tháng 12/2021, nền nhiệt độ trung bình còn thấp hơn 1,5-2,5 độ C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ.

Bên cạnh đó, mùa đông năm nay có nền nhiệt độ thấp hơn mùa đông năm ngoái, có thể xảy ra các đợt không khí lạnh mạnh.

"Đặc biệt trong tháng 1 và 2/2022 có thể xảy ra các đợt rét đậm, rét hại kéo dài khoảng 3-5 ngày ở khu vực đồng bằng và 7-10 ngày ở các tỉnh vùng núi, cùng với đó có thể xảy ra hiện tượng băng giá ở các tỉnh vùng núi phía Bắc", ông Hưởng nhận định.