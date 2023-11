Mùa đông không cần bôi kem chống nắng, chỉ cần dùng thứ này là "chống nhăn, ngăn già": Chuyên gia khẳng định "sai lầm"

Thời tiết mùa lạnh ảm đạm, thường xuyên thiếu vắng ánh nắng khiến chị em phụ nữ muốn từ bỏ lớp kem chống nắng hàng ngày. Thay vì mất thời gian bôi những lớp kem dày cộp, nhiều người rỉ tai nhau chỉ cần uống viên uống chống nắng là yên tâm bảo vệ da dưới tác hại của tia UV. Nhiều người cho rằng, mùa đông ít nắng thì đây chính là giải pháp bảo vệ da hoàn hảo.



Đó cũng là lý do thời gian gần đây, viên uống chống nắng đang được nhiều nơi rao bán với những lời mời gọi có cánh như "xứng đáng dùng vào mùa đông". Điều này liệu có đúng?

Nhiều người rỉ tai nhau chỉ cần uống viên uống chống nắng là yên tâm bảo vệ da dưới tác hại của tia UV.

Mùa đông không cần bôi kem chống nắng, chỉ cần uống viên uống chống nắng?

Theo ThS.BS da liễu Vũ Thị Thơm (Giảng viên Học viện Y Dược học cổ truyền Việt Nam), viên uống chống nắng bản chất là các hoạt chất chống oxy hóa như PLE (chiết xuất từ cây dương xỉ), polyphenol (chiết xuất từ hạt lựu đỏ), vitamin A, C, E, B, omega...

"Các chất này có khả năng giảm thiểu gốc tự do gây tổn hại tế bào sừng da, tổn thương đứt gãy sợi collagen, elastin và tăng cường quá trình phục hồi AND tổn thương do ánh sáng mặt trời gây nên. Ngoài ra, nó còn kháng viêm, tăng cường sức đề kháng cho da, chống lão hóa và ung thư da", chuyên gia chia sẻ.

Nếu bạn ở ngoài nắng trực tiếp trong vòng nhiều giờ thì 1 viên uống chống nắng sẽ không thể bảo vệ bạn hoàn hảo.

Các nghiên cứu cho thấy, uống một viên uống chống nắng thường chỉ có thể bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV tương đương với kem chống nắng với chỉ số SPF là 3, tức thời gian bảo vệ da khỏi tác hại tia UV rất ngắn chứ không kéo dài cả ngày như nhiều người nghĩ. Nếu bạn ở ngoài nắng trực tiếp trong vòng nhiều giờ thì 1 viên uống chống nắng sẽ không thể bảo vệ bạn hoàn hảo.

BS Thơm khẳng định, sử dụng viên uống chống nắng không giúp bạn chống nắng toàn diện và không thể thay thế được kem chống nắng. Điều này được khẳng định trên nhiều quốc gia. Cục quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) cũng chính thức lên tiếng: "Không có loại thực phẩm chức năng nào thay thế kem chống nắng".

Dùng viên uống chống nắng vào mùa đông phát huy hiệu quả tốt nhất, bạn nên làm gì?

Ngay cả khi chỉ sử dụng viên uống chống nắng vào mùa đông, BS Thơm cho rằng vẫn phải song song với bôi kem chống nắng. Nhiều người nghĩ mùa đông không có nắng hoặc ánh nắng yếu ớt, nên không cần bôi kem chống nắng, chỉ cần uống viên uống chống nắng là yên tâm. Chuyên gia khẳng định đây là suy nghĩ cực kỳ sai lầm.

Ngay cả khi chỉ sử dụng viên uống chống nắng vào mùa đông, BS Thơm cho rằng vẫn phải song song với bôi kem chống nắng.

"Ngay cả khi chỉ ngồi trong nhà, hay vào những ngày mưa gió, kem chống nắng vẫn nên là vật bất ly thân với chị em phụ nữ muốn chống nhăn, ngăn già", chuyên gia khẳng định.

Nguyên nhân bởi, ban ngày luôn có tia UV. Trong đó, tia UVA không phụ thuộc vào thời tiết kể cả là khi trời mưa to. Đây là một tia bức xạ mạnh, có khả năng đi xuyên qua cửa sổ, cửa kính và tác động đến da. Bạn sẽ không cần bôi kem chống nắng khi ở trong nhà kín bưng, không có ánh sáng ngoài trời hắt vào, không tiếp xúc ánh sáng xanh từ điện thoại, máy tính... Ngoài ra, nó luôn cần để bảo vệ da mà viên chống nắng không thể là lựa chọn thay thế tối ưu.

Khi nào có thể dùng viên uống chống nắng mà không cần bôi kem chống nắng?

Theo BS Thơm, viên uống chống nắng chỉ là biện pháp hỗ trợ chống nắng. Nó sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi được dùng để chống nắng bên cạnh các biện pháp hỗ trợ khác. Viên uống chống nắng chỉ được dùng một mình trong 2 trường hợp như sau:

Viên uống chống nắng sẽ phát huy tác dụng tốt nhất khi được dùng để chống nắng bên cạnh các biện pháp hỗ trợ khác.

- Có thể dùng khi ở trong phòng không có ánh sáng mặt trời nhưng dùng các thiết bị có ánh sáng xanh vì ánh sáng xanh có bước sóng và tác hại giống như tia UV nhưng cường độ yếu hơn rất nhiều.

- Dùng trong thời điểm chúng ta không thể dùng kem chống nắng nhưng vẫn phải tiếp xúc với tia UV như trường hợp da bị tổn thương, sau peel, lăn kim, lase... Tuy nhiên trong những trường hợp này vẫn phải kết hợp che chắn bằng vật dụng chống tia UV như quần áo dài tay, kính, ô, khẩu trang... nhất là khi đi ra bên ngoài.

Chuyên gia khuyến cáo thêm, chị em khi mua viên uống chống nắng cần chú ý lựa chọn sản phẩm chính hãng, tránh mua hàng trôi nổi uống vào người có thể dẫn đến những hậu quả đáng tiếc.