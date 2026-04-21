Sạc dự phòng mini

Đi chơi thiếu gì thì thiếu nhưng nếu điện thoại hết pin chắc chắn mọi thứ sẽ rối tung lên lên ngang tầm thảm họa. Vì điện thoại giờ không chỉ để liên lạc mà còn đảm nhiệm gần như toàn bộ hoạt động khi đi chơi, từ bản đồ, đặt xe đến thanh toán. Các mẫu pin dự phòng dung lượng 10.000mAh hiện nay đã đạt điểm cân bằng tốt giữa kích thước và hiệu năng, đủ cung cấp đến hai lần sạc cho smartphone trong khi vẫn giữ được thiết kế gọn nhẹ, dễ mang theo.

Các mẫu sạc dự phòng hỗ trợ MagSafe đang ngày càng phổ biến trong tầm giá phổ thông. Thay vì phải mang theo dây cáp, người dùng chỉ cần đặt điện thoại vào mặt sạc là thiết bị tự động căn chỉnh và bắt đầu nạp pin. Cách sử dụng này đặc biệt tiện khi di chuyển liên tục, không phải thao tác cắm rút nhiều lần hoặc lo dây bị rối trong túi.

Gợi ý sản phẩm:

- Sạc dự phòng Ugreen 10000mAh chuẩn sạc nhanh .

- Sạc dự phòng Baseus mini magsafe 22.5W FM11 10000mAh .

- Sạc Goojodoq Power Bank 22,5W PD, 20000mAh, tích hợp đèn pin LED .

Tai nghe bluetooth

Không gian công cộng trong các chuyến đi, đặc biệt là xe khách, tàu hỏa hoặc máy bay, thường khó tránh khỏi tiếng ồn. Tai nghe không dây trở thành giải pháp đơn giản để tạo ra một “vùng riêng tư” tạm thời, phục vụ nhu cầu giải trí hoặc nghỉ ngơi.

Ở phân khúc dưới 500.000 đồng, các mẫu tai nghe true wireless đã đáp ứng tốt nhu cầu cơ bản như kết nối ổn định, thời lượng pin từ 4 - 6 giờ mỗi lần sạc và hộp sạc nhỏ gọn. Dù không thể so sánh với các dòng cao cấp về khả năng chống ồn chủ động, nhưng mức cách âm thụ động và sự tiện lợi trong sử dụng vẫn đủ để cải thiện đáng kể trải nghiệm di chuyển.

Gợi ý sản phẩm:

- Tai nghe True Wireless SoundPEATS T3 Pro ANC Spatial Audio Bluetooth 5.4 .

- Tai nghe Bluetooth Redmi Buds 6 .

Củ sạc nhanh nhiều cổng

Một trong những vấn đề phổ biến khi đi chơi là phải mang theo nhiều củ sạc khác nhau cho từng thiết bị. Tuy nhiên, giờ bạn không cần phải mang lỉnh kỉnh đủ thứ đồ như vậy nữa. Củ sạc đa cổng công suất 30W - 65W trong tầm giá phổ thông đã thay đổi điều này. Chỉ với một thiết bị duy nhất, bạn có thể sạc đồng thời điện thoại, tai nghe hoặc pin dự phòng, giảm đáng kể số lượng phụ kiện cần mang theo.

Việc tích hợp cả cổng USB-C và USB-A giúp tăng tính tương thích, trong khi công nghệ sạc nhanh cho phép rút ngắn thời gian chờ đợi.

Gợi ý sản phẩm:

- Củ sạc nhanh Anker Zolo 70W, 4 cổng (3 cổng USB-C & 1 cổng USB-A), chân gập gọn nhẹ .

- Củ sạc nhanh đa năng Poermax 120w thích hợp với mọi thiết bị.

Tag định vị

Với mức giá chỉ vài trăm nghìn đồng, tag định vị là một trong những món bảo hiểm rủi ro rẻ nhưng hiệu quả, đặc biệt khi di chuyển nhiều hoặc mang theo nhiều đồ cá nhân. Chỉ cần gắn vào chìa khóa, balo hoặc vali, người dùng có thể nhanh chóng xác định vị trí khi cần, giảm đáng kể thời gian tìm kiếm và hạn chế nguy cơ thất lạc.

Gợi ý sản phẩm:

- Tag định vị Xiaomi Tag, siêu nhẹ, chống bụi và nước IP67.

- Tag định vị Ugreeen FineTrack Slim Duo tương thích iOS - Android.